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Mnogi vozači imaju istu naviku – benzinsku pumpu počinju da traže tek kada se upali lampica za rezervu. Međutim, stručnjaci Američke automobilske asocijacije (AAA) upozoravaju da čekanje dok rezervoar ne bude gotovo prazan nije najbolja praksa.

AAA preporučuje da vozači gorivo sipaju kada kazaljka padne na otprilike četvrtinu rezervoara. Razlog nije samo rizik da ostanu bez goriva. Procena preostale kilometraže koju prikazuje putni računar može značajno varirati u zavisnosti od načina i uslova vožnje, pa se na nju ne treba potpuno oslanjati.

Vozači gorivo treba da sipaju kada kazaljka padne na otprilike četvrtinu rezervoara Foto: Shutterstock

Posebno je korisno imati veću zalihu goriva tokom dužih putovanja, zimi ili u situacijama u kojima postoji mogućnost dužeg čekanja u saobraćaju. Zastoj, obilazak zbog zatvorenog puta ili benzinska pumpa koja trenutno ne radi mogu vrlo brzo pretvoriti gotovo prazan rezervoar u ozbiljan problem.

Za svakodnevnu vožnju AAA zato kao jednostavno pravilo navodi četvrtinu rezervoara – kada se nivo približi toj granici, vreme je za benzinsku pumpu.

Nemojte ignorisati prvi "klik"

Postoji i druga veoma česta greška koju brojni vozači prave upravo prilikom sipanja goriva. Nakon što se pištolj automatski zaustavi, pokušavaju da uliju još malo goriva kako bi napunili rezervoar "do vrha" ili zaokružili iznos na računu. AAA upozorava da to nije preporučljivo. Sipanje bi trebalo završiti nakon prvog "klika" pištolja jer automatsko isključivanje označava da je rezervoar dostigao odgovarajući nivo.

Nikako ne puniti rezervoar do vrha Foto: Sergiy Artsaba / Panthermedia / Profimedia

Dalje sipanje može dovesti do prelivanja goriva, ali i do prodora tečnog goriva u delove sistema za kontrolu isparavanja koji su predviđeni za isparenja, a ne za benzin. Ako se takva praksa ponavlja, moguć je kvar EVAP sistema ili kanistera sa aktivnim ugljem, što može rezultirati paljenjem lampice motora i dodatnim troškovima popravke.

AAA stoga preporučuje jednostavno pravilo koje je lako zapamtiti – nemojte redovno voziti sa rezervoarom koji je gotovo na rezervi, a pri punjenju prestanite da sipate nakon prvog klika pištolja.

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