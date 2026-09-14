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Ideja da se potpuno nov automobil danas može kupiti za oko 3.300 evra zvuči gotovo neverovatno. Upravo zato je jedan američki jutjuber odlučio da proveri šta se zapravo dobija za taj novac i iz Kine naručio električni model Chang Li, koji se često predstavlja kao jedan od najjeftinijih novih automobila na svetu.

Kada je vozilo konačno stiglo u Jutu, prvo iznenađenje nije imalo veze ni sa motorom ni sa kvalitetom izrade.

Bilo je jednostavno mnogo manje nego što je očekivao.

Pogledajte u galeriji kako izgleda ovaj auto:

1/5 Vidi galeriju Mali električni automobil Chang Li tokom testiranja nakon isporuke iz Kine Foto: youtube/HeavyDSparks

„Moram priznati, još je manji nego na fotografijama“, rekao je HeavyDSparks dok su automobil spuštali sa kamiona.

Po dimenzijama, Chang Li teško može da se poredi sa klasičnim gradskim automobilom. Mnogo više podseća na zatvoreno električno golf vozilo, napravljeno za veoma kratke gradske relacije.

Ipak, početni utisak ubrzo se promenio.

Za oko 3.300 evra nije delovao kao igračka

Kada ga je detaljnije pregledao, jutjuber je priznao da je očekivao mnogo lošiju završnu obradu.

„Ovo je dobro napravljeno vozilo, nije šala“, zaključio je.

Foto: youtube/HeavyDSparks

Cena modela iznosi približno 3.300 evra, dok je u konkretnom slučaju kompanija koja je organizovala isporuku pokrila i troškove uvoza.

Naravno, tako niska cena podrazumeva i ozbiljna ograničenja.

Chang Li nije automobil koji bi kupac jednostavno mogao da uveze u SAD, registruje i počne svakodnevno da koristi kao bilo koji drugi novi model. Već prilikom preuzimanja jutjuber je upozoren da bi za usklađivanje sa američkim standardima bile potrebne dodatne izmene, među kojima i snažniji pogonski sistem.

Test vožnja brzo je pokazala granice

Nakon pregleda usledila je vožnja, a tada je postalo jasno zašto Chang Li košta toliko malo.

U jednom od pokušaja dostigao je brzinu od svega oko 25 kilometara na sat.

Foto: youtube/HeavyDSparks

Ekipa je zatim odlučila da ode korak dalje i modifikuje vozilo. Dodata su dva generatora kako bi pokušali da povećaju domet i vide koliko dodatnih mogućnosti može da se izvuče iz ovog malog električnog automobila.

Ni posle prepravki Chang Li nije postao ozbiljna drumska mašina.

Njegove performanse ostale su bliže golf vozilu nego standardnom automobilu, a pri većim zahtevima u vožnji njegova ograničenja vrlo brzo dolaze do izražaja.

Ipak, cena menja celu sliku

Upravo je tu glavna zanimljivost ovog modela.

Za oko 3.300 evra kupac dobija novo električno vozilo koje može da preveze vozača, jednog putnika i manju količinu prtljaga na kraćim relacijama.

Foto: youtube/HeavyDSparks

To ga ne čini pravom zamenom za klasičan automobil, naročito ne na američkim ili evropskim putevima, ali ga čini zanimljivim rešenjem za zatvorene komplekse, privatna imanja ili veoma kratke gradske vožnje tamo gde je njegova upotreba dozvoljena.

Chang Li jeste gotovo komično mali i veoma spor, ali za cenu po kojoj se prodaje ipak nije potpuno neozbiljna igračka.

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