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Globalna konsultantska kuća Kantar ponovo je svrstala Chery na prvo mesto među kineskim automobilskim brendovima u okviru liste Top 50 Chinese Global Brand Builders, potvrđujući snažan međunarodni razvoj kompanije. Chery je devetu godinu zaredom prvi među kineskim automobilskim brendovima na Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders listi

Na ukupnoj listi 50 najuspešnijih kineskih globalnih brendova kompanija zauzima 11. mesto

Kompanija danas posluje kroz osam razvojnih centara i prisutna je na više od 130 tržišta širom sveta

Chery nastavlja strategiju lokalnog razvoja kroz ulaganja u proizvodnju, istraživanje i razvoj i zapošljavanje na međunarodnim tržištima

Fokus kompanije ostaje na inovacijama, elektrifikaciji i daljem jačanju globalnog brenda Chery je još jednom potvrdio svoju poziciju jednog od najuspešnijih kineskih automobilskih proizvođača na globalnom tržištu. Prema najnovijem istraživanju Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders 2026, kompanija je devetu godinu zaredom zauzela prvo mesto među automobilskim brendovima iz Kine, dok se na ukupnoj listi nalazi na 11. poziciji.

Ovo priznanje potvrđuje kontinuirani razvoj kompanije i njenu uspešnu transformaciju iz proizvođača automobila u globalno prepoznatljiv brend, čiji rast danas nije zasnovan samo na kvalitetu proizvoda, već i na poverenju kupaca na međunarodnim tržištima.

Foto: Chery PR

Globalna strategija zasnovana na lokalnom razvoju

U okviru predstavljanja ovogodišnjeg izveštaja, izvršni potpredsednik Chery Automobile i predsednik kompanije Chery International, Zhang Guibing, istakao je da se međunarodna strategija kompanije zasniva na filozofiji "In somewhere, For somewhere, Be somewhere", odnosno na razvoju poslovanja kroz aktivno prisustvo na lokalnim tržištima. Takav pristup podrazumeva ulaganja u lokalnu proizvodnju, istraživanje i razvoj, zapošljavanje domaćih stručnjaka i izgradnju partnerskih odnosa, čime Chery nastoji da postane deo zajednica u kojima posluje, a ne samo izvoznik automobila. Tehnologija kao osnova daljeg rasta Jedan od ključnih razloga uspeha kompanije predstavlja kontinuirano ulaganje u razvoj novih tehnologija. Chery danas raspolaže mrežom od osam razvojnih centara širom sveta, dok više od 20.000 zaposlenih radi na međunarodnim tržištima, od kojih su čak 85% lokalni stručnjaci.

Kompanija razvija širok spektar pogonskih tehnologija, od benzinskih i hibridnih do plug-in hibridnih, potpuno električnih i vozila na vodonik, kako bi odgovorila na različite potrebe kupaca i zahteve pojedinačnih tržišta. Pored automobilske industrije, Chery širi svoje tehnološko prisustvo i u oblasti robotike kroz brend AiMOGA, čiji su proizvodi tokom 2026. godine isporučeni na više od 50 tržišta širom sveta.

Foto: Chery PR

Nastavak globalnog razvoja Prema oceni kompanije Kantar, kineski brendovi danas ulaze u novu fazu međunarodnog razvoja u kojoj ključnu ulogu imaju snaga brenda, poverenje korisnika i dugoročno prisustvo na tržištu. Deveto uzastopno uvrštavanje na listu Top 50 Chinese Global Brand Builders predstavlja još jednu potvrdu da Chery uspešno gradi međunarodni ugled, uz nastavak ulaganja u inovacije, održivu mobilnost i tehnološki razvoj, sa ciljem daljeg jačanja svoje pozicije među vodećim svetskim automobilskim brendovima.

O Chery kompaniji

Osnovana 1997. godine, kompanija Chery Automobile jedna je od prvih kineskih automobilskih marki koja je ostvarila preko milion prodatih vozila i proširila se na međunarodno tržište. U 2023. godini Chery Group ostvario je prodajni rast od 52,6%, sa ukupno 1.881.316 prodatih vozila. U januaru 2024. prodaja je dostigla 201.000 jedinica, što predstavlja rast od 107,5% u odnosu na prethodnu godinu. Danas, Chery ima više od 13 miliona korisnika širom sveta, uključujući 3,35 miliona u inostranstvu. Chery poseduje 8 istraživačko-razvojnih centara širom sveta i preko 29.000 prijavljenih patenata, od kojih je više od 18.000 odobreno. Kompanija aktivno ulaže u ekološki prihvatljivu mobilnost, razvijajući električne (BEV) i plug-in hibridne (PHEV) modele. Takođe, Chery učestvuje u mnogobrojnim dobrotvornim aktivnostima i donacijama, uključujući donaciju 6 miliona dolara UNICEF-u za podršku globalnim obrazovnim programima.