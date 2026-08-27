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Godine možda nisu prepreka da čovek sebi ispuni veliki san, ali ponekad mogu da zakomplikuju ono što na prvi pogled deluje sasvim jednostavno. Jedan penzioner odlučio je da dane u penziji učini zanimljivijim i počasti se automobilom o kojem je očigledno dugo maštao – Lamborginijem Aventadorom.

Moćan superautomobil nije mu, međutim, zadao muke za volanom. Problem se pojavio tek kada je vožnja završena i kada je trebalo da uradi nešto što vlasnici običnih automobila gotovo i ne primećuju – da izađe iz vozila.

Ući je uspeo, ali onda je trebalo i izaći

Aventador je poznat po veoma niskoj karoseriji, pa se putnici praktično spuštaju u njegovu kabinu. Dok je ulazak penzioneru prošao bez većih problema, povratak na noge pokazao se kao znatno zahtevniji zadatak.

Kada je pokušao da se podigne iz nisko postavljenog sedišta, ubrzo je postalo jasno da elegantan izlazak kakav je možda zamišljao neće biti moguć.

Morao je da traži najpogodniji položaj, oslanja se i postepeno izvlači iz automobila, a čitava situacija ubrzo je počela da podseća na malu gimnastičku vežbu.

Umesto da iz superautomobila izađe u velikom stilu, na kraju se našao na kolenima pored njega.

Njegova reakcija nasmejala korisnike mreža

Penzioner se zbog nezgodne situacije nije naljutio niti postideo. Naprotiv, kada je shvatio kako izgleda njegov pokušaj izlaska iz skupocenog automobila, počeo je glasno da se smeje.

Upravo je njegova spontana reakcija čitavu scenu učinila još zabavnijom, pa je snimak ubrzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža.

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