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Šta bi se dogodilo kada bi se motorno ulje iz automobila potpuno ispustilo, a na njegovo mesto sipao WD-40? Ekipa Jutjub kanala „Life OD“ odlučila je da to proveri na starom „ford probu“, a rezultat je iznenadio čak i ljude koji su automobil namerno pokušavali da unište.

Iz vozila su najpre ispustili motorno ulje, zatim sipali nekoliko limenki sredstva WD-40 i pokrenuli motor. Očekivali su da će se ugasiti ili blokirati gotovo istog trenutka, ali je „ford“ nastavio da radi.

Foto: youtube/Life OD

Pošto motor nije pokazivao nameru da se preda, članovi ekipe seli su u automobil ikrenuli u vožnju.

WD-40 ne može da zameni motorno ulje

Pre svega, ovakav eksperiment nikada ne bi trebalo pokušavati na sopstvenom vozilu. WD-40 je višenamensko sredstvo napravljeno za potiskivanje vlage, zaštitu metala od korozije, otpuštanje zaglavljenih delova i podmazivanje određenih mehanizama. Ni proizvođač ga ne predstavlja kao zamenu za motorno ulje.

Foto: youtube/Life OD

Motorno ulje mora da izdrži visoke temperature i pritiske, održava odgovarajuću viskoznost i napravi zaštitni sloj između metalnih delova. Pored podmazivanja, ono pomaže u odvođenju toplote, uklanjanju nečistoća i zaštiti motora od habanja i korozije.

WD-40 nije formulisan za takve uslove. Kada motor ostane bez odgovarajućeg maziva, trenje i temperatura počinju naglo da rastu, dok se ležajevi, radilica, klipovi i ostali pokretni delovi ubrzano troše.

Ford je nastavio da se kreće

Uprkos svemu, automobil se u početku ponašao gotovo normalno. Motor je radio, a „ford prob“ je mogao da se vozi, što je eksperiment učinilo još zanimljivijim.

To, međutim, ne znači da je WD-40 uspešno zamenio ulje. U motoru je verovatno ostala manja količina starog maziva, dok su metalne površine još neko vreme bile zaštićene tankim uljnim slojem. Tome su pomogli i relativno malo početno opterećenje, kao i izdržljivost samog motora.

Pogledajte u galeriji fotografije auta nakon vožnje:

1/4 Vidi galeriju Ford Probe u koji je umesto motornog ulja sipan WD-40 završava u plamenu tokom eksperimenta Foto: youtube/Life OD

Ekipa je zato nastavila da vozi automobil i izlaže ga sve većem naporu. Ubrzo su se pojavili neobični zvuci, dok je postajalo sve jasnije da unutar motora nastaje ozbiljno oštećenje.

Motor nisu štedeli ni kada je počeo da otkazuje

Cilj eksperimenta više nije bio da se proveri može li WD-40 da zameni ulje, jer je odgovor od početka bio jasan. Autori snimka želeli su da vide koliko dugo motor može da izdrži pre nego što potpuno otkaže.

Automobil su zato nastavili da opterećuju, a izduvni sistem usijao se od temperature. Bez odgovarajućeg uljnog sloja metalni delovi počeli su direktno da se dodiruju, pa su trenje i nastala toplota ubrzali uništavanje motora.

„Ford prob“ iz 1993. godine, opremljen dvolitarskim četvorocilindričnim motorom, izdržao je mnogo duže nego što se očekivalo. Ipak, završetak je bio neizbežan – vozilo je na kraju zahvatio veliki plamen.

Zašto se motor nije odmah ugasio

Motor bez odgovarajućeg ulja ne mora da prestane da radi istog trenutka. Oštećenje može početi gotovo odmah, dok vidljive posledice nastaju tek kasnije.

Foto: youtube/Life OD

Preostali sloj ulja na površinama nakratko može da zaštiti pojedine komponente, ali se podizanjem temperature i povećanjem opterećenja ta zaštita gubi. Kada trenje izazove ozbiljno habanje ili deformaciju delova, kvar postaje nepovratan.

Zbog toga automobil koji nakon gubitka ulja nastavi da radi još nekoliko minuta nije prošao bez posledica. Svaki naredni kilometar može mali kvar da pretvori u potpuno uništen motor.

Šta uraditi kada se upali lampica za ulje

Ako se tokom vožnje upali upozorenje za nizak pritisak ulja, motor bi trebalo ugasiti čim to može bezbedno da se učini. Potrebno je proveriti nivo ulja i ustanoviti da li postoji curenje ili drugi kvar, a automobil ne treba voziti dok se problem ne otkloni.

Sipanje sredstva WD-40 u motor nije rešenje čak ni u hitnom slučaju. Eksperiment je pokazao samo koliko jedan stari motor može da bude izdržljiv – i koliko dramatično može da se završi vožnja bez odgovarajućeg maziva.

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