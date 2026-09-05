kako vam se sviđa

kako vam se sviđa

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Kompanija Yugo Automobile objavila je digitalni prikaz novog Yugo Cabrio modela sa petoro vrata. Reč je o dizajnerskoj studiji napravljenoj pomoću veštačke inteligencije, a ne o automobilu čija je serijska proizvodnja potvrđena.

Projekat oživljavanja brenda Yugo vode dr Aleksandar Bjelić i srpski dizajner Darko Marčeta, koji žele da stvore novu generaciju cenovno pristupačnih gradskih automobila.

Prvi koncept obnovljenog Yuga predstavljen je 2025. godine u obliku malog hečbeka sa dvoja vrata. Vozni prototip tog modela trebalo bi da bude spreman u maju 2027. godine.

Yugo Cabrio dobio izgled krosovera

Novi Yugo Cabrio razlikuje se od ranije prikazanog kabrioleta sa dvoja vrata. Ima povišenu karoseriju, petoro vrata, plastične obloge oko blatobrana i branika, kao i sklopivi meki krov.

Zbog takvog dizajna više podseća na krosover nego na klasičan kabriolet. U kabini je predviđeno mesto za četiri putnika, dok prednjim delom dominiraju moderna svetla i osvetljena maska sa velikim znakom „Y“.

Foto: Linkedin/Yugo

Kompanija navodi da je automobil „dizajniran za novu generaciju, razvijen uz modernu tehnologiju i sa ambicijom da uzbudljiva mobilnost ponovo postane dostupna“.

Proizvodnja još nije potvrđena

Za Yugo Cabrio još nisu objavljeni tehnički podaci, pogonske opcije, cena niti mogući datum početka proizvodnje. Za sada je reč isključivo o digitalnom konceptu koji pokazuje kako bi jedan od budućih modela mogao da izgleda.

Ranije najave odnosile su se prvenstveno na osnovni hečbek, za koji su planirani benzinski i elektrifikovani pogoni, kao i manuelni i automatski menjač.

Iz kompanije su odbacili tvrdnje da će novi Yugo biti postojeći automobil kineskog proizvođača sa promenjenim znakom. Navode da razvijaju samostalan model, iako će delovi biti nabavljani od dobavljača iz različitih zemalja.

Još nije poznato na kojoj će platformi novi Yugo biti zasnovan niti gde će se proizvoditi. Srbija je najavljena kao moguća lokacija, ali konačan plan još nije predstavljen.

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