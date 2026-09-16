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Za većinu ljudi stari automobil je samo uspomena na neko drugo vreme. Za Matea Vacenovskog iz Vrbovca, međutim, jedan „tristać“ vredi mnogo više od bilo kakve tržišne cene.

Ovaj 23-godišnjak vlasnik je Fiata Zastave 1300 iz 1976. godine, automobila koji je nasledio od dede i koji danas čuva kao jednu od najvrednijih porodičnih uspomena.

Priča o automobilu počela je još dok je Mateo bio dete. Njegov deda je svojevremeno vozio isti model kao službeni automobil i želeo je da upravo „tristać“ jednog dana bude prvi automobil njegovog unuka.

„Imao sam možda 14 godina, a možda i manje, bio sam četvrti razred osnovne škole“, prisetio se Mateo.

Automobil su pronašli u Zagrebu, kod jednog vojnog lica, ali daleko od toga da je bio spreman za vožnju. Čekala ih je ozbiljna restauracija, koja je trajala gotovo dve godine.

Najveći izazov nisu bili radovi, već pronalaženje originalnih delova.

„Najveći problem bili su delovi. Nabavljali smo ih iz Srbije i trebalo je vremena i poznanstava da se pronađu lajsne koje su nedostajale“, rekao je Mateo.

Posle mnogo strpljenja automobil je vraćen u stanje u kojem se nalazi i danas, a obnovljen je već više od decenije.

Mateo ga ne koristi za duža putovanja, već uglavnom za kraće vožnje po Vrbovcu.

„Vozim ga tu po Vrbovcu, nije za dalje staze“, kaže.

Ni velika potrošnja mu ne smeta. Kako poručuje, takve stvari se ne mere kada automobil ima posebno značenje. Ipak, najveća vrednost ovog „tristaća“ nema veze ni sa njegovom starošću, ni sa retkošću, ni sa restauracijom.

„Deda je umro i to je ostalo meni. To je moja uspomena“, rekao je Mateo.

Zato na pitanje da li bi ga ikada prodao nema dilemu.

„Nema to cenu. Nema. Ni za milion evra.“

(Index.hr)

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