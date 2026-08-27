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Kada su joj u specijalizovanom servisu saopštili da je njen automobil praktično pred otpisom, Kristin je poverovala proceni stručnjaka. Dijagnoza je zvučala toliko ozbiljno da je već uzela drugo vozilo na lizing i počela da sastavlja oglas za prodaju starog automobila, namenjenog nekome ko bi želeo da ga kupi kao projekat za popravku.

Ipak, pre nego što ga se potpuno odrekla, odlučila je da ga odveze kući i sama proveri šta se zapravo dešava.

Ta odluka na kraju ju je, kako tvrdi, spasla ogromnog troška.

Foto: Ruslan Olinchuk / Panthermedia / Profimedia

Umesto oko 16.300 evra, odnosno približno 1,9 miliona dinara, koliko joj je navodno traženo za zamenu motora, ili oko 7.300 evra, odnosno 856.000 dinara, koliko bi koštala popravka svih problema koje je servis pronašao, Kristin kaže da je na delove i alat potrošila manje od 430 evra, odnosno oko 50.000 dinara.

Automobil sada, prema njenim rečima, ponovo radi bez problema. Svoje iskustvo podelila je na TikToku, a priču je potom preneo Motor1.

Deset dana čekala dijagnozu

Kristin navodi da je vozilo odvezla u servis specijalizovan za tu vrstu automobila jer je već sumnjala na nekoliko mogućih kvarova, ali je želela stručnu procenu.

Foto: ponsulak kunsub / Alamy / Profimedia

Međutim, automobil je u servisu ostao čak deset dana, a za to vreme, kako tvrdi, nije dobila konačan odgovor o tome šta je sa njim.

Na kraju je sama pozvala servis i raspitala se da li je dijagnostika uopšte završena. Tada joj je, prema njenoj verziji događaja, saopšteno da je stanje veoma loše.

Servis joj je ponudio dve mogućnosti – zamenu motora za oko 16.300 evra (1,9 miliona dinara) ili popravku svih utvrđenih problema za približno 7.300 evra (856.000 dinara).

Zamenski motor ne bi bio ni nov

Kristin je dodatno iznenadilo kada je saznala da motor koji bi platila više od 16.000 evra ne bi bio nov.

Kako navodi Motor1, zamenski motor već bi imao oko 90.000 milja, odnosno približno 145.000 kilometara.

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Servis je, prema njenim rečima, utvrdio i ozbiljno propuštanje na cilindrima. Kristin, međutim, tvrdi da nije dobila detaljnu dokumentaciju koja bi pokazala rezultate dijagnostike i objasnila na osnovu čega je doneta procena da je potrebno menjati motor.

Zato nije odobrila popravku. Umesto toga, automobil je vratila kući.

Otvorila haubu i krenula redom

Pošto je još pre odlaska u servis imala ideju šta bi moglo da pravi problem, Kristin je odlučila da proverava deo po deo.

Zamenila je MAF senzor, odnosno senzor protoka vazduha, zatim obe lambda sonde, alternator, svećice i bobine. Promenila je i zadnje svetlo, a obavila je i nekoliko dodatnih zahvata na automobilu.

Nakon toga je ponovo podesila rad motora kako bi sistem pravilno regulisao odnos vazduha i goriva u praznom hodu.

Kada je sabrala troškove, rezultat je bio potpuno drugačiji od cifara koje je prethodno čula u servisu.

– Manje od 500 dolara – navela je Kristin, što je približno 430 evra ili oko 50.000 dinara, a u taj iznos uračunala je čak i alat koji je morala da kupi.

Prema njenim tvrdnjama, automobil nakon svega ponovo radi odlično.

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U međuvremenu već uzela drugi automobil

Čitava situacija za Kristin je bila još neprijatnija jer je prvoj dijagnozi toliko poverovala da je već donela odluku da se svog automobila odrekne.

Potpisala je ugovor o lizingu za drugo vozilo, a stari automobil planirala je da oglasi na Marketplaceu kao projekat namenjen mehaničaru.

Tek nakon što ga je sama popravila shvatila je da možda nije bilo potrebe za tako drastičnim potezom.

– Pomalo želim da poludim – rekla je nakon svega.

Najavila je i da će upravi kompanije poslati zvaničnu pritužbu zbog čitavog slučaja.

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