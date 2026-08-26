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Chery Group premašio je 20 miliona prodatih vozila na globalnom nivou

Jubilarni 20-milioniti automobil je novi FULWIN, simbol razvoja kompanije i nove generacije elektrifikovanih vozila

U prvoj polovini 2026. godine Chery je izvezao 943.800 vozila, uz rast od 71,5% u odnosu na isti period prošle godine

Chery posluje na više od 130 tržišta širom sveta, a gotovo sedam miliona korisnika dolazi van Kine

Kompanija nastavlja ulaganja u inovacije, elektrifikaciju i inteligentne tehnologije kako bi ponudila održiviju mobilnost korisnicima širom sveta

Foto: Promo

Chery Group je ostvario još jednu značajnu prekretnicu u svom razvoju, globalna kumulativna prodaja kompanije premašila je 20 miliona vozila. Jubilarni automobil bio je potpuno novi FULWIN, model koji simbolično povezuje početke kompanije sa njenom budućnošću.

Originalni FULWIN bio je prvi automobil koji je proizveo Chery, ali i prvi model kojim je kompanija započela međunarodnu ekspanziju. Danas se FULWIN vraća kao potpuno nova generacija inteligentnih vozila nove energije, predstavljajući još jedan korak u razvoju Chery tehnologije, kvaliteta i globalne strategije.

Za manje od tri decenije, Chery je izrastao iz lokalnog proizvođača u jednu od najznačajnijih automobilskih kompanija iz Kine. Tokom 29 godina razvoja kompanija je ostala dosledna strategiji samostalnog razvoja i sopstvenih tehnologija, što joj je omogućilo da danas posluje u brojnim segmentima automobilske industrije, od proizvodnje vozila i ključnih komponenti do finansijskih usluga, inteligentnih tehnologija i razvoja novih energetskih sistema.

Napredak kompanije prati i razvoj sopstvenih inovacija. Chery danas raspolaže portfoliom koji obuhvata više od 400 naprednih tehnologija, među kojima su Rhino Battery, sistemi za inteligentnu vožnju zasnovani na veštačkoj inteligenciji, napredni kokpit sistemi i CSH (Chery Super Hybrid) tehnologija.

Svaki treći vlasnik Chery vozila dolazi van Kine

Globalni rast kompanije potvrđuju i rezultati na međunarodnim tržištima. Tokom prve polovine 2026. godine Chery Group izvezao je 943.800 vozila, što predstavlja rast od 71,5% u odnosu na isti period prošle godine. Kompanija je četiri meseca zaredom obarala mesečne izvozne rekorde među kineskim proizvođačima automobila.

Foto: Promo

Danas su Chery vozila dostupna u više od 130 zemalja i regiona, dok broj korisnika na međunarodnim tržištima dostiže gotovo sedam miliona. To znači da se danas svaki treći vlasnik Chery vozila nalazi van Kine, što ovu kompaniju svrstava među najglobalnije kineske automobilske brendove.

Posebno se izdvajaju rezultati u Evropi, gde je u periodu od januara do juna prodato 174.000 vozila, što predstavlja rast od više od 212% u odnosu na isti period prošle godine.

Od izvoza vozila do izgradnje globalnog brenda

Paralelno sa širenjem prodajne mreže, Chery nastavlja da razvija i međunarodno prisustvo svog brenda. Tokom ove godine kompanija je za globalnog ambasadora brenda imenovala jednog od najboljih svetskih fudbalera, Roberta Levandovskog, koji promoviše model TIGGO 9 CSH i vrednosti koje Chery ističe kroz koncept "For Family", usmeren na bezbedniju, udobniju i kvalitetniju mobilnost za porodice širom sveta.

Kompanija istovremeno nastavlja da investira u lokalne zajednice na tržištima na kojima posluje. Pored razvoja proizvodnih kapaciteta i otvaranja novih radnih mesta, Chery sarađuje sa međunarodnim organizacijama na projektima održivog razvoja i zaštite životne sredine, dok kroz partnerstvo sa UNICEF-om podržava obrazovne programe širom sveta.

Nova etapa razvoja

Dostizanje granice od 20 miliona proizvedenih i prodatih vozila predstavlja važnu prekretnicu, ali i početak nove faze razvoja kompanije. Kako se približava obeležavanju 30 godina postojanja 2027. godine, Chery nastavlja da ulaže u razvoj naprednih tehnologija, elektrifikaciju i inteligentna rešenja, sa ciljem da korisnicima širom sveta ponudi bezbedniju, efikasniju i održiviju mobilnost.

Za Chery, 20 miliona prodatih vozila nije samo potvrda dosadašnjeg uspeha, već i temelj za dalji razvoj kompanije koja svoju budućnost vidi u stvaranju tehnoloških rešenja i boljeg iskustva mobilnosti za korisnike širom sveta.