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Mnogi vozači svakodnevno koče motorom, a da tu tehniku tako i ne nazivaju: puste papučicu gasa dok je automobil u brzini i vozilo počne postepeno da usporava. Pravilno korišćena, ova navika može da smanji opterećenje kočionih pločica i diskova, naročito na dugim nizbrdicama. Agresivno spuštanje u prenizak stepen, međutim, može nepotrebno da optereti kvačilo, menjač i motor.

Kod benzinskog ili dizel automobila otpor pogonskog sklopa usporava vozilo kada vozač podigne nogu sa gasa. Efekat je izraženiji u nižem stepenu prenosa. Na dugom spustu to je korisno jer sprečava stalno držanje papučice kočnice i smanjuje rizik od pregrevanja kočnica, ali motor treba da ostane u bezbednom rasponu obrtaja, piše RAC.

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Dobra tehnika je jednostavna: brzinu smanjujte postepeno, birajte stepen prenosa koji odgovara trenutnoj brzini i ne puštajte kvačilo naglo. Ako kazaljka obrtomera skače previsoko ili automobil trzne, izbor je verovatno preagresivan. Kočenje motorom nije zamena za radnu kočnicu kada morate brzo da stanete, iznenada izbegnete opasnost ili precizno kontrolišete zaustavljanje.

Postoji i važan komunikacijski detalj. Pri običnom puštanju gasa stop-svetla uglavnom se ne pale, pa vozač iza vas možda neće odmah shvatiti koliko usporavate. Zbog toga se na prometnom putu ili pri jačem usporavanju ne treba oslanjati samo na motor. Blag dodir kočnice istovremeno usporava vozilo i jasno upozorava saobraćaj iza vas.

Kočenje motorom ne znači ni spuštanje nizbrdo u leru. Kada je vozilo u brzini, vozač zadržava bolju kontrolu i može odmah da reaguje gasom. U mnogim savremenim automobilima sa ubrizgavanjem goriva, upravljanje motorom pri usporavanju u brzini može privremeno da prekine dovod goriva. Ušteda je obično mala, pa bezbednost i glatka vožnja moraju ostati važnije od pokušaja da se potrošnja smanji po svaku cenu.

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Električni automobili koriste sličan osećaj usporavanja, ali drugačiji princip. Regenerativno kočenje pretvara deo kinetičke energije u električnu i vraća je u bateriju. Jačina regeneracije zavisi od modela i podešavanja, a može biti ograničena kada je baterija puna, veoma hladna ili kada sistem proceni da uslovi nisu pogodni. Zbog toga vozač i dalje mora biti spreman da koristi papučicu kočnice.

Najkraće pravilo glasi: koristite motor da mirno kontrolišete brzinu, a kočnicu da jasno i bezbedno završite usporavanje. Ako se pri promeni stepena javljaju udarci, proklizavanje kvačila, neobičan zvuk ili miris, tehniku treba prekinuti i vozilo pregledati. Pravilno kočenje motorom može čuvati kočnice; pogrešno izvedeno samo premešta habanje na skuplje delove pogonskog sistema.

(Kurir.rs/ vijesti.me)

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