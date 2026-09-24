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Crno-žuta tabla sa dijagonalnim prugama koja označava prepreku pored puta

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Crno-žute table sa dijagonalnim prugama na prvi pogled mogu da deluju kao obična upozorenja pored puta. Na njima nema teksta, brojeva niti klasične strelice, pa nije neobično što mnogi vozači ne znaju šta zapravo znače.

Ipak, njihov izgled nije slučajan.

Ove oznake služe da upozore vozača na prepreku koja se nalazi na kolovozu, njegovoj ivici ili neposredno uz put. To mogu biti stubovi, nosači mostova, zaštitne ograde, zidovi, betonska ostrva ili druge konstrukcije koje menjaju uobičajenu putanju vozila.

Crno-žuta tabla sa dijagonalnim prugama koja označava prepreku pored puta Foto: Joá Souza / Alamy / Profimedia

Ali crno-žute pruge ne upozoravaju samo na prepreku. Njihov smer može da pokaže i sa koje strane vozač treba da je obiđe.

Dijagonalne linije imaju posebno značenje

U američkom sistemu saobraćajne signalizacije ovakve table poznate su kao oznake prepreka, odnosno „object markers“.

Prema pravilima američke Federalne uprave za auto-puteve, crne i reflektujuće žute pruge postavljene su pod uglom od 45 stepeni i spuštaju se ka strani sa koje saobraćaj treba da prođe pored prepreke.

Crno-žuta tabla sa dijagonalnim prugama koja označava prepreku pored puta Foto: Joá Souza / Alamy / Profimedia

Ukoliko vozila mogu bezbedno da prođu sa obe strane, koristi se drugačiji raspored linija, nalik na strelice ili ševrone.

Zbog toga pravac pruga nije samo deo dizajna. On vozaču daje dodatnu informaciju čak i pre nego što jasno uoči samu prepreku.

Posebno su važne noću i po lošem vremenu

Crno-žuta tabla sa dijagonalnim prugama koja označava prepreku pored puta Foto: eduardo lima / Alamy / Profimedia

Tokom dana vozač će most, stub ili suženje puta verovatno primetiti i bez dodatne oznake. Mnogo veći značaj ove table imaju noću, tokom magle, jake kiše ili drugih uslova smanjene vidljivosti.

Kombinacija crne i jarko žute boje pravi snažan kontrast, dok se za izradu oznaka koriste i reflektujući materijali. Kada ih obasjaju farovi automobila, vozač može mnogo ranije da primeti da se približava prepreci i da na vreme smanji brzinu ili koriguje pravac kretanja.

Zašto ih ne viđamo na našim putevima?

Razlog zbog kojeg ovakve crno-žute table mnogim vozačima u Srbiji nisu poznate jeste jednostavan – kod nas se za obeležavanje prepreka i zona radova koristi drugačija signalizacija.

Crveno bela tabla sa dijagonalnim prugama koja označava prepreku pored puta Foto: Dirk Canzler / Alamy / Profimedia

Srpski propisi predviđaju crveno-bele zapreke, a kod čeonih zapreka bela i crvena polja postavljena su naizmenično i zakošena pod uglom od 45 stepeni.

Zato su vozačima na našim prostorima mnogo poznatije upravo crveno-bele table i branici koje viđamo kod radova, suženja i različitih prepreka na putu.

Crveno bela tabla sa dijagonalnim prugama koja označava prepreku pored puta Foto: HolaRM, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Suština je, međutim, slična – kontrastne boje i jednostavni geometrijski oblici moraju dovoljno rano da upozore vozača da se ispred njega nalazi nešto što zahteva dodatnu pažnju.

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