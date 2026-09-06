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Koji automobil izabrati ako vam nisu najvažniji veliki ekrani, ubrzanje ili prestiž, već osećaj da sedite u automobilu napravljenom da vas zaštiti kada stvari krenu po zlu? Mehaničar poznat na društvenim mrežama kao MotorBodies tu nema mnogo dileme. Jednu švedsku marku opisuje gotovo neverovatnim rečima – „neuništiva je“ i „napravljena kao tenk“. Reč je o Volvu.

MotorBodies, koji na društvenim mrežama govori o automobilima iz perspektive mehaničara, posebno je izdvojio švedskog proizvođača kada je govorio o robusnosti i bezbednosti automobila.

Foto: printscreen YT

Njegova preporuka veoma je jednostavna.

„Ako tražite pouzdan automobil napravljen kao tenk, kupite Volvo“, poručio je, prenosi španski „Infobae“.

„Praktično je neuništiv“

Mehaničar nije krio oduševljenje načinom na koji su Volvovi konstruisani.

Opisao ih je kao praktično „neuništive“, ističući čvrstu konstrukciju automobila i sposobnost putničke kabine da izdrži snažne udare.

Kao primer ispričao je slučaj sudara BMW-a i Volva kojem je, prema njegovim rečima, svedočio ili ga je detaljno poznavao. BMW je nakon udara bio teško uništen, dok je Volvo ostao strukturno mnogo bolje očuvan.

Upravo ga je taj prizor naveo na veoma slikovit zaključak – Volvo je „napravljen kao tenk“.

Foto: Manfred Segerer / imago stock&people / Profimedia

Naravno, nijedan automobil nije doslovno neuništiv, a ishod stvarne saobraćajne nesreće zavisi od velikog broja faktora – brzine, ugla udara, mase vozila, korišćenja sigurnosnog pojasa i konkretnog modela.

Ipak, reputacija Volva kao proizvođača koji bezbednosti pridaje ogroman značaj nije nastala slučajno.

Volvo decenijama gradi automobile oko sigurnosne ćelije

Sam Volvo navodi da je putnička sigurnosna ćelija njihovih automobila izrađena od čelika visoke čvrstoće, dok su zone deformacije projektovane tako da apsorbuju deo energije sudara i smanje opterećenje putnika.

Kompanija bezbednost već decenijama unapređuje i na osnovu podataka iz stvarnih saobraćajnih nesreća, a ne samo standardizovanih laboratorijskih testova. U Volvovom centru za bezbednost moguće je simulirati različite uglove i brzine udara, prevrtanja, izletanja sa puta i druge scenarije koji se događaju u stvarnom saobraćaju.

Foto: Denny Pohan / Zuma Press / Profimedia

Dobar primer koliko ozbiljno takva konstrukcija može da prođe na nezavisnim testovima jeste Volvo XC40.

Na testiranju Euro NCAP 2018. godine osvojio je maksimalnih pet zvezdica, uz čak 97 odsto za zaštitu odraslih putnika. Putnička kabina ostala je stabilna tokom frontalnog testa, dok je u bočnim testovima XC40 osvojio maksimalan broj bodova.

To, naravno, ne znači da svaki Volvo iz svake generacije pruža identičan nivo zaštite. Kod polovnog automobila treba proveriti rezultate upravo za konkretan model i godište.

Pouzdanost nije isto što i otpornost u sudaru

Tu postoji i važna razlika.

Kada MotorBodies Volvo opisuje kao „neuništiv“ i „napravljen kao tenk“, njegova priča se u velikoj meri odnosi na robusnost konstrukcije i bezbednost u slučaju sudara. To nije isto što i tvrdnja da će svaki Volvo preći stotine hiljada kilometara bez mehaničkog kvara.

Foto: Kurir

Kod kupovine polovnog Volva i dalje treba proveriti motor, menjač, vešanje, elektroniku, servisnu istoriju i sve druge uobičajene stavke.

Ako želite automobil koji je, kako kaže, pouzdan i „napravljen kao tenk“ – pogledajte Volvo.

Posebno zato što među različitim generacijama i motorima mogu postojati velike razlike u troškovima održavanja.

Ipak, ako vam je prioritet automobil koji ostavlja utisak čvrste, ozbiljno projektovane konstrukcije, MotorBodies očigledno ima veoma jasnog favorita.

Njegova preporuka može da stane u jednu rečenicu: ako želite automobil koji uliva sigurnost i deluje kao da je napravljen da izdrži najgore – njegov izbor je Volvo.

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