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Mnogi vozači imaju istu naviku – benzinsku pumpu počnu da traže tek kada se upali lampica rezerve. Međutim, stručnjaci Američkog automobilskog udruženja (AAA) upozoravaju da čekanje da rezervoar bude gotovo prazan nije najbolja praksa.

AAA preporučuje da vozači natoče gorivo kada kazaljka padne na otprilike četvrtinu rezervoara. Razlog nije samo mogućnost da ostanu bez goriva. Procena preostalog dometa koju prikazuje putni računar može značajno da varira u zavisnosti od načina i uslova vožnje, pa nije dobro potpuno se oslanjati na nju.

Posebno je korisno imati veću zalihu goriva tokom dužih putovanja, zimi ili u situacijama kada postoji mogućnost dužeg čekanja u saobraćaju. Zastoj, obilazak zbog zatvorenog puta ili benzinska pumpa koja trenutno ne radi mogu vrlo brzo da pretvore gotovo prazan rezervoar u ozbiljan problem.

Za svakodnevnu vožnju AAA zato kao jednostavno pravilo navodi četvrtinu rezervoara – kada se nivo približi toj granici, vreme je za benzinsku pumpu.

Ne čekajte da se uključi rezerva Foto: Profimedia

Nemojte ignorirati prvi 'klik'

Postoji i druga veoma česta greška koju mnogi vozači prave upravo prilikom točenja goriva. Nakon što se pištolj automatski zaustavi, pokušavaju da sipaju još malo goriva kako bi napunili rezervoar „do vrha“ ili zaokružili iznos na računu.

AAA upozorava da to nije preporučljivo. Točenje bi trebalo završiti nakon prvog „klika“ pištolja jer automatsko isključivanje označava da je rezervoar dostigao odgovarajući nivo.

Dalje točenje može dovesti do prosipanja goriva, ali i do prodora tečnog goriva u delove sistema za kontrolu isparenja koji su predviđeni za pare, a ne za benzin. Ako se takva praksa ponavlja, moguć je kvar EVAP sistema ili kanistera sa aktivnim ugljem, što može dovesti do paljenja lampice motora i dodatnih troškova popravke.

AAA zato preporučuje jednostavno pravilo koje je lako zapamtiti – nemojte redovno voziti sa rezervoarom gotovo na rezervi, a prilikom punjenja prestanite da sipate gorivo nakon prvog klika pištolja.

(Kurir.rs/tportal.hr)

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