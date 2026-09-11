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Kupovina polovnog automobila često izgleda jednostavno sve dok se ne pojavi detalj koji niko nije očekivao. Kilometraža može da se proveri, servisna knjižica pregleda, motor posluša, a limarija detaljno pogleda. Ipak, postoje stvari koje mogu da ostanu skrivene daleko od očiju kupca, naročito ako se nalaze među instalacijama ili ispod haube.

Upravo takvo iznenađenje doživeo je jedan otac kada je pregledao automobil svoje ćerke i pored akumulatora primetio mali uređaj za koji nije znao čemu služi.

Ne znajući o čemu je reč, fotografisao ga je i objavio na Redditu, gde je od drugih korisnika pokušao da dobije odgovor.

„Šta je ovo pričvršćeno za akumulator automobila moje ćerke?“, pitao je.

Odgovori su stigli gotovo odmah.

Jedan od korisnika primetio je IMEI broj na uređaju i objasnio da je upravo to važan trag. IMEI se koristi za identifikaciju uređaja koji komuniciraju preko mobilne mreže, pa su mnogi zaključili da je najverovatnije reč o sistemu koji može da prati lokaciju vozila.

To otkriće je, očekivano, pokrenulo niz pitanja, ali i upozorenja.

Naime, uređaj za praćenje u automobilu ne mora da znači da je neko tajno nadzirao vozača. Takva oprema koristi se i sasvim legalno, recimo kod službenih vozila, voznih parkova, zaštite od krađe, lizinga ili određenih modela finansiranja automobila.

Zbog toga su pojedini učesnici diskusije savetovali da se uređaj ne uklanja na svoju ruku.

Jedan komentar bio je ironičan: „Da, samo ga iščupajte i nastavite sa svojim danom“, dok su drugi upozorili da bi takav potez mogao da napravi problem ako je uređaj povezan sa nekim sistemom u automobilu ili ugovorom o finansiranju.

U diskusiji se pojavila i pretpostavka da u vozilu možda postoji više sličnih uređaja, ali su drugi korisnici istakli da za to nema pravila i da svaki slučaj treba posebno proveriti.

Foto: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

GPS uređaji, inače, mogu da budu postavljeni na različitim mestima. Neki se priključuju na OBD-II priključak, drugi se kriju ispod komandne table, dok pojedini imaju sopstvenu bateriju i ne moraju uopšte da budu povezani sa električnim sistemom automobila.

Zato se savetuje da vlasnik najpre utvrdi poreklo uređaja, posebno ako je automobil nedavno kupljen kao polovan. Najsigurnije je proveriti dokumentaciju vozila, kontaktirati prodavca ili ovlašćeni servis i tek onda odlučiti da li uređaj treba ukloniti.

Gde se najčešće kriju uređaji za praćenje automobila?

Iskustva vozača pokazuju da ovakvi uređaji ne moraju uvek da budu postavljeni na istom mestu. Neki se priključuju direktno na OBD-II dijagnostički priključak, dok drugi mogu da budu skriveni ispod komandne table ili povezani sa električnom instalacijom vozila.

Postoje i samostalni GPS uređaji koji imaju sopstvenu bateriju, pa ih nije potrebno povezivati sa napajanjem automobila. Upravo zbog toga mogu biti sakriveni na različitim mestima u vozilu.

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