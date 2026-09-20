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Ubacivanje menjača u rikvercdok se automobil kreće napred predstavlja najveći strah mnogih vozača. Posledice mogu varirati od toga da kompjuter potpuno ignoriše komandu vozača, do teške havarije pod haubom.

Vlasnici novijih automobila sa automatskim menjačem mogu odahnuti jer moderni sistemi potpuno blokiraju ovakve komande. Kompjuter u vozilu jednostavno prepozna opasnost, ignoriše potez vozača i eventualno upali zadnju kameru ili upozorenje na tabli.

Znatno opasnija situacija nastaje kod starijih automatika gde nema elektronske zaštite. U najgorem slučaju dolazi do potpunog uništenja menjača, dok u blažoj varijanti dolazi do gašenja motora što u sekundi isključuje servo volan i kočnice.

Automatski menjač Foto: filippo carlot / imago stock&people / Profimedia

Vozači koji voze automobile sa manuelnim menjačem imaju direktnu fizičku vezu sa zupčanicima. Većina novijih modela ima ugrađene prstenove ili mehanizme potiskivanja koji sprečavaju slučajne greške, ali prekomerna sila može probiti te prepreke.

Ako svom snagom gurnete ručicu u rikverc tokom vožnje napred, dolazi do silovitog sudara delova koji se okreću u suprotnim smerovima. Rezultat su jezivi zvuci struganja i ozbiljno okrnjenje ili lomljenje zupčanika.

Stručnjaci savetuju da u slučaju ovakve greške ne smete paničiti niti silom vraćati menjač. Prvi korak je da odmah pustite gas, izbacite menjač u neutralan položaj i bezbedno se sklonite sa puta uz sva četiri migavca.

Nakon zaustavljanja morate pažljivo osluškivati vozilo i obratiti pažnju na vibracije u kabini ili miris pregorelog ulja. Ako menjač blokira ili pruža otpor, nipošto ne nastavljajte vožnju već odmah pozovite šlep službu.

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