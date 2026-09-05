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Gotovo svima se dogodilo. Kupite flašu vode, ostavite je u automobilu, a nekoliko sati kasnije vratite se i zateknete je toliko zagrejanu da je jedva prijatno držati u ruci. Internet je pun upozorenja da takvu vodu nikada ne treba piti jer plastika na vrućini navodno počinje da "otpušta otrove".

Stvarnost je manje dramatična, ali postoji sasvim dobar razlog zbog kojeg vodu u plastičnim PET flašama ipak nije pametno danima ostavljati u automobilu izloženom velikoj vrućini.

Istraživanja pokazuju da viša temperatura i duže vreme skladištenja mogu povećati prelazak određenih supstanci iz PET ambalaže u sadržaj. Jedna od najviše proučavanih je antimon, element čija se jedinjenja koriste u proizvodnji PET plastike.

To ipak ne znači da će nekoliko gutljaja vode iz flaše koja je jedno popodne provela u automobilu izazvati trovanje.

Problem mnogo više zavisi od kombinacije temperature, vremena i same ambalaže.

Šta se događa kada se PET flaša zagreje?

Većina jednokratnih flaša za vodu proizvodi se od polietilen tereftalata, odnosno PET-a.

Pri normalnim uslovima skladištenja migracija antimona u vodu uglavnom je veoma mala. U jednoj studiji koncentracije u flaširanoj vodi čuvanoj na 22 stepena bile su daleko ispod američke maksimalno dozvoljene koncentracije.

Kada temperatura raste, situacija počinje da se menja.

Koliko dugo sme da se pije voda iz iste plastične flaše Foto: Shutterstock

Istraživanje sprovedeno u Kataru na 66 vrsta flaširane vode pokazalo je da su koncentracije antimona bile značajno više kada su flaše čuvane na 50 stepeni nego na 24 stepena. Temperatura je bila jedan od ključnih faktora koji je uticao na njegov prelazak iz plastike u vodu.

Druga istraživanja pokazala su isti obrazac - što su temperatura i vreme izlaganja veći, migracija može biti izraženija.

A automobil parkiran na suncu može da stvori baš takve uslove.

Da li je voda posle nekoliko sati u kolima "otrovna"?

Ne možemo jednostavno da kažemo da jeste.

Jedno od često citiranih istraživanja pokazalo je da bi pri temperaturi od 60 stepeni bilo potrebno oko 176 dana da koncentracija antimona u ispitivanoj vodi pređe američku granicu od 6 mikrograma po litru. Na 70 stepeni procenjeno vreme smanjilo se na oko 12 dana, a tek pri još ekstremnijim temperaturama migracija je postajala veoma brza.

Rezultati se razlikuju između flaša, proizvođača i uslova, pa ih ne treba pretvarati u univerzalni rok trajanja vode u automobilu.

Ali pokazuju nešto važno.

Jedna flaša koja se zagrejala nekoliko sati nije isto što i paket vode koji nedeljama stoji u gepeku tokom leta.

Upravo zato nema razloga za paniku ako ste jednom popili takvu vodu, ali nema ni mnogo smisla da PET flaše redovno skladištite na mestu koje se svakog dana ekstremno zagreva.

A šta je sa mikroplastikom?

Tu nauka još nema jednostavan odgovor.

Mikroplastika je pronađena i u flaširanoj i u vodi iz drugih izvora, ali Svetska zdravstvena organizacija naglašava da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se pouzdano procenilo šta izloženost mikroplastici kroz vodu znači za ljudsko zdravlje.

Zato nije opravdano iz nalaza da mikroplastika postoji odmah izvući zaključak da će voda iz zagrejane flaše izazvati rak, neplodnost ili neku drugu bolest. Takve tvrdnje idu dalje od onoga što trenutni dokazi mogu da potvrde.

Veći problem može nastati ako istu flašu stalno koristite

Flaše ne sme dugo da stoji u zagrejnom automobilu Foto: Shutterstock

Postoji još jedan detalj koji nema mnogo veze sa hemijom plastike.

Ako ste flašu već otvorili i pili direktno iz nje, u nju dospevaju mikroorganizmi iz usta i okoline. Toplota može da stvori povoljnije uslove za njihovo razmnožavanje.

Zato flaša iz koje ste pili, pa je danima držali u toplom automobilu i iznova dopunjavali, nije ista situacija kao fabrički zatvorena flaša koja se nekoliko sati zagrejala.

Jednokratna PET ambalaža svakako nije zamišljena kao flaša koju ćemo nedeljama nositi, dopunjavati i povremeno ostavljati na suncu.

Šta onda uraditi sa vodom koja je ostala u kolima?

Ako je flaša nekoliko sati ostala u automobilu tokom toplog dana, nema razloga da zaključite da je postala "otrov".

Ali ako je danima ili nedeljama bila izložena velikoj vrućini, naročito ako je već otvarana i iz nje ste pili, najjednostavnije je da je ne koristite.

Još bolje je da vodu uopšte ne skladištite dugoročno u automobilu tokom leta.

Za flašu koju svakodnevno nosite i ponovo punite praktičniji izbor mogu biti kvalitetne boce namenjene višekratnoj upotrebi, poput onih od nerđajućeg čelika ili stakla. I njih, naravno, treba redovno prati.

Dakle, nema potrebe da panično prospete svaku vodu koja se jednom zagrejala.

Ali ako vam paket plastičnih flaša od juna živi u gepeku automobila koji svakog dana stoji na suncu, vreme je da mu pronađete drugo mesto.

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