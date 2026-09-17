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Klima-uređaj u vašem automobilu možda trenutno radi bez ikakvih problema, ali njegovo održavanje u narednim godinama moglo bi postati znatno skuplje.

To bi posebno mogli da osete vlasnici starijih automobila, a razlog je rashladni gas R134a, koji se godinama masovno koristio u automobilskim klima-uređajima.

R134a više nije dozvoljen u novim automobilima, ali milioni starijih vozila koja ga koriste i dalje su na evropskim putevima. Njihovi klima-uređaji i dalje zavise od istog rashladnog sredstva, dok Evropska unija postepeno ograničava njegovu dostupnost.

Foto: worawan konped / Alamy / Profimedia

Prema podacima nemačkog autokluba ADAC, dozvoljene količine fluorisanih gasova sa efektom staklene bašte koje mogu da se plasiraju na tržište nastaviće značajno da se smanjuju. Kvota, koja je 2024. godine iznosila 31 odsto početnog nivoa, 2027. godine trebalo bi da padne na 17 odsto, a 2030. godine na samo devet odsto.

Dugoročni cilj EU je postepeno ukidanje fluorisanih gasova sa efektom staklene bašte do 2050. godine. Za vlasnike automobila posledice bi mogle da se osete mnogo ranije – prilikom odlaska u servis na dopunu klima-uređaja.

Dopuna bi mogla da postane znatno skuplja

Računica je jednostavna: što je manje R134a dostupno na tržištu, veći je pritisak na njegovu cenu. Dopuna klima-uređaja, koja danas predstavlja relativno uobičajen servisni trošak, zbog toga bi tokom narednih godina mogla znatno da poskupi.

Dugoročno, problem možda neće biti samo cena. Kako se dostupne količine budu smanjivale, vlasnicima starijih automobila moglo bi da bude sve teže da pronađu servis koji raspolaže potrebnim rashladnim sredstvom.

Foto: hirun laowisit / Panthermedia / Profimedia

Rast cena pritom otvara prostor za jeftinije alternative, ali ADAC upozorava da sa njima treba biti posebno oprezan.

Na internetu se mogu pronaći različiti kompleti za samostalnu dopunu klima-uređaja, uključujući proizvode sa oznakama R12 ili HC-12a. Pojedine takve smeše zasnivaju se na zapaljivim ugljovodonicima poput propana i butana.

Zbog toga svako rashladno sredstvo koje je moguće kupiti na internetu nije ujedno i odgovarajuće ili dozvoljeno za korišćenje u automobilu. Eksperimentisanje sa neodgovarajućim gasovima može predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik.

Noviji automobili uglavnom koriste rashladno sredstvo R1234yf, ali to ne znači da se stariji sistem predviđen za R134a može jednostavno napuniti novijim gasom.

Takva zamena zahteva tehnički odgovarajuće rešenje, a eventualna prepravka mora biti dozvoljena za konkretan model vozila. Zbog toga vlasnicima starijih automobila ostaje jednostavan savet – klima-uređaj treba redovno održavati, a eventualno curenje ili druge probleme rešiti na vreme u stručnom servisu.

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