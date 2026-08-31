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Samouslužne auto-perionice mnogima su najbrži i najpovoljniji način da operu automobil. Nekoliko minuta pene, mlaz vode pod pritiskom i vozilo ponovo izgleda pristojno. Ipak, ako se pranje radi pogrešnim redosledom, rezultat mogu da budu sitne ogrebotine, tragovi na laku i više potrošenog novca nego što ste planirali.

Najveći problem obično nije u samoj perionici, već u tome što vozači pokušavaju da što pre skinu svu prljavštinu sa karoserije. Upravo tada nastaju greške koje se kasnije najviše vide na suncu.

Nikada ne počinjite četkom

Foto: Lars Würsig / Panthermedia / Profimedia

Ako je automobil prekriven prašinom, blatom ili sitnim peskom, jedna od najgorih stvari koje možete da uradite jeste da odmah krenete četkom.

Čestice koje se nalaze na karoseriji tada ostaju između četke i laka i ponašaju se poput veoma finog brusnog papira. Dovoljno je nekoliko prelaza da nastanu mikroogrebotine, koje su posebno uočljive na crnim i drugim tamnim automobilima.

Zato bi prvi korak uvek trebalo da bude temeljno ispiranje vodom pod pritiskom. Cilj je da se sa površine ukloni što više peska, blata i druge krupnije prljavštine pre nego što bilo šta dodirne lak.

Četka u perionici krije još jedan problem

Poseban oprez potreban je sa četkamakoje u samouslužnim perionicama koriste svi vozači.

Pre vas je neko istom četkom možda prao felne, pragove ili donji deo automobila, gde se zadržavaju velike količine peska i blata. Te čestice mogu da ostanu među vlaknima i kasnije završe direktno na vašoj haubi, vratima ili krovu.

Zato mnogi koji posebno vode računa o laku zajedničke četke potpuno izbegavaju.

Foto: Zoonar/Nikolai Okhitin, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Peni treba dati vremena da deluje

Ni aktivna pena ne može da rastvori prljavštinu istog trenutka kada je nanesete.

Potrebno je ostaviti je kratko na površini kako bi omekšala naslage i olakšala njihovo kasnije ispiranje. Međutim, ne treba dozvoliti ni da se potpuno osuši.

To je naročito važno tokom toplih dana. Ako je automobil stajao na suncu, lim može da bude veoma zagrejan, pa se pena brzo suši i može da ostavi tragove.

Zbog toga je najbolje prati automobil dok je karoserija hladna, a ako je moguće, birati mesto koje nije direktno izloženo suncu.

Ne pokušavajte da tvrdokornu mrlju skinete tako što ćete pištolj približiti laku

Kada mlaz ne uspe da ukloni osušenu prljavštinu, mnogi vozači instinktivno približe pištolj na svega nekoliko centimetara od automobila.

To može da bude loša ideja.

Foto: Denis Rozhnovsky / Alamy / Profimedia

Jak pritisak iz neposredne blizine može da napravi problem na već oštećenom laku, gumenim zaptivkama, senzorima, kamerama, ali i na automobilima koji imaju zaštitne ili dekorativne folije.

Kao okvirna udaljenost može da posluži oko 30 centimetara, ali treba uzeti u obzir snagu konkretnog uređaja i uputstva koja su istaknuta u perionici.

Ni držanje pištolja predaleko nema smisla, jer mlaz tada gubi snagu, pa ćete samo duže prati automobil i trošiti više novca.

Nije svaka prljavština za brzo pranje

Samouslužna perionica odlično može da posluži za uklanjanje prašine, soli, blata i uobičajenih naslaga sa puta.

Ali ako automobil mesecima nije detaljno pran, nekoliko minuta pene i vode možda neće biti dovoljno. Osušeni ostaci insekata, ptičji izmet, smola sa drveća i katran često zahtevaju posebna sredstva i ručno čišćenje.

Ako prvi ciklus gotovo ništa ne promeni, nema mnogo smisla neprestano dodavati nove programe. Kada se račun približi ceni profesionalnog pranja, gubi se i najveća prednost samouslužne perionice.

Automobil ne treba prati nasumično

Foto: Olga Pak / Alamy / Profimedia

Još jedna česta greška je nasumično pomeranje mlaza preko čitavog vozila. Mnogo bolji rezultat dobija se kada automobil perete deo po deo, tako da svaki novi prolaz blago zahvati prethodno opranu površinu.

Kod ispiranja je najbolje krenuti od krova i postepeno se spuštati prema donjim delovima vozila. Na taj način pena i prljavština prirodno odlaze naniže, umesto da ponovo završe na delovima koje ste već oprali.

Posebnu pažnju treba obratiti na pragove, blatobrane, donje ivice vrata i zadnji deo automobila, jer se upravo tamo najčešće zadržava najveća količina prljavštine.

Završno ispiranje nije bespotrebno trošenje novca

Ako perionica nudi završno ispiranje demineralizovanom vodom, taj program vredi iskoristiti. Takva voda sadrži manje minerala koji nakon sušenja mogu da ostave bele mrlje i tragove na karoseriji.

Program sa voskom može dodatno da ostavi tanak zaštitni sloj zbog kojeg će se voda neko vreme lakše slivati sa laka.

Ako želite da automobil posle pranja dodatno osušite, koristite čistu krpu od mikrovlakana, ali tek kada ste sigurni da je sva prljavština uklonjena. Brisanje površine na kojoj je ostao pesak može da napravi upravo one sitne ogrebotine koje ste želeli da izbegnete.

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