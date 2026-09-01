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da li ste znali

da li ste znali

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Ford Focus i Opel Corsa najbrže gube vrednost među automobilima analiziranim na tržištu Srbije. Za samo pet godina oba modela izgube čak 62,8 odsto vrednosti.

Odmah iza njih nalazi se Opel Astra sa padom od 62,1 odsto, Peugeot 308 sa 61 odsto i Fiat 500L, koji za isti period izgubi 59,7 odsto vrednosti.

To znači da automobil koji je pri kupovini delovao kao dobar izbor već posle nekoliko godina može da vredi znatno manje nego što je vlasnik očekivao.

Ford Focus i Opel Corsa na vrhu liste

nova Opel Corsa Foto: Opel

Modeli koji za pet godina izgube najveći deo vrednosti u Srbiji su:

Ford Focus – 62,8 odsto

Opel Corsa – 62,8 odsto

Opel Astra – 62,1 odsto

Peugeot 308 – 61 odsto

Fiat 500L – 59,7 odsto

Razlika između dva automobila koji su kao novi imali sličnu cenu posle nekoliko godina može da iznosi i nekoliko hiljada evra.

Upravo zbog toga pad vrednosti predstavlja trošak koji kupci često ne uzimaju u obzir kada biraju automobil.

„Neka vozila na prvi pogled deluju kao odlična kupovina. Bogat paket funkcija, dobra oprema i drugi kriterijumi često podstiču kupce da se odluče baš za određene modele. Međutim, pojedini automobili gube vrednost znatno brže od drugih, što predstavlja skriveni trošak o kojem retko ko razmišlja. Zato, ako kupite model koji naglo gubi na vrednosti, a kasnije poželite da ga prodate, treba da budete spremni na finansijski gubitak“, objašnjava stručnjak za tržište automobila Matas Buzelis.

Luksuzni automobili brzo gube cenu

Foto: Shutterstock

Veliki pad vrednosti posebno je izražen kod luksuznih automobila.

Visoka početna cena samo je deo problema. Kako vozilo stari, potencijalni kupci počinju da računaju i troškove skupih popravki, rezervnih delova i održavanja.

„Luksuzni automobili brže gube vrednost zbog visoke početne cene. Tome doprinose i skupi troškovi popravki i održavanja, zbog kojih su premijum vozila manje atraktivna na tržištu polovnih automobila“, objašnjava Buzelis.

Problem predstavlja i tehnologija koja brzo zastareva.

„Kako se savremeni automobili sve više oslanjaju na napredne tehnologije, mnoge funkcije brzo zastarevaju, pa stariji premijum modeli često više nisu toliko primamljiv izbor“, dodaje on.

Električni automobili posebno pogođeni

Brz pad vrednosti beleže i pojedini električni automobili.

Foto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novi modeli iz godine u godinu dobijaju baterije većeg kapaciteta, duži domet i kraće vreme punjenja, pa električni automobil star svega nekoliko godina može veoma brzo da zaostane za novijom generacijom vozila.

Kupcima polovnih električnih automobila zato nisu važni samo godište i kilometraža, već i stanje baterije i realan domet koji vozilo još može da ponudi.

To se jasno vidi i na evropskoj listi modela koji najviše gube vrednost.

Jaguar I-Pace izgubi čak 73,1 odsto vrednosti

Na evropskom tržištu najveći pad tokom pet godina beleže:

Jaguar I-Pace – 73,1 odsto

Land Rover Range Rover – 70,1 odsto

Nissan Leaf – 62,4 odsto

Audi e-tron – 60,9 odsto

Jaguar XF – 59,9 odsto

Među njima se nalaze i luksuzni i električni modeli, što potvrđuje da visoka početna cena ne znači i dobro očuvanje vrednosti.

Rezultati se, ipak, razlikuju od tržišta do tržišta. U Zapadnoj Evropi najbrže pada cena premijum i električnim automobilima, dok u zemljama u kojima kupci mnogo više vode računa o troškovima veliku ulogu igra lokalna potražnja.

Seat Leon najbolje čuva vrednost u Srbiji

Seat Leon Foto: Shutterstock

Na drugom kraju liste nalazi se Seat Leon.

Među analiziranim automobilima u Srbiji ovaj model najbolje zadržava cenu i za pet godina izgubi 57,1 odsto vrednosti.

Slede:

Škoda Fabia – 57,8 odsto

Peugeot 508 – 58,7 odsto

Opel Insignia – 59,4 odsto

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