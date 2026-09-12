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Vlasnici dizel automobila gotovo svakodnevno viđaju malu žutu spiralu na instrument tabli. Pojavi se čim daju kontakt, zadrži se nekoliko trenutaka i potom nestane. U većini slučajeva upravo tako i treba da bude.

Međutim, stvari se menjaju ukoliko lampica grejača nastavi da svetli i nakon što je motor pokrenut ili, još ozbiljnije, počne da treperi tokom vožnje. Tada više nije reč samo o uobičajenom zagrevanju motora, već o upozorenju da neki od sistema vozila možda ne radi kako treba.

Iako naziv lampice mnoge navodi da odmah pomisle na pokvarene grejače, uzrok ne mora nužno da bude samo u njima.

Zašto dizel uopšte ima lampicu grejača?

Foto: Irakli Topuria / Alamy / Profimedia

Za razliku od benzinskog motora, kod kojeg svećica proizvodi varnicu potrebnu za sagorevanje smeše, dizel motor gorivo pali zahvaljujući visokoj temperaturi koja nastaje sabijanjem vazduha u cilindru.

Kada je motor hladan, naročito tokom zimskih meseci, pokretanje može da bude otežano. Tu na scenu stupaju žarne svećice, koje vozači češće nazivaju grejačima.

Njihova uloga je da dodatno zagreju prostor za sagorevanje kako bi motor lakše startovao. Zato se po davanju kontakta na instrument tabli pali simbol u obliku žute spirale.

Kod novijih dizel automobila zagrevanje često traje svega nekoliko sekundi, pa se lampica može ugasiti gotovo odmah. Tada vozač može normalno da pokrene automobil.

Kada žuta lampica postaje upozorenje?

Ako se simbol grejača ne ugasi nakon paljenja motora, automobil bi trebalo proveriti.

Jedan od mogućih razloga jeste neispravna žarna svećica ili problem u sistemu koji upravlja njihovim radom. Takav kvar može da se primeti i po otežanom pokretanju hladnog motora, nemirnijem radu neposredno nakon startovanja ili pojačanom dimu iz auspuha.

Ipak, na pojedinim automobilima ista lampica ima širu funkciju i može da posluži kao upozorenje na kvar u upravljanju motorom.

Foto: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

Zbog toga problem ne mora da se krije isključivo u grejačima. U zavisnosti od proizvođača i modela vozila, uzrok može biti povezan i sa sistemom za recirkulaciju izduvnih gasova, poznatim kao EGR, sistemom ubrizgavanja, senzorima ili drugim komponentama dizel motora.

Kod pojedinih vozila problem može biti povezan i sa DPF filterom, posebno ako postoje i drugi simptomi ili upozorenja na instrument tabli.

Šta ako lampica grejača počne da treperi?

Treperenje je znak kojem bi trebalo posvetiti još više pažnje.

Ako se žuta spirala pojavi tokom vožnje i počne da treperi, to najčešće znači da je elektronika automobila registrovala nepravilnost. Tačno značenje upozorenja razlikuje se od modela do modela, pa se uzrok ne može pouzdano odrediti samo gledanjem u instrument tablu.

Automobil u nekim slučajevima može nastaviti da se vozi bez očiglednih problema, ali to ne znači da bi pregled trebalo odlagati.

Foto: ponsulak kunsub / Alamy / Profimedia

Ako vozilo istovremeno izgubi snagu, pređe u takozvani zaštitni režim rada, počne da trza, teško pali, neuobičajeno dimi ili se pojavi još neka upozoravajuća lampica, servis treba posetiti što pre.

Dijagnostika otkriva pravi uzrok

Najveća greška bila bi automatski kupiti nove grejače čim se lampica pojavi.

Simbol na instrument tabli vozaču govori da postoji problem, ali ne otkriva nužno koja ga je komponenta izazvala. Zbog toga je elektronska dijagnostika jedan od prvih koraka prilikom utvrđivanja kvara.

Na osnovu zabeleženih grešaka majstor može mnogo preciznije da proveri da li su problem zaista grejači, njihov relej ili upravljački modul, EGR, DPF ili neki drugi deo sistema motora.

Pravilo koje vozači dizela mogu lako da zapamte zato je jednostavno: žuta spirala koja se pojavi posle davanja kontakta i ubrzo nestane uglavnom je sasvim normalna. Ako nastavi da svetli ili počne da treperi dok motor radi, automobil traži proveru.

Video: Ovo morate proveriti na automobilu pre polaska na put

02:40 OVO MORATE DA PROVERITE NA AUTOMOBILU PRE POLASKA NA PUT - GREŠKA MOŽE BITI SKUPA! Stručnjak upozorio: "Ako vam se upali crvena lampica, ne nastavljajte vožnju" Izvor: Kurir televizija