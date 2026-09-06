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Mnogi vozači dožive neprijatno iznenađenje kada se tokom mirne vožnje na kontrolnoj tabli neočekivano aktivira lampica koji do tada nisu viđali. Laka sklonost ka zanemarivanju ove pojave predstavlja veliku grešku, jer pomenuti signal ne predstavlja uvek bezazlen podsetnik, već često funkcioniše kao direktno upozorenje na potencijalni kvar.

Šta simbolizuje signal za servis

U zavisnosti od modela i starosti automobila, ova indikacija može poprimiti žutu, narandžastu ili crvenu boju, a neretko je prikazana u vidu ikonice mehaničarskog ključa. Pošto je ovaj indikator direktno povezan sa glavnim kompjuterom vozila, svaka njegova aktivacija ima konkretan uzrok.

Kontrolna tabla automobila
Šta znači kad se upali servis lampica? Foto: Jolanta Walczuk / Panthermedia / Profimedia

Aktivacija svetla najčešće je uzrokovana sledećim razlozima:

  • Isticanjem definisanog roka za zamenu ulja ili obavljanje redovnog servisa
  • Nepravilnostima u funkcionisanju senzora i elektronskih sklopova
  • Ozbiljnijim tehničkim problemima na samom agregatu koji zahtevaju neodložnu popravku

Neophodni koraci 

Uobičajena zabluda među vozačima jeste uverenje da je sve u redu ukoliko vozilo ne pokazuje vidljive promene u vožnji. Ipak, bez obzira na odsustvo neobičnih zvukova ili pad performansi, aktivacija ovog signala zahteva hitno zakazivanje pregleda u servisu. Jedino stručno lice uz upotrebu odgovarajuće opreme za dijagnostiku može precizno očitati registrovane kodove grešaka i utvrditi tačan uzrok problema.

Kontrolna tabla automobila
Šta znači kad se upali servis lampica? Foto: Dzmitry Kliapitski / Alamy / Profimedia

Posledice zanemarivanja upozorenja

Pravovremena provera osigurava pouzdanost vozila i bezbedno učešće u saobraćaju. Sa druge strane, odlaganje odlaska u servis može dovesti do znatno većih oštećenja, čime se direktno ugrožava bezbednost vožnje i stvaraju nepotrebni, visoki troškovi popravke.

(Kurir.rs/auto-swiat.pl)

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29.08.2026.AUTO EP-148 Izvor: kurir televizija