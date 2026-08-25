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Dok su jedni raspravljali o njegovom dizajnu, drugi se pitali da li električni automobil uopšte može da predstavlja budućnost Ferarija, uradio je nešto sasvim drugačije – izvadio je 40 miliona dolara i kupio prvi primerak modela „Luce“.

Električni Ferari Luce Chassis 0 prodat za 40 miliona dolara Foto: Quirinale / Zuma Press / Profimedia

Ipak, 87-godišnjem filantropu nije bila namera da samo dopuni već impresivnu kolekciju automobila. Rekordnu sumu izdvojio je na humanitarnoj aukciji kuće RM Sotbi tokom Nedelje automobila u Monteriju, a kompletan prihod namenjen je obrazovnim programima Fondacije Ferari. Prodajom je postavljen i svetski rekord – „Luce“ je postao najskuplji potpuno novi automobil ikada prodat na aukciji.

A Vertajm već zna šta sa njim neće raditi.

„Ovo neće biti moj lični automobil kojim idem u prodavnicu po banane“, našalio se milijarder, koga prijatelji zovu Herbi.

Pogledajte u galeriji kako izgleda tzv. "najružniji model Ferarija":

1/5 Vidi galeriju Ferrari Luce Foto: Ferrari

Platili su ga 40 miliona, a procenjen je na 1,1 milion dolara

Poseban „Luce“, označen kao „Chassis 0“, prvi je proizvodni primerak Ferarijevog potpuno električnog modela. Aukcijska kuća procenila ga je na oko 1,1 milion dolara, ali je konačna ponuda dostigla čak 40 miliona. Reč je, dakle, o sumi više od 36 puta većoj od procenjene vrednosti.

To što je automobil oborio rekord posebno je zanimljivo ako se zna da je Ferarijev zaokret ka električnom pogonu od samog početka izazivao podeljene reakcije.

„Luce“, predstavljen u maju, izgledom se znatno razlikuje od onoga na šta su ljubitelji italijanskog proizvođača navikli. Stakleni krov i nekonvencionalna silueta nisu naišli na oduševljenje svih fanova marke, pa je bilo i podsmešljivih komentara.

Električni Ferari Luce Chassis 0 prodat za 40 miliona dolara Foto: Quirinale / Zuma Press / Profimedia

Vertajma, međutim, takve reakcije očigledno nisu mnogo zanimale.

Crveni šešir nosi već dve decenije

Uklapanje u tuđa očekivanja, po svemu sudeći, nikada mu nije bilo naročito važno ni kada je reč o njegovom ličnom stilu.

Milijarder je poznat po upečatljivim mokasinama sa šarama i crvenom šeširu koji je tokom godina praktično postao njegov zaštitni znak. Kako navodi „Volstrit džornal“, dobio je čak i posebnu dozvolu da ga ne skida u zatvorenom prostoru prilikom poseta Mar-a-Lagu, privatnom klubu njegovog prijatelja Donalda Trampa.

„Ja sam pomalo napredan“, rekao je govoreći o svom stilu.

„Taj crveni šešir nosim već 20 godina.“

milijarder Herbert Vertajm poznat je po crvenom šeširu Foto: Ian Tuttle / Getty images / Profimedia

Ekscentrični modni detalji, međutim, samo su jedan deo priče o čoveku čije se bogatstvo meri milijardama.

Od optometrije do bogatstva vrednog milijarde

Vertajm je po obrazovanju optometrista i lekar, a u Majamiju je osnovao kompaniju „Brain Power“, koja razvija tehnologiju namenjenu optičkoj industriji.

Veliki deo bogatstva stekao je i uspešnim ulaganjem na berzi. Prema njegovim rečima, vrednost akcija koje poseduje samo ove godine porasla je za oko 40 odsto.

Koliko tačno novca ima ni sam ne svodi na jednu cifru. Lično bogatstvo procenjuje između pet i sedam milijardi dolara, ali već dugo pokušava da pronađe načine da značajan deo tog novca usmeri ka humanitarnim projektima.

Električni Ferari Luce Chassis 0 prodat za 40 miliona dolara Foto: Quirinale/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

„Teško je podeliti milijarde dolara“, rekao je za „Volstrit džornal“.

Kupovina rekordno skupog Ferarija zato je za njega pre svega još jedan način da novac pretvori u pomoć drugima.

Najskuplji Ferari neće čuvati samo u garaži

Celokupnih 40 miliona dolara od prodaje automobila odlazi Fondaciji Ferari, koja novac usmerava ka obrazovnim inicijativama. Vertajm, međutim, želi da „Luce“ nastavi da prikuplja novac i nakon aukcije.

Njegov plan je da automobil ustupa različitim humanitarnim organizacijama koje bi uz pomoć atraktivnog i jedinstvenog vozila mogle da organizuju nove akcije i prikupljaju sredstva.

Tako automobil koji bi u nekoj drugoj kolekciji možda godinama stajao skriven od javnosti kod njega dobija sasvim drugačiju namenu.

Električni Ferari Luce Chassis 0 prodat za 40 miliona dolara Foto: Handout / AFP / Profimedia

A ovo nije prvi put da Vertajm primenjuje takav recept.

Prošle godine je na istoj aukciji platio 26 miliona dolara za Ferari „Daytona SP3“, koji takođe koristi kao svojevrsni alat za humanitarni rad. Upravo je taj automobil do ovogodišnje prodaje držao rekord među novim automobilima prodatim na aukciji.

Kuće platio desetine miliona, ali automobil je skuplji od jedne od njih

Kupovina luksuznih nekretnina Vertajmu takođe nije strana. Pre oko šest meseci izdvojio je približno 65 miliona dolara za kuću na Floridi, dok je 2024. kupio još jednu nekretninu u Palm Biču za 38 miliona.

To znači da je za novi Ferari dao čak više nego za jednu od svojih luksuznih kuća.

Ipak, automobil koji od milja naziva „Lusi“ neće odmah završiti u njegovoj garaži.

Nakon aukcije vraćen je u Maranelo, gde prolazi kroz završne radove, a isporuka je planirana za prvi kvartal 2027. godine. Primerak je posebno konfigurisan kroz Ferarijev program „Tailor Made“, uz jedinstvenu završnu obradu karoserije, enterijera, točkova i kočionih čeljusti.

Vertajm priznaje da ni sam ne zna baš svaki detalj onoga što će Ferari još uraditi na automobilu.

„Pitao sam ih hoće li doći sa punom baterijom“, rekao je.

Električni Ferari Luce Chassis 0 prodat za 40 miliona dolara Foto: Quirinale/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

„Dobro dođe kada treba brzo da se uključite na auto-put“

Iako tvrdi da mu „Lusi“ neće služiti za svakodnevne odlaske u prodavnicu, performanse automobila mu očigledno nisu nevažne.

„Luce“ raspolaže sa četiri elektromotora i više od 1.000 konjskih snaga, a Vertajm kaže da bi do 100 kilometara na sat trebalo da ubrzava za svega 2,5 sekunde.

Ni taj podatak nije propustio da prokomentariše u svom stilu.

„Ne želim da probijem zvučni zid, ali, znate, dobro dođe kada morate brzo da se uključite na auto-put.“

Iza šale, skupih automobila, nekretnina i milijardi, kaže, krije se prilično jednostavna namera – želi da pronađe što više načina da svoje bogatstvo podeli sa drugima.

„To je sreća“, rekao je govoreći o humanitarnom radu.

„Sve ću to podeliti.“

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