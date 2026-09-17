Slušaj vest

Pouzdanost je za mnoge vozače i dalje jedan od presudnih faktora pri izboru automobila. Bez obzira na to da li kupuju mali gradski model, veliki porodični SUV ili električno vozilo, većina želi isto - automobil koji neće često završavati kod majstora i stvarati neočekivane troškove.

Najnovije istraživanje britanskog magazina „What Car?“, sprovedeno u saradnji sa kompanijom MotorEasy, pokazalo je koji modeli su se najbolje pokazali u svakodnevnoj upotrebi.

Foto: Shutterstock

U istraživanju je učestvovalo više od 32.000 vlasnika automobila starih do pet godina, a ispitanici su odgovarali da li su u prethodna 24 meseca imali kvarove, koliko je trajala popravka i koliko ih je koštala. Analizirano je više od 220 modela različitih proizvođača.

Četiri automobila uspela su da ostvare maksimalnih 100 odsto, odnosno njihovi vlasnici u istraživanom periodu nisu prijavili nijedan kvar.

1. Hyundai i10 - 100 odsto

Hyundai i10 Foto: Hyundai

Mali Hyundai i10, koji se proizvodi u aktuelnoj generaciji od 2020. godine, ostvario je besprekoran rezultat. Nijedan vlasnik uključen u istraživanje nije prijavio bilo kakav problem tokom prethodne dve godine, što znači da nije bilo ni neočekivanih odlazaka u servis, kvarova na putu niti dodatnih računa za popravke.

Rezultat je posebno zanimljiv jer je reč o jednom od najmanjih i pristupačnijih modela u ponudi Hyundaija.

2. Hyundai Santa Fe - 100 odsto

Hyundai Santa Fe Foto: Sue Thatcher / Alamy / Profimedia

Savršen skor nije rezervisan samo za male gradske automobile. Hyundai Santa Fe proizveden između 2018. i 2024. godine takođe je dobio maksimalnih 100 odsto. Nijedan vlasnik koji je učestvovao u istraživanju nije prijavio kvar u posmatranom periodu.

To je posebno dobar rezultat za veliki porodični SUV sa sedam sedišta, koji se često koristi za duža putovanja i prevoz većeg broja putnika.

3. Kia EV3 - 100 odsto

Kia EV3 Foto: Josef Kubes / Alamy / Profimedia

Među najboljima se našao i jedan potpuno električni automobil. Kia EV3, predstavljena 2024. godine, ostvarila je maksimalan rezultat već pri prvom pojavljivanju u istraživanju. Vlasnici nisu prijavili nijedan kvar, uključujući probleme sa baterijom, elektromotorom ili elektronikom.

EV3 je ujedno jedini potpuno električni model među četiri automobila koja su dobila ocenu od 100 odsto.

4. Toyota GR Yaris - 100 odsto

Toyota GR Yaris Foto: ZarkePix / Alamy / Profimedia

Možda najveće iznenađenje među vodećima predstavlja Toyota GR Yaris. Ovaj sportski model, koji se proizvodi od 2020. godine, konstruisan je sa mnogo snažnijim performansama od klasičnog Yarisa, ali se uprkos tome pokazao kao izuzetno pouzdan.

Nijedan vlasnik obuhvaćen istraživanjem nije prijavio kvar, pa je GR Yaris završio sa maksimalnih 100 odsto.

„What Car?“ navodi i da je GR Yaris jedini automobil iz svoje klase sportskih modela koji je u poslednjih sedam godina njihovog istraživanja uspeo da ostvari ovakav rezultat.

5. Toyota Aygo X - 99,7 odsto

Pogledajte u galeriji fotografije modela:

1/8 Vidi galeriju Toyota Aygo X Foto: Kurir

Odmah iza četvorke sa savršenim rezultatom nalazi se Toyota Aygo X. Njena ocena pouzdanosti iznosi 99,7 odsto, a probleme je prijavilo samo oko tri odsto ispitanih vlasnika.

Kvarovi su se odnosili isključivo na karoseriju i nijedan automobil zbog njih nije ostao neupotrebljiv. Sve prijavljene intervencije obavljene su bez troška za vlasnike i završene za najviše jedan dan.

Toyota i Hyundai imaju više aduta pri vrhu

Rezultati pokazuju da se među najpouzdanijim automobilima nalaze vrlo različiti tipovi vozila - od gradskog Hyundaija i10, preko velikog Santa Fea, pa sve do električne Kije EV3 i sportske Toyote GR Yaris.

Toyota RAV4 Foto: Shutterstock

Na proširenoj listi veoma dobro su prošli i Toyota RAV4 sa 99,2 odsto, Mini Hatchback sa 99,1 odsto, kao i Volkswagen T-Roc i Porsche Macan sa po 99 odsto pouzdanosti.

Video: Nova epizoda emisije Auto