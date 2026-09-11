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Kada se najavi grad, automobil na otvorenom najbolje je na vreme premestiti u garažu ili pod čvrstu nadstrešnicu. Ako takav zaklon nije dostupan, debela ćebad i namenske zaštitne navlake mogu da ublaže udarce leda. Važno je, međutim, da zaštitu postavite pre nevremena - kada grad već počne da pada, izlazak radi spasavanja karoserije može da vas izloži povredama.

Krov, hauba, poklopac prtljažnika i stakla posebno su izloženi. Nekoliko minuta jakog grada dovoljno je da ostavi udubljenja i napravi štetu, ali improvizovana zaštita takođe može da napravi problem ako se loše pričvrsti ili optereti ciglama i kamenjem.

Prvo pronađite zaklon, pa tek onda razmišljajte o prekrivačima

vožnja po kiši Foto: Profimedia

Upozorenje na nevreme ostavlja mogućnost da automobil sklonite pre nego što počnu jaka kiša i udari vetra. Javna garaža, podzemni parking tržnog centra ili čvrsta nadstrešnica mogu biti rešenje, pod uslovom da je parkiranje na tom mestu dozvoljeno.

Nemojte čekati prve udarce leda da biste krenuli ka udaljenom parkingu. U takvim uslovima potraga za zaklonom znači i vožnju po klizavom kolovozu, uz slabiju vidljivost i mogućnost naglog kočenja drugih vozača.

Drvo nije dobar izbor za zaštitu. Krošnja može da deluje kao zaklon, ali grana koju vetar odlomi može ozbiljno da ošteti vozilo i ugrozi ljude u njemu.

Tanka cerada nije dovoljna zaštita od udaraca

Prekrivač koji koristite protiv prašine i kiše nema istu namenu kao navlaka protiv grada. Kod zaštite od leda važna je postava koja može da ublaži deo udara, naročito na velikim površinama poput krova i haube.

Pripremite auto za pljuskove Foto: Perov Stanislav / Alamy / Profimedia

Navlaka treba da odgovara dimenzijama automobila i da bude pričvršćena predviđenim trakama. Ako je labava, vetar može da je podigne; ako se pomera i tare o karoseriju, može da ošteti lak. Ni dobro postavljena navlaka ne garantuje da će automobil ostati neoštećen pri veoma krupnom gradu.

Kako da iskoristite ćebad i prostirke

Ako nemate namensku navlaku, kao privremena zaštita mogu da posluže debela ćebad, jorgani ili postavljeni prekrivači za selidbu. Preko njih možete postaviti vodootpornu ceradu, ali sve slojeve treba učvrstiti tako da ih vetar ne odnese.

Kada nemate dovoljno materijala za ceo automobil, prekrijte krov, haubu i stakla, a zatim i poklopac prtljažnika. Prostirke za kampovanje ili vežbanje takođe mogu poslužiti kao dodatni sloj. Površina koja naleže na vozilo treba da bude meka i čista, bez peska i grubih delova koji bi mogli da izgrebu lak.

Foto: Shutterstock

Nemojte stavljati cigle, kamenje ili alat preko zaštite. Takvi predmeti mogu da skliznu, razbiju staklo ili povrede nekoga. Pazite i da metalne kopče i drugi tvrdi delovi za pričvršćivanje ne udaraju o karoseriju.

Karton je slabije privremeno rešenje: kada se natopi, brzo gubi čvrstinu. Zato se na njega ne treba oslanjati kao na pouzdanu zaštitu.

Nadvožnjak nije mesto za zaustavljanje

Ako vas grad zatekne u vožnji, smanjite brzinu postepeno, bez naglog kočenja i skretanja. Potražite bezbedno mesto van kolovoza na kojem možete da se zaustavite, ne ugrožavajući druge vozače.

Zaustavljanje ispod nadvožnjaka, u saobraćajnoj traci, može da izazove sudar i blokira prolaz. Rizik je naročito veliki kada vozači iza vas zbog pljuska kasno uoče zaustavljena vozila.

Dok nevreme traje, ostanite u automobilu, držite prozore zatvorene i udaljite glavu od stakala. Nemojte izlaziti da postavljate ćebad ili popravljate navlaku dok pada grad.

Posle oluje pregledajte i stakla i karoseriju

Foto: Profimedia

Kada se vremenski uslovi smire, fotografišite automobil i zabeležite vidljiva oštećenja. Pažljivo uklonite zaštitu, pa pregledajte vetrobran, ostala stakla, svetla, krov i haubu.

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