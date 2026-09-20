Slušaj vest

Ubacivanje menjača u rikvercdok se automobil kreće napred predstavlja najveći strah mnogih vozača. Posledice mogu varirati od toga da kompjuter potpuno ignoriše komandu vozača, do teške havarije pod haubom.

Vlasnici novijih automobila sa automatskim menjačem mogu odahnuti jer moderni sistemi potpuno blokiraju ovakve komande. Kompjuter u vozilu jednostavno prepozna opasnost, ignoriše potez vozača i eventualno upali zadnju kameru ili upozorenje na tabli.

Znatno opasnija situacija nastaje kod starijih automatika gde nema elektronske zaštite. U najgorem slučaju dolazi do potpunog uništenja menjača, dok u blažoj varijanti dolazi do gašenja motora što u sekundi isključuje servo volan i kočnice.

profimedia0813899862.jpg
Automatski menjač Foto: filippo carlot / imago stock&people / Profimedia

Vozači koji voze automobile sa manuelnim menjačem imaju direktnu fizičku vezu sa zupčanicima. Većina novijih modela ima ugrađene prstenove ili mehanizme potiskivanja koji sprečavaju slučajne greške, ali prekomerna sila može probiti te prepreke.

Ako svom snagom gurnete ručicu u rikverc tokom vožnje napred, dolazi do silovitog sudara delova koji se okreću u suprotnim smerovima. Rezultat su jezivi zvuci struganja i ozbiljno okrnjenje ili lomljenje zupčanika.

Stručnjaci savetuju da u slučaju ovakve greške ne smete paničiti niti silom vraćati menjač. Prvi korak je da odmah pustite gas, izbacite menjač u neutralan položaj i bezbedno se sklonite sa puta uz sva četiri migavca.

Nakon zaustavljanja morate pažljivo osluškivati vozilo i obratiti pažnju na vibracije u kabini ili miris pregorelog ulja. Ako menjač blokira ili pruža otpor, nipošto ne nastavljajte vožnju već odmah pozovite šlep službu.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteAutoOvaj mladić čuva auto star više od 50 godina: Svog "tristaća" iz 1976. ne bi prodao ni za milion evra
Mateo Vacenovski pored restaurirane Zastave 1300 iz 1976. godine
VestiKinezi uvode zabrane za ekrane u automobilima: Sledi velika promena za proizvođače i vozače
električni auto
AutoKako da zaštitite automobil od grada ako nemate garažu: Ćebe može da pomogne, ali jednu grešku izbegnite
Pripremite auto za pljuskove profimedia-1001210783.jpg
ZanimljivostiZašto psi izbacuju glavu kroz prozor automobila? Mnogi se iznenade kad čuju šta ih toliko očarava
pas, automobil

 VIDEO: Ovo svi ostavljamo u automobilu, a može biti opasno

01:48
Ovo svi ostavljamo u automobilu, a može da bude opasno! Na velikoj vrućini preti ozbiljan rizik - Evo koje stvari mogu da eksplodiraju ili da se pokvare Izvor: Kurir televizija