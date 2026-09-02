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Predstavljanje novog sistema za upravljanje automobilom na daljinu u Pakistanu završilo se scenom koju niko nije očekivao. Dok je novinar iz vozila uživo objašnjavao kako domaći izum funkcioniše, internet veza je iznenada nestala, automobil je ostao bez kontrole i udario u parkirani policijski kombi.

Snimak incidenta brzo se proširio društvenim mrežama, gde je izazvao brojne šale. Ipak, novinar koji se nalazio na suvozačevom mestu upozorio je da je sve moglo da ima mnogo ozbiljnije posledice.

Sve je radilo dok nije nestao signal

Sistem je razvio pakistanski inženjer Ehsan Zafar, a njegova ideja bila je da se automobilom upravlja iz daljine pomoću internet i satelitske veze. Vozilo, dakle, nije bilo potpuno autonomno, već je komande dobijalo od operatera koji se nalazio na drugoj lokaciji.

Novinar Muhamed Alidža sedeo je na suvozačevom mestu i snimao prilog o ovom izumu. Automobil se kretao kroz mirniji deo Islamabada, a vožnja je u početku proticala bez problema.

Situacija se promenila kada su internet veza i signal iznenada prekinuti. Operater više nije mogao da kontroliše automobil, dok je volan počeo sam da se okreće.

Alidža je brzo reagovao i povukao ručnu kočnicu, ali nije uspeo da zaustavi vozilo na vreme. Automobil je nastavio da se kreće i udario u policijski kombi parkiran pored puta.

Srećom, niko nije povređen, a sudar se dogodio pri maloj brzini.

Snimak postao hit na mrežama

Neobičan incident ubrzo je postao viralan, a korisnici društvenih mreža nizali su šaljive komentare na račun automobila koji je bez vozača završio upravo u policijskom vozilu.

Muhamed Alidža je, međutim, objasnio da snimak nije objavio kako bi ismevao Ehsana Zafara ili umanjio značaj njegovog rada. Njegova namera bila je da pokaže koliko testiranje nedovoljno proverene tehnologije može biti opasno.

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