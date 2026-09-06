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Kada kuća izgori do temelja, a spratovi, zidovi i nameštaj završe na automobilu parkiranom u garaži, teško je očekivati da će od njega ostati išta vredno spasavanja. Upravo to dogodilo se Ford Mustangu iz 1965. godine u američkoj saveznoj državi Mičigen. Bio je zatrpan ogromnom količinom izgorelih ruševina, ali kada su ga nakon višesatne akcije konačno izvukli i pokušali da pokrenu, dogodilo se nešto što niko od okupljenih nije očekivao.

Mustang je pripadao ženi u osamdesetim godinama iz Spring Lejka. Nakon što joj je kuća izgorela, automobil je ostao zarobljen u garaži ispod ostataka zidova, podova, kreveta i drugih delova urušene kuće.

Foto: Alan Look/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Komšija je za pomoć kontaktirao inženjera i jutjubera Krisa Bodena, koji se potom obratio kompaniji Gelock, specijalizovanoj za premeštanje teških tereta i rad sa dizalicama.

Morali su da podignu praktično ceo urušeni sprat

Kada je ekipa stigla, bilo je jasno da Mustang neće moći jednostavno da izvuku sajlom.

Kako navode iz kompanije Gelock, automobil je bio zarobljen ispod konstrukcije koju je najpre trebalo stabilizovati kako se ostatak kuće ne bi dodatno urušio. Radnici su ručno uklanjali izgorele zidove, podove i delove nameštaja, a zatim napravili posebnu konstrukciju kojom su ravnomerno rasporedili teret na dizalicu.

Prilikom podizanja, sajla je bila opterećena sa oko 6.000 funti, odnosno više od 2,7 tona. Urušeni deo kuće uspeli su da podignu svega oko 15 centimetara.

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Ali i to je bilo dovoljno.

Mustang su polako izvukli ispod ruševina i prvi put nakon požara ponovo ga izveli na otvoreno.

Već tada usledilo je prvo iznenađenje. Automobil je, s obzirom na ono što je preživeo, izgledao neuporedivo bolje nego što su očekivali.

Onda su otvorili haubu

Mustang je samo četiri ili pet godina pre požara bio restauriran, a čovek koji je radio na njegovoj obnovi bio je prisutan i tokom spasavanja.

Kada je automobil konačno bio na sigurnom, otvorio je haubu.

Stavio je novi akumulator i pokušao da ga upali.

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Motor je odmah proradio.

Automobil koji je preživeo požar kuće, ogromnu količinu vode kojom su vatrogasci gasili vatru i tone urušenog materijala ponovo je radio kao da se ništa od toga nije dogodilo.

Jedna sitnica možda ga je spasila

Postoji i veoma zanimljivo objašnjenje kako je Mustang uopšte uspeo tako dobro da prođe.

Vlasnica ga je pre požara držala prekrivenog sa dve cerade. Ljudi koji su učestvovali u izvlačenju veruju da su upravo one pomogle da automobil bude zaštićen od dela toplote, pepela i ogromne količine vode koja je tokom gašenja požara dospela u garažu.

„Pretrpeo je mnogo manje štete nego što biste očekivali kada vidite kako je izgledao ostatak zgrade“, ispričao je jedan od članova ekipe kompanije Gelock.

Foto: PONTUS LUNDAHL / AFP / Profimedia

Cela akcija trajala je oko šest sati.

Vlasnica je za to vreme uglavnom ćutke posmatrala radnike iz dvorišta. Nakon svega što je izgubila u požaru, barem jedna stvar koju je verovatno već bila otpisala ponovo je izašla iz ruševina.

I to sa motorom koji je još radio.

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