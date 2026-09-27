da li ste znali

da li ste znali

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Ako ste nekada pažljivije zagledali registarske tablice automobila u Nemačkoj, možda ste primetili da se na pojedinim vozilima, odmah iza standardne kombinacije slova i brojeva, nalazi još jedno veliko slovo – „H“. Na prvi pogled deluje kao običan deo registracije, ali je zapravo reč o posebnoj oznaci rezervisanoj za automobile koji su dobili status istorijskog vozila.

Slovo „H“ potiče od nemačke reči Historisch, odnosno „istorijski“, a takve registarske tablice koriste se za oldtajmere koji ispunjavaju precizno propisane kriterijume. Ova vrsta registracije uvedena je u Nemačkoj 1997. godine kako bi se očuvala vozila koja predstavljaju deo automobilske tehničke i kulturne baštine.

Nemačka registarska tablica sa slovom H namenjena istorijskim vozilima i oldtajmerima Foto: Sebastian Geisler / imago stock&people / Profimedia

I zanimljivo je da takav status nije rezervisan samo za mercedese, poršee, folksvagene i druge nemačke klasike. Ako ispunjava propisane uslove, nemačku H tablicu može da dobije i automobil koji dobro poznajemo sa puteva bivše Jugoslavije – čuvena Zastava 101.

Nije dovoljno samo da automobil bude star

Prvi i najjednostavniji uslov jeste starost. Vozilo mora da bude prvi put registrovano, odnosno pušteno u saobraćaj, pre najmanje 30 godina. Međutim, činjenica da je neki automobil napunio tri decenije sama po sebi nije dovoljna da automatski postane oldtajmer sa H oznakom.

Nemački propisi traže da vozilo bude u stanju koje odgovara njegovom istorijskom značaju. To podrazumeva da je dobro očuvano, da nema ozbiljne tehničke nedostatke i da je u najvećoj meri zadržalo originalni izgled i karakteristike.

Nemačka registarska tablica sa slovom H namenjena istorijskim vozilima i oldtajmerima Foto: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Određene prepravke jesu dozvoljene, ali se gleda da budu primerene vremenu iz kojeg automobil potiče. Drugim rečima, automobil iz sedamdesetih ili osamdesetih ne bi trebalo da bude pretvoren u moderno vozilo sa nizom naknadno ugrađenih delova koji nemaju nikakve veze sa njegovom originalnom konstrukcijom.

Automobil prvo mora pred stručnjaka

Pre nego što vlasnik dobije željeno slovo „H“, automobil mora da prođe posebnu procenu za oldtajmere u skladu sa članom 23 nemačkog Pravilnika o dozvolama za drumski saobraćaj, odnosno StVZO.

Procenu obavlja ovlašćeni stručnjak ili inženjer, na primer iz organizacija kao što su TÜV, DEKRA, GTÜ ili KÜS. Tom prilikom utvrđuje se da li vozilo zaista ispunjava kriterijume da bude smatrano delom automobilske kulturne baštine, a u okviru postupka proverava se i njegova tehnička ispravnost.

Nemačka registarska tablica sa slovom H namenjena istorijskim vozilima i oldtajmerima Foto: Sebastian Geisler / imago stock&people / Profimedia

Dobijanje H tablice, dakle, nije samo pitanje estetike niti način da vlasnik starog automobila dobije zanimljivu registraciju. Vozilo mora da dokaže da je dovoljno očuvano i autentično da zaslužuje status istorijskog automobila.

I nakon dobijanja takve registracije ostaje obaveza redovnih tehničkih pregleda, baš kao i kod drugih vozila.

Poseban status donosi i finansijsku pogodnost

H oznaka vlasnicima oldtajmera donosi i određene pogodnosti. Jedna od najpoznatijih odnosi se na porez.

Za automobile sa H registracijom u Nemačkoj se trenutno plaća paušalni godišnji porez od 191,73 evra, bez obzira na zapreminu motora i emisiju izduvnih gasova. Za motocikle sa odgovarajućim istorijskim statusom godišnji porez iznosi 46,02 evra.

Nemačka registarska tablica sa slovom H namenjena istorijskim vozilima i oldtajmerima Foto: Snowfield Photography / imago stock&people / Profimedia

To, međutim, ne znači da je H tablica finansijski povoljnija baš za svaki stari automobil. ADAC navodi da kod pojedinih oldtajmera sa malim motorima redovna registracija može da bude jeftinija od paušalnog poreza, pa odluka zavisi i od konkretnog modela.

Vlasnicima istorijskih vozila osiguravajuće kuće često nude i posebne tarife za oldtajmere, mada uslovi zavise od same kompanije i načina na koji se automobil koristi.

Mogu i u ekološke zone bez zelene nalepnice

Još jedna velika prednost H registracije posebno je važna vlasnicima starih automobila čiji motori ne mogu da zadovolje savremene standarde emisije.

U većini nemačkih ekoloških zona za ulazak je potrebna zelena ekološka nalepnica, ali vozila registrovana sa H oznakom spadaju među izuzetke. To znači da istorijski automobil sa nemačkom H tablicom može da uđe u takvu zonu i bez zelene plakete.

Postoje, međutim, i posebne lokalne zabrane, poput određenih ograničenja za dizel vozila, pa H tablica nije automatska dozvola za apsolutno svaki deo svakog nemačkog grada.

Nemačka registarska tablica sa slovom H namenjena istorijskim vozilima i oldtajmerima Foto: Colin Utz Photography / Alamy / Profimedia

I „stojadin“ može da dobije slovo H

Za vozače sa ovih prostora posebno je zanimljivo to što među nemačkim oldtajmerima ne moraju da budu samo prestižni zapadnoevropski automobili.

Zastava 101, popularni „stojadin“, odavno je premašila granicu od 30 godina. Primerak koji je dovoljno dobro očuvan, zadržao originalne karakteristike i uspešno prošao nemačku stručnu procenu može da dobije status istorijskog vozila baš kao i nemački klasik iste generacije.

zastava 101 Foto: Muhs, Agencja Fotograficzna Caro / Alamy / Profimedia

Drugim rečima, automobil koji je nekada bio sasvim uobičajen prizor na putevima Jugoslavije danas u Nemačkoj može da bude tretiran kao deo automobilske istorije i da na kraju registarske tablice ponosno nosi slovo „H“.

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