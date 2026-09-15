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Mercedes-Benz Vans na sajmu IAA Transportation 2026: nasleđe, sadašnjost i budućnost u fokusu

Nova arhitektura za laka komercijalna vozila: premijera novog električnog VLE modela u ulozi šatl vozila i skulptura „The BOuLDER“ pružaju dodatni uvid u budućnost Mercedes-Benz lakih komercijalnih vozila

Mercedes-Benz je posvećen sveobuhvatnoj ponudi prilagođenoj specifičnim potrebama profesionalnih korisnika: poslovni ekosistem Mercedes-Benz PRO objedinjuje vozila, digitalne dodatke i usluge Hanover. Potrebe korisnika i njihovo zadovoljstvo oduvek su u središtu svega što Mercedes-Benz radi. Kao pionir u oblasti lakih komercijalnih vozila i pokretač inovacija u segmentu van vozila, brend sa trokrakom zvezdom već 130 godina stavlja svoje znanje i iskustvo u službu profesionalnih korisnika.Kroz inovativna i prilagođena rešenja, kompanija kontinuirano doprinosi razvoju transporta robe, usluga i ljudi, pružajući pritom veću korisnost, unapređujući efikasnost i povećavajući produktivnost. Na ovogodišnjem sajmu IAA Transportation u Hanoveru, koji se održava od 14. do 20. septembra, kompanija predstavlja brojne novitete u hali 13 (izložbeni prostor C51).

Foto: mercedes-benz.com

Nova Mercedes-Benz arhitektura lakih komercijalnih vozila: sajamska premijera novog električnog VLE modela za šatl prevoz

Sa novim električnim VLE modelom, Mercedes-Benz je ove godine zakoračio u novu eru. Grand Limousine je prvo vozilo zasnovano na novoj, modularnoj arhitekturi za laka komercijalna vozila, razvijenoj sa mogućnošću primene različitih pogonskih sistema. Ovaj model objedinjuje najbolje od dva sveta: agilnost i udobnost vožnje karakteristične za Mercedes-Benz limuzine sa prostranošću i svestranošću višenamenskog vozila (MPV). Zahvaljujući autonomiji većoj od 700 km²,³, 800-voltnom tehnologijom i ultra-brzim punjenjem, VLE predstavlja idealno rešenje za svako putovanje.

Grand Limousine se ističe prostranim enterijerom, izuzetnim nivoom udobnosti i širokim izborom mogućnosti opremanja, uključujući konfiguracije namenjene individualnom šatl prevozu. Nudi dovoljno prostora za pet do osam putnika i dostupan je u različitim konfiguracijama sedišta, sa pojedinačnim sedištima ili klupama u zadnjem delu kabine, koja mogu biti ručno ili električno podesiva.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Ponuda uključuje i „vis-à-vis“ konfiguraciju sedišta, popularnu u šatl prevozu, koja omogućava putnicima da sede jedni naspram drugih. VLE tako pokriva širok spektar primena – od funkcionalnih početnih modela namenjenih hotelima, aerodromima i šatl prevozu, do premium varijanti za ekskluzivan prevoz putnika.

Na sajmu IAA Transportation, Mercedes-Benz predstavlja i potencijal koji VLE nudi za profesionalnu primenu u šatl prevozu. Kao verzija sa osam sedišta i ručno podesivim komfornim klupama, VLE predstavlja elegantno i snažno višenamensko vozilo, idealno prilagođeno zahtevnim potrebama šatl prevoza. Dvoja električno pokretana klizna vrata, koja su deo standardne opreme, omogućavaju udoban ulazak i izlazak putnika sa obe strane vozila. Sistem THERMOTRONIC, uz dodatnu automatsku dvozonsku kontrolu temperature za putnički prostor pozadi, doprinosi održavanju prijatne temperature u unutrašnjosti u svim vremenskim uslovima.Zasebno otvarajuća EASY-PACK vrata prtljažnika omogućavaju jednostavno utovarivanje i istovarivanje, na primer, prtljaga putnika. Zahvaljujući opcionom upravljanju zadnjom osovinom i prečniku kruga okretanja od svega 10,9 metara, VLE se odlikuje izuzetnom agilnošću u urbanim sredinama.

Kako bi ispunio i najviše zahteve korisnika, bez obzira na vremenske i uslove na putu, VLE je od 8. septembra 2026. godine dostupan i za naručivanje sa 4MATIC pogonom na sva četiri točka.

Foto: mercedes-benz.com

Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC električni lPrivremeni podaci: Kombinovana potrošnja električne energije:21.7–20 kWh/100 km | Kombinovane emisije CO₂: 0 g/km | CO₂ Class: A Mercedes-Benz VLE 300 električnil | Podaci: Kombinovana potrošnja električne energije:

20.7-18.4 kWh/100 km | Kombinovane emisije CO₂ : 0 g/km | CO₂ Class: A

MB.OS omogućava i izuzetno iskustvo u oblasti infotainmenta, istovremeno aktivno podržavajući vozača šatla tokom vožnje putem inteligentnih funkcija pomoći. Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji integrisanoj u MB.OS, VLE je opremljen novim MBUX sistemom sa intuitivnim i personalizovanim upravljanjem, kao i MBUX Virtual Assistant¹, zasnovanim na generativnoj veštačkoj inteligenciji (AI) sa više agenata. VLE već u standardnoj opremi nudi bogat izbor sistema za bezbednost i pomoć u vožnji[i]. Uz opcionе MB.DRIVE pakete, funkcije međusobno koordinisanog upravljanja, kočenja, ubrzavanja i parkiranja mogu dodatno rasteretiti vozača, pružajući još veći nivo udobnosti i sigurnosti u svakodnevnom šatl prevozu. Mercedes-Benz Germany na nemačkom tržištu nudi posebne pakete opreme za šatl prevoz namenjene modelu VLE. Ovi paketi obuhvataju atraktivne uslove za profesionalne prevoznike putnika.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

„BOuLDER“: Pogled u budućnost Mercedes-Benz lakih komercijalnih vozila Upečatljivom i izražajnom skulpturom „THE BOuLDER“, Mercedes-Benz Vans posetiocima sajma pruža impresivan pogled u budućnost sledeće generacije svojih lakih komercijalnih vozila. Skulptura, duga 6,50 metara, visoka 2,75 metara i široka 2,50 metara, izrađena je sa teksturom koja podseća na kamen i nagoveštava na koji način kompanija ponovo osmišljava laka komercijalna vozila.Ona simbolizuje značaj lakih komercijalnih vozila u profesionalnoj upotrebi i na fascinantan način objedinjuje umetnost i zanatsku veštinu. Izrađena glodanjem iz jednog komada materijala, skulptura otkriva obrise i prve dizajnerske detalje budućeg Sprintera. Na suvozačkoj strani vidljivi su i obrisi vozila srednje veličine, takođe zasnovanog na novoj arhitekturi za laka komercijalna vozila.

Zahvaljujući novoj arhitekturi za laka komercijalna vozila i sistemu MB.OS, Mercedes-Benz vozila sa trokrakom zvezdom biće još efikasnija, inteligentnija i svestranija. Biće dostupna sa potpuno električnim, ali i naprednim pogonskim sistemima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Nova vozila srednje i velike veličine trenutno se razvijaju u bliskoj saradnji sa profesionalnim korisnicima iz različitih industrija, kako bi od samog početka bila dosledno prilagođena njihovim potrebama i zahtevima. To se, između ostalog, ogleda i u novom dizajnu, koji skulptura „THE BOuLDER“ već nagoveštava.

I u budućnosti će Sprinter biti dostupan u brojnim varijantama dužine, međuosovinskog rastojanja i najveće dozvoljene mase, što će omogućiti njegovo prilagođavanje širokom spektru konfiguracija, kao i specifičnim rešenjima za nadogradnju i karoserijske prerade namenjene različitim industrijama.

Foto: mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Vans sada pravi odlučujući korak napred kada je reč o profesionalnim korisnicima. Poslovni ekosistem Mercedes-Benz PRO objedinjuje vozila, usluge i digitalna rešenja kako bi kompanijama omogućio uspešnije poslovanje u svakodnevnim operacijama. Kroz obećanje korisnicima „Business Performance. Every Day.“, Mercedes-Benz Vans posvećen je podršci kompanijama kroz prilagođena rešenja koja unapređuju efikasnost, raspoloživost vozila i produktivnost tokom čitavog životnog ciklusa vozila.

Mercedes-Benz PRO objedinjuje sve relevantne usluge za profesionalnu upotrebu vozila u okviru jednog integrisanog ekosistema. Ponuda obuhvata savetovanje i analizu potreba, izbor odgovarajućeg vozila, individualne konverzije i rešenja za nadogradnju, pa sve do finansiranja, lizinga, osiguranja i Digital Extras¹. Uz rešenja za e-mobilnost i punjenje, kao i sveobuhvatnu ponudu servisnih usluga, Mercedes-Benz PRO pruža korisnicima podršku kako bi svoja vozila koristili na što efikasniji, ekonomičniji i produktivniji način.

Pored toga, kroz novi električni VLE u ulozi šatl vozila i skulpturu „THE BOuLDER“, Mercedes-Benz Vans pruža uvid u buduća vozila zasnovana na novoj arhitekturi za laka komercijalna vozila. U kombinaciji sa Mercedes-Benz operativnim sistemom (MB.OS), nova arhitektura za laka komercijalna vozila u budućnosti će otvoriti brojne mogućnosti za još bolje povezivanje vozila, digitalnih usluga i rešenja zasnovanih na podacima, čime će se dodatno unaprediti poslovanje korisnika u svakodnevnom radu.

Foto: mercedes-benz.com

“Mercedes-Benz Vans je oduvek bio sinonim za rešenja koja kompanijama omogućavaju da svoje poslovanje vode pouzdano, efikasno i uspešno. Još pre deset godina predstavili smo Mercedes PRO. Danas, sa Mercedes-Benz PRO, naše ambicije daleko prevazilaze samo vozilo. Gradimo povezani ekosistem vozila, digitalnih rešenja i usluga koji pruža podršku našim korisnicima tokom čitavog životnog ciklusa njihovih vozila, u okviru Mercedes-Benz PRO ekosistema. Naša pokretačka snaga je stvaranje uslova koji našim korisnicima omogućavaju da svakog dana ostvare svoj puni potencijal. “ Thomas Klein, Direktor Mercedes-Benz Vans „Želimo da Mercedes-Benz Vans još doslednije stavimo u službu naših korisnika: šta je našim korisnicima potrebno kako bi svoj posao obavljali jednostavnije, efikasnije i uspešnije? Naša ambicija je da se još više fokusiramo na specifične zahteve sa kojima se naši korisnici suočavaju u svakodnevnom poslovanju. Uz Mercedes-Benz PRO objedinjujemo vozila, Digital Extras usluge i usluge u prilagođena rešenja koja pojednostavljuju procese i doprinose jačanju konkurentnosti.Nova arhitektura za laka komercijalna vozila i MB.OS predstavljaju osnovu za još bolje prilagođavanje ovih rešenja potrebama naših korisnika u budućnosti.“



Mathias Vaitl, Direktor prodaje I marketinga, Mercedes-Benz Vans

Foto: mercedes-benz.com



Fokus na korisnike: 130 godina posvećenosti potrebama poslovanja

Dosledna usmerenost na korisnike duboko je ukorenjena u DNK brenda Mercedes-Benz. Karl Benz je oduvek imao na umu potrebe profesionalnih korisnika za mobilnošću. Samo deset godina nakon izuma automobila, 1896. godine, predstavio je prvo lako komercijalno vozilo na svetu. Benz dostavno vozilo kombinovalo je šasiju modela Benz Victoria sa zatvorenom nadgradnjom. A budući da su potrebe za transportom već tada bile veoma raznovrsne, Carl Benz je razvio i dostavno vozilo sa odvojivim tovarnim prostorom, zasnovano na lakšem modelu Velociped. Uz svega nekoliko jednostavnih koraka, dostavno vozilo Benz Kombinationen moglo je da se transformiše u putnički automobil sa dva sedišta, čime je, praktično, postalo prvo višenamensko vozilo.

Na sajmu IAA Transportation, Mercedes-Benz Vans predstavlja dostavno vozilo Benz Kombinationen iz 1899. godine – najstarije drumsko komercijalno vozilo na svetu koje je i danas sposobno za vožnju..

Foto: mercedes-benz.com