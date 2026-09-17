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Kupovina potpuno novog automobila za 3.800 dolara (oko 3.300 evra) danas zvuči gotovo neverovatno. Amerikanac iz Jute odlučio je da proveri šta se zapravo dobija za taj novac, pa je iz Kine naručio Chang Li, sićušni električni automobil koji se predstavlja kao najjeftiniji novi automobil na svetu. Međutim, kada je kamion konačno stigao i vozilo krenulo ka tlu, usledilo je prvo veliko iznenađenje.

Jutjuber HiviDiSparks znao je da kupuje mali automobil, ali fotografije očigledno nisu dočarale koliko je Chang Li zapravo sitan.

„Moram da priznam, još je manji nego na fotografijama“, rekao je dok su automobil istovarivali sa velikog kamiona.

Foto: printscreen/youtube/HeavyDSparks

Malen je, ali prvo iznenađenje bilo je pozitivno

Prvi utisak zato nije bio baš onakav kakav bi kupac očekivao nakon gledanja fotografija na internetu. Chang Li svojim dimenzijama više podseća na zatvoreno električno vozilo za golf nego na klasičan gradski automobil.

Ipak, nakon početnog šoka stiglo je i iznenađenje druge vrste. Automobil nije delovao kao potpuno neupotrebljiva igračka.

„Ovo je dobro napravljeno vozilo, nije šala“, zaključio je HiviDiSparks nakon što ga je detaljnije pregledao.

Prema Superkar Blondiju, Chang Li košta oko 3.800 dolara, a u konkretnom slučaju kompanija koja ga je uvezla pobrinula se i za troškove uvoza.

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Za tako malo novca, međutim, ne treba očekivati automobil koji se može jednostavno dovesti u SAD i registrovati kao bilo koji drugi novi model. Već prilikom preuzimanja upozorili su ga da bi za ispunjavanje američkih standarda vozilu bio potreban snažniji motor, a to je tek deo potrebnih izmena.

Foto: printscreen/youtube/HeavyDSparks

Onda su odlučili da ga stvarno testiraju

Ekipa se, naravno, nije zaustavila na razgledanju. Chang Li krenuo je na test, a tada su vrlo brzo postala očigledna njegova ograničenja.

U jednom od pokušaja dostigao je tek oko 25 km/h. HiviDiSparks je potom odlučio da modifikuje automobil i dodao mu dva generatora, između ostalog kako bi povećao domet i video koliko se iz malenog električnog vozila uopšte može izvući.

Rezultat nije pretvorio Chang Li u drumsku raketu. Superkar Blondi ga opisuje kao vozilo koje je otprilike korak iznad golf-vozila – sporo je i ne deluje naročito ubedljivo pri ozbiljnijim vozačkim zahtevima.

No upravo je cena ono što celoj priči daje drugačiji kontekst. Za manje od 4.000 dolara dobija se potpuno novo električno vozilo koje može da preveze vozača, jednog putnika i nešto prtljaga na kraćim udaljenostima.

Chang Li, dakle, teško može da bude zamena za klasičan automobil, posebno na američkim ili evropskim putevima. Ali iskustvo HiviDiSparksa pokazalo je i nešto neočekivano – nakon prvog šoka zbog njegovih gotovo komičnih dimenzija, najjeftiniji novi automobil na svetu ipak se pokazao ozbiljnijim nego što je na prvi pogled delovao.

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