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BYDućnost je stigla na jug

Kompanija Raavex Group svečano je otvorila novi BYD prodajni salon u Naučno-tehnološkom parku u Nišu, čime je građanima Niša i juga Srbije omogućeno da se direktno upoznaju sa jednim od vodećih svetskih brendova električne i hibridne mobilnosti.

Novi, moderno opremljen salon kupcima će omogućiti da na jednom mestu upoznaju aktuelne BYD modele, njihove tehnološke karakteristike i prednosti, kao i da uz stručnu podršku tima Raavex Group pronađu vozilo koje odgovara njihovim potrebama.

Andrija Radojičić, vlasnik kompanije Raavex Group, izjavio je da otvaranje BYD salona u Nišu predstavlja važan korak u daljem razvoju kompanije i približavanju savremenih automobilskih tehnologija kupcima u ovom delu Srbije.

„Veliko nam je zadovoljstvo što BYD danas predstavljamo građanima Niša i juga Srbije. Verujemo da će interesovanje za električna i hibridna vozila nastaviti da raste i da će naši kupci prepoznati tehnologiju, kvalitet i inovacije koje BYD donosi. Otvaranjem ovog salona želimo da budemo bliže našim kupcima i pružimo im potpuno novo iskustvo pri izboru automobila. Za Raavex Group, ovo predstavlja još jedan važan korak u daljem razvoju i širenju poslovanja. Kao kompanija koja teži kontinuiranom rastu, unapređenju i praćenju savremenih trendova u automobilskoj industriji, ponosni smo što kroz partnerstvo sa BYD-om nastavljamo da širimo svoju ponudu i prisustvo na tržištu, sa ciljem da našim kupcima ponudimo savremena, kvalitetna i inovativna rešenja mobilnosti”, izjavio je Radojičić.

1/12 Vidi galeriju BYD Niš Foto: Promo

Nikola Smardžić, komercijalni direktor TDV Automotive, generalnog uvoznika za brend BYD za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine zahvalio se partnerima iz Raavex Group na fantastičnim rezultatima i poželeo sreću na novom mestu okupljanja u Nišu za sve ljubitelje elektrčne mobilnosti i održivosti:

“BYD je zaključno sa avgustom na šetom mestu svih brendova u Srbiji u segment putničkih automobil, i možemo da kažemo da je svaki drugi električni automobil na putevima u našoj zemlji upravo BYD. Prepoznatljivost brenda značajno raste, otvaramo i nove salone, i imaćemo pet prodajnih salona u godinu dana prisutnosti na tržištu, što je veoma značajan rezultat sam po sebi”, istakao je Samardžić.

Nakon svečanog otvaranja, gosti i predstavnici medija imali su priliku da obiđu novi izložbeni prostor i upoznaju se sa aktuelnom ponudom BYD modela, njihovim tehnološkim rešenjima, performansama i karakteristikama.

Posebna pažnja posvećena je naprednim baterijskim tehnologijama, savremenim sistemima bezbednosti i inovacijama koje BYD razvija sa ciljem da električna i hibridna vozila učini dostupnijim, efikasnijim i praktičnijim za svakodnevnu vožnju. Otvaranjem novog salona u Nišu, Raavex Group i BYD potvrđuju posvećenost razvoju tržišta električnih i hibridnih vozila u Srbiji i približavanju savremenih tehnologija kupcima u Nišu i regionu.

BYD salon u Nišu otvoren je za sve zainteresovane kupce i ljubitelje automobila koji žele da upoznaju novu generaciju vozila i tehnologija koje oblikuju budućnost mobilnosti.

Dobra vest za ljubitelje hibrida i električnih automobila: Otvoren novi BYD salon u Novom Sadu

Kompanija ACIS Automotive svečano je otvorila novi BYD prodajno-servisni salon na adresi Temerinska 106 u Novom Sadu, čime je nastavljen razvoj prodajne i servisne mreže električnih i hibridnih vozila u Srbiji.

Novi, moderno opremljen prodajno-servisni salon kupcima iz Novog Sada i okoline omogućiće bržu, pristupačniju i kvalitetniju uslugu, u segmentu prodaje i u oblasti održavanja vozila. Na svečanom otvaranju je rečeno da, nakon uspešnog rada dva BYD salona u Beogradu, trećeg koji je otvoren u Nišu, otvaranje četvrtog prodajno-servisnog centra u Novom Sadu, potvrđuje rastuće interesovanje za električnu i hibridnu mobilnost i značaj daljeg širenja BYD mreže na tržištu Srbije.

Aleksandar Velić, regionalni menadžer prodaje za Balkan i Moldaviju kompanije BYD, zahvalio je svim partnerima na saradnji i angažovanju. “Pokazali ste da znate da radite i da donesete rezultate. Plan je da se u narednom periodu intenzivno radi na širenju mreže punjača. Očekujemo puno u svim segmentima poslovanja i od svih sa kojima sarađujemo, a očekujte i vi puno od kompanije BYD”, rekao je Velić.

1/10 Vidi galeriju BYD Novi Sad Foto: Promo

Govoreći o rezultatima koji su ostvareni samo u tekućoj godini, Miloš Jevtić, generalni direktor kompanije CG TDV Automotive, zvaničnog uvoznika brenda BYD za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, kaže da je vozačima isporučeno 1.230 vozila, što je pet odsto tržišnog učešća u segmentu putničkih vozila i 50% kada je reč o električnim i plug in vozilima.

Konstantin Plužarević, predstavnik kompanije ACIS Automotive, zvaničnog prodajnog dilera BYD-a za Vojvodinu je rekao da se otvaranjem novog salona u Novom Sadu, otvara put u budućnost u kojoj su zastupljena poslednja tehnološka rešenja, kada je reč o automobilima.

Velić, Jevtić i Plužarević, presekli su svečanu vrpcu presekli zajedno sa Elenom i Nađom Divjak, ćerkama osnivača kompanije ACIS Automotive Vladimira Divjaka. Prisutni su zatim obišli novi izložbeni prostor i upoznali se sa modelima iz aktuelne BYD ponude, njihovim tehnološkim karakteristikama, naprednim baterijskim sistemima i rešenjima u oblasti bezbedne i održive mobilnosti.

Nakon svečanog dela, organizovano je razgledanje novog izložbenog prostora, gde su predstavljeni modeli iz aktuelne ponude brenda BYD, njihove tehnološke karakteristike i prednosti koje donose u oblasti održive i bezbedne mobilnosti, imajući u vidu da električna i hibridna vozila predstavljaju ekološki vid transporta.

Posetioci su takođe mogli da se uvere u kvalitet izrade, inovativna tehnološka rešenja i napredne baterijske sisteme po kojima je kompanija BYD poznata širom sveta, kao i da razgovaraju sa stručnim timom o mogućnostima pojedinačnih modela, uslovima kupovine i servisnoj podršci.

Otvaranjem novog salona u Novom Sadu, BYD i ACIS Automotive još jednom potvrđuju posvećenost razvoju tržišta vozila na novu, električnu energiju, kao i posvećenost unapređenju dostupnosti savremenih automobilskih tehnologija i postavljanju novih standarda u automobilskoj industriji Srbije.