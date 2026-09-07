Slušaj vest

Pežo 108 zauzeo je peto mesto na listi najpouzdanijih polovnih automobila britanske kompanije „Warrantywise“ za 2026. godinu. Za kupce kojima treba mali gradski automobil to je dobar povod da razmotre ovaj model, ali i da pažljivo provere koju verziju biraju.

Iza iste oznake kriju se različiti motori, a posebno se izdvaja jednolitarski benzinac Tojotinog porekla. Upravo ta veza sa japanskim proizvođačem važan je deo priče o automobilu koji se oslanja na jednostavnu mehaniku i skromne zahteve u svakodnevnoj vožnji.

Francuski znak, motor Tojotinog porekla

Pežo 108, mali gradski automobil dostupan sa benzinskim motorima Foto: Sue Thatcher / Alamy / Profimedia

Pežo 108 nastao je kroz saradnju Pežoa, Sitroena i Tojote, pa je tehnički blizak Sitroenu C1 i Tojoti ajgo. Međutim, poreklo pogonskog agregata zavisi od verzije: trocilindarski motor zapremine 1,0 litara potiče od Tojote, dok je veći 1,2-litarski motor Pežoov.

Za vozače kojima su potrošnja i troškovi održavanja važniji od ubrzanja, manji benzinac predstavlja zanimljivu opciju. Reč je o atmosferskom motoru bez turbine, čija jednostavnija konstrukcija odgovara osnovnoj nameni ovog automobila - svakodnevnom prevozu po gradu.

Šta pokazuje rang-lista pouzdanosti

Na indeksu kompanije „Warrantywise“ Pežo 108 osvojio je 78,9 od mogućih 100 poena. Ispred njega našli su se Tojota jaris, Kija pikanto, Tojota ajgo i Tojota RAV4. Lista se odnosi na vozila obuhvaćena bazom ove kompanije, a ne na sve polovne automobile na tržištu.

Prilikom ocenjivanja analiziraju se podaci o popravkama, uključujući učestalost i troškove kvarova, uz starost i kilometražu vozila. Kompanija kod modela 108 izdvaja malu masu, benzinske motore skromne zapremine i ograničenu mehaničku složenost kao osobine koje doprinose predvidljivijim troškovima vlasništva.

Nije svejedno koji menjač ima

Među verzijama koje zaslužuju pažnju nalazi se 1.0 VTi sa 72 konjske snage i ručnim menjačem. Ta kombinacija odgovara kupcima koji žele jednostavan automobil za gradske relacije, bez posebnih zahteva kada je reč o performansama.

Pežo 108, mali gradski automobil dostupan sa benzinskim motorima Foto: ZarkePix / Alamy / Profimedia

Kod primeraka sa automatizovanim menjačem ETG5 treba pažljivo proceniti način menjanja brzina i stanje kvačila. Njegov rad razlikuje se od klasičnog automatskog menjača, pa je probna vožnja važna i zbog tehničkog stanja i zbog toga da li vozaču takvo ponašanje odgovara.

Šta proveriti pre kupovine

Dobar rezultat modela na rang-listi ne govori sve o konkretnom automobilu iz oglasa. Kod starijih primeraka pažnju treba usmeriti na kvačilo, pumpu vode i izduvni sistem, a zatim proveriti servisnu dokumentaciju i eventualne tragove ranijih sudara. Na oglasima u Srbiji polovni Pežo 108 nudi se već od 4.850 evra.

Video: Nova epizoda emisije "Auto"