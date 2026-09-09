Falcon Rally, adrenalinsko putovanje koje okuplja ljubitelje automobila i automobilizma, počinje 10. septembra u Beogradu, a ovogodišnja ruta učesnike, pored Srbije, vodi put Crne Gore (Porto Montenegro), Hrvatske (Dubrovnik) i Bosne i Hercegovine (Mostar i Sarajevo). Ovaj regionalni reli se završava 14. septembra u Sarajevu. Događaj se realizuje uz podrškuG-Drive premijum goriva, koje će učesnike pratiti na delu njihove avanture kroz našu zemlju.

Na put će iz Beograda krenuti oko 20 vozila, a prva stanica biće Gasprom benzinska stanica „Sokolići 1“ na autoputu „Miloš Veliki“, nakon čega učesnike očekuje poseban program na aerodromu Ponikve kod Užica. Tamo će biti organizovane trke na 402 metra, drift vožnje i druge aktivnosti namenjene ljubiteljima automobila i adrenalina.