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Zamućeni i požuteli farovi ne samo da narušavaju estetski izgled vozila, već mogu ozbiljno ugroziti bezbednost i smanjiti uočljivost puta tokom noćne vožnje. Za brzo uklanjanje površinskih naslaga i žutila postoji jednostavan trik iz domaće radinosti u kom se koristi pasta za zube. Ipak, da bi efekat potrajao, neophodno je ispratiti jedan ključni korak nakon samog poliranja.

Plastična površina modernih farova fabrički je obložena zaštitnim slojem koji je neprestano pod uticajem sunca, atmosferskih prilika i sitnih oštećenja sa kolovoza. Vremenom se ta zaštita potroši, a delovanje UV zraka dovodi do oksidacije plastike i stvaranja prepoznatljivog mutnog sloja.

Kako očistiti prljave farove na automobilu Foto: worawan konped / Alamy / Profimedia

Kako proceniti gde se nalazi oštećenje?

Pre samog tretmana važno je odrediti da li je oštećenje spoljašnjeg ili unutrašnjeg karaktera. Jednostavnim prelaskom nokta preko stakla fara možete uočiti razliku:

Hrapava površina: Ukoliko nokat zapinje, oštećenje je površinsko i nastalo je oksidacijom spoljnog sloja.

Ukoliko nokat zapinje, oštećenje je površinsko i nastalo je oksidacijom spoljnog sloja. Glatka površina: Ako je plastika potpuno glatka pod prstima, zamućenje je posledica kondenzacije ili unutrašnjeg kvara, što znači da pasta za zube u ovom slučaju neće imati efekta. Korak po korak do čistijih farova

Najpre je potrebno temeljno oprati farove mlakom vodom i tečnošću za pranje sudova kako bi se uklonila primarna nečistoća. Kada se površina osuši, okolni lak na karoseriji treba zaštititi molerskom trakom.

Kako očistiti prljave farove na automobilu Foto: Printskrin / You Tube

Za poliranje je najbolji izbor pasta koja u svom sastavu ima sodu bikarbonu, jer deluje kao blagi abraziv. Pasta se nanosi direktno na plastiku i kružnim pokretima utrljava starom četkicom. Nakon što pasta promeni boju usled skidanja prljavštine, ostavi se da deluje nekoliko minuta, a potom se spere toplom vodom i prebriše krpom od mikrovlakana.

Ključni korak koji mnogi zaboravljaju

Najveća greška je zaustavljanje postupka nakon samog ispiranja. Iako je oksidacija uklonjena, polikarbonatna plastika je sada potpuno nezaštićena i bez adekvatnog UV premaza ponovo će brzo požuteti. Zbog toga je obavezno naneti namenski sprej ili premaz sa UV zaštitom za auto-farove kako bi se formirao novi zaštitna sloj.

Kako očistiti prljave farove na automobilu Foto: Dmitry Tkachuk / Alamy / Profimedia

Ova metoda pruža dobre rezultate kod lakših površinskih promena, ali ne može eliminisati duboke ogrebotine ili vlagu u samom kućištu. Kod većih oštećenja jedino trajno rešenje jeste profesionalno mašinsko poliranje uz šmirglanje i nanošenje nove zaštitne glazure.

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