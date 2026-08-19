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Ferari je svojim prvim potpuno električnim automobilom već uspeo da uđe u istoriju, i to pre nego što je model stigao do kupaca. Posebno izrađeni primerak modela Luce „Chassis 0“ prodat je na aukciji za neverovatnih 40 miliona dolara, čime je postao najskuplji novi automobil ikada prodat na jednoj aukciji.

Rekordna suma dostignuta je tokom humanitarne aukcije održane u okviru manifestacije Monterey Car Week u Kaliforniji, a konačna cena bila je čak 36 puta veća od početno procenjenih 1,1 milion dolara, saopštila je aukcijska kuća RM Sotheby’s.

Električni Ferari Luce Chassis 0 prodat za 40 miliona dolara Foto: Handout / AFP / Profimedia

Posebno je zanimljivo što ovakav rezultat stiže samo nekoliko meseci nakon što predstavljanje električnog Ferarija nije prošlo bez kontroverzi. Nakon premijere modela Luce u maju, akcije italijanskog proizvođača luksuznih sportskih automobila pale su za više od osam odsto na Milanskoj berzi.

Dizajn koji je podelio ljubitelje Ferarija

Luce se na prvi pogled znatno razlikuje od automobila po kojima je Ferari decenijama prepoznatljiv. Umesto agresivnih, oštrih linija karakterističnih za sportske modele ovog proizvođača, električni automobil dobio je zaobljenu siluetu koja podseća na mehur.

Takav dizajnerski zaokret nije oduševio sve ljubitelje čuvenog italijanskog brenda, pa su nakon predstavljanja usledile i brojne negativne reakcije.

Električni Ferari Luce Chassis 0 prodat za 40 miliona dolara Foto: Quirinale/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Ipak, interesovanje kolekcionara pokazalo je sasvim drugačiju sliku.

„Ponude su nastavile da rastu. A onda je ispisana istorija“, objavio je Ferrari USA na Instagramu nakon aukcije, navodeći da je prodajom postavljen „novi rekord za najvišu cenu novog automobila ikada prodatog na aukciji“, prenosi CNN.

Kompletan prihod od prodaje rekordnog primerka biće usmeren Fondaciji Ferrari, koja će novac iskoristiti za podršku obrazovnim inicijativama.

Prvi električni Ferari ima četiri motora

Naziv Luce na italijanskom znači „svetlost“, a automobil pokreću četiri elektromotora – po jedan za svaki točak.

Iako je svojim izgledom izazvao podeljene reakcije, iz kompanije su još prilikom predstavljanja jasno stavili do znanja da nisu želeli da naprave samo električnu verziju nekog od postojećih modela.

Električni Ferari Luce Chassis 0 prodat za 40 miliona dolara Foto: Quirinale / Zuma Press / Profimedia

Kako su tada poručili, reč je o „zaista drugačijoj vrsti Ferrarija, namenjenoj drugačijoj vrsti Ferrarijevog klijenta“.

Primerak „Chassis 0“, koji je sada dostigao rekordnu cenu, dodatno se razlikuje od budućih serijskih vozila.

Karoserija je dobila ekskluzivnu polumat bisernu završnu obradu sa posebno napravljenim pigmentom koji menja izgled u zavisnosti od ugla pod kojim svetlost pada na automobil. Prema navodima RM Sotheby’sa, nijanse prelaze od zelene do ljubičaste, stvarajući drugačije refleksije pri promeni osvetljenja.

Jedinstvena kabina izrađena po meri

Posebna pažnja posvećena je i unutrašnjosti automobila, za koju su korišćeni materijali napravljeni upravo za ovaj primerak.

Kabinom dominira bela boja sa upečatljivim crnim detaljima, dok je korišćena i metalik koža Perla Le Mans, čime je dodatno naglašen ekskluzivan karakter automobila.

Kupac, čiji identitet nije objavljen, ipak neće odmah moći da preuzme svoj automobil.

Po završetku aukcije, Luce „Chassis 0“ biće vraćen u Maranello, sedište Ferarija na severu Italije, gde će biti završeni preostali radovi. Aukcijska kuća navodi da bi novi vlasnik trebalo da dobije automobil tokom prvog kvartala 2027. godine.

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