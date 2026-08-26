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Chevrolet Chevelle SS iz 1971. godine nestao je u Kaliforniji 1993. i pune 33 godine o njemu se nije znalo ništa. Za vlasnika je to verovatno odavno bio automobil iz nekog drugog vremena, uspomena na vozilo koje je jednom imao i za koje nije postojalo mnogo razloga da veruje da će ga ikada ponovo videti.

Ipak, Chevelle se pojavio više od tri decenije kasnije.

Pronašli su ga policajci California Highway Patrola iz Oberna, i to ne zahvaljujući velikoj istrazi o krađama klasičnih automobila, već tokom provere podataka o vozilu. Nešto u identifikaciji automobila privuklo je njihovu pažnju, pa su nastavili da proveravaju serijski broj i staru dokumentaciju.

Trag ih je odveo sve do 1993. godine.

Uz pomoć policije iz San Matea potvrđeno je da je reč o istom Chevrolet Chevelleu SS koji je tada prijavljen kao ukraden, približno 240 kilometara od mesta na kojem je sada pronađen.

Posle 33 godine ponovo je stao pored svog automobila

Kada je identitet vozila potvrđen, policija je pronašla i čoveka kome je automobil pripadao pre krađe.

Chevelle mu je potom vraćen.

Na fotografiji koju je objavio CHP vlasnik stoji pored crnog automobila sa belim prugama. Posebno iznenađuje stanje vozila – iako je od krađe prošlo više od tri decenije, na objavljenim fotografijama deluje veoma očuvano.

Upravo tu, međutim, prestaju odgovori.

Nije poznato gde se automobil nalazio od 1993. godine, ko ga je sve posedovao niti na koji način je tokom toliko vremena uspeo da ostane van policijskih evidencija.

Chevrolet Chevelle SS iz 1971. Foto: Brian Welker / Alamy / Profimedia

Nije saopšteno ni da li je osoba kod koje je automobil pronađen znala da je nekada bio ukraden, a prema trenutno dostupnim informacijama nije bilo hapšenja.

Tako je vlasnik dobio automobil nazad, ali ne i odgovor na pitanje šta se sa njim događalo tokom prethodne 33 godine.

Chevelle je u međuvremenu postao ozbiljan kolekcionarski automobil

Vreme tokom kojeg je automobil bio izgubljen promenilo je i njegovu vrednost.

Kada je ukraden početkom devedesetih, Chevrolet Chevelle iz 1971. još nije imao današnji status među kolekcionarima američkih automobila. Bio je star nešto više od dve decenije i pripadao generaciji vozila koja su tek kasnije počela ozbiljno da dobijaju na ceni.

Danas je Chevelle SS jedan od prepoznatljivijih američkih „muscle car“ modela svog perioda.

Primerci iz 1971. dobili su izmenjen prednji deo sa po jednim svetlom sa svake strane, dok su pozadi bila četiri okrugla svetla smeštena u branik. Oznaka SS, odnosno Super Sport, bila je rezervisana za sportski orijentisane verzije.

U ponudi su se nalazili različiti V8 motori, među njima 6,6-litarski 402 sa 300 konjskih snaga i 7,4-litarski LS5 454 sa 365 konjskih snaga.

Koji je motor ugrađen u automobil koji je sada vraćen vlasniku nije objavljeno.

Danas može da vredi oko 80.000 dolara

Chevrolet Chevelle SS iz 1971. Foto: Kevin McCarthy / Alamy / Profimedia

Razlika između njegove vrednosti nekada i danas prilično je velika.

Uporediv Chevelle SS 454 iz 1971. mogao je 1993. godine da se pronađe za oko 9.000 dolara. Kada bi se taj iznos prilagodio današnjoj vrednosti novca, bio bi približno dvadesetak hiljada dolara.

Danas se tržišni prosek za Chevrolet Chevelle SS iz 1971. kreće oko 80.000 dolara, dok pojedini dobro očuvani i poželjnije konfigurisani primerci postižu i znatno više cene.

Koliko vredi automobil koji je posle 33 godine vraćen prvobitnom vlasniku zavisiće od motora, stepena originalnosti, stanja karoserije i mehanike, ali i dokumentacije koja prati njegovu neobičnu istoriju.

U svakom slučaju, automobil koji je nestao 1993. vratio se u sasvim drugačiji svet – kao mnogo vredniji klasik nego što je bio u trenutku kada je ukraden.

Video: Sajam oldtajmera