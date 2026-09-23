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Od unapređenog E-Transita sa većim dometom do potpuno novog Transit City modela, Ford Pro dodatno proširuje svoju ponudu električnih komercijalnih vozila, pružajući poslovnim korisnicima rešenja prilagođena različitim potrebama, od dužih poslovnih ruta do gradske dostave. Unapređeni E-Transit sada nudi do 431 kilometar električnog dometa, zahvaljujući novoj bateriji kapaciteta 96 kWh

Novi Transit City donosi do 254 kilometra dometa i do 1.275 kg nosivosti, uz kompaktne dimenzije prilagođene urbanom poslovanju

Oba modela kombinuju električni pogon sa naprednim mogućnostima povezivanja i tehnologijama razvijenim za povećanje produktivnosti poslovnih korisnika

Proširenjem električne Transit ponude, Ford Pro odgovara na različite potrebe flota, od gradske distribucije i servisnih delatnosti do zahtevnijih poslovnih ruta

Foto: Promo

Ford Pro nastavlja da širi svoju ponudu električnih komercijalnih vozila kako bi poslovnim korisnicima omogućio da prednosti elektrifikacije prilagode načinu na koji njihove flote svakodnevno funkcionišu. U fokusu su sada dva modela različitih namena: unapređeni E-Transit, sa većim dometom i dodatnim tehnologijama, i potpuno novi Transit City, razvijen posebno za potrebe urbanog poslovanja.

E-Transit sa većim dometom i unapređenim mogućnostima Ford E-Transit, potpuno električna verzija modela Transit, dobija unapređenu bateriju kapaciteta 96 kWh, koja omogućava do 431 kilometar dometa sa jednim punjenjem. To predstavlja povećanje od 117 kilometara u odnosu na verziju sa baterijom kapaciteta 68 kWh, dodatno proširujući mogućnosti njegove primene u svakodnevnom poslovanju. Unapređene su i mogućnosti punjenja. E-Transit podržava AC punjenje snagom do 22 kW, dok je maksimalna snaga DC brzog punjenja povećana na 180 kW. Uz odgovarajući brzi punjač, baterija se može napuniti od 10 do 80 odsto za približno 30 minuta, dok samo 10 minuta punjenja može obezbediti do oko 125 kilometara dodatnog dometa.

Foto: Promo

Za dodatnu efikasnost zadužena je i standardna toplotna pumpa sa ubrizgavanjem pare, koja može doprineti povećanju dometa, posebno tokom hladnijih vremenskih uslova. E-Transit donosi i niz tehnologija koje su usmerene na produktivnost poslovnih korisnika. Standardni 5G modem, bežična ažuriranja softvera i Vehicle Integration System omogućavaju naprednu povezanost vozila, dok tehnologija Delivery Assist može pomoći vozačima koji svakodnevno obavljaju veliki broj isporuka.

Model je dostupan u različitim konfiguracijama, uključujući furgon, vozilo sa dvostrukom kabinom i šasiju sa kabinom, dok Pro Power Onboard omogućava napajanje alata i opreme snagom do 2,3 kW. Novi Transit City za potrebe urbanog poslovanja Dok E-Transit nudi veći domet i fleksibilnost za različite vrste poslovnih ruta, potpuno novi Transit City donosi električni pogon u kompaktniji format, razvijen imajući u vidu specifične potrebe poslovanja u gradskim sredinama. Transit City je namenjen korisnicima koji se bave gradskom i „last-mile“ dostavom, servisiranjem i održavanjem, kao i drugim poslovima koji zahtevaju veliki broj svakodnevnih zaustavljanja i efikasno kretanje kroz urbana područja.

Foto: Promo

Model pokreće elektromotor snage 110 kW, u kombinaciji sa LFP baterijom kapaciteta 56 kWh, koja omogućava do 254 kilometra dometa. DC brzo punjenje od 10 do 80 odsto traje približno 33 minuta, dok 10 minuta punjenja može dodati oko 50 kilometara dometa. Uprkos kompaktnijim dimenzijama, Transit City nudi značajan kapacitet za poslovnu upotrebu. Dostupan je sa nosivošću do 1.275 kg i tovarnim prostorom zapremine do 8,5 m³, uz mogućnost prevoza do tri euro-palete. Kupcima su na raspolaganju L1H1 i L2H2 furgon izvedbe, kao i šasija sa kabinom koja omogućava različite vrste nadogradnji. Pouzdanost modela potvrđena je i kroz intenzivna testiranja tokom razvoja, koja su simulirala čak 240.000 kilometara i 10 godina korišćenja u zahtevnim poslovnim uslovima.

Elektrifikacija prilagođena različitim potrebama flota Sa unapređenim E-Transitom i novim Transit City modelom, Ford Pro dodatno proširuje mogućnosti za kompanije koje žele da elektrifikuju svoje flote, uz izbor vozila prema konkretnim poslovnim potrebama. Dok E-Transit sa povećanim dometom odgovara korisnicima kojima su potrebne duže dnevne rute, veći kapacitet i fleksibilnost različitih konfiguracija, Transit City je usmeren na efikasno obavljanje svakodnevnih poslovnih zadataka u urbanim sredinama. Oba modela deo su Ford Pro ekosistema koji, pored samog vozila, obuhvata povezane tehnologije i rešenja osmišljena da pomognu kompanijama da svoje flote učine efikasnijim i produktivnijim.

Foto: Promo

O Ford Motor Company Ford Motor Company (NYSE: F) je globalna kompanija sa sedištem u Dirbornu u Mičigenu i posvećena je u pomaganju u izgradnji boljeg sveta u kome je svaka osoba slobodna da se kreće i sledi svoje snove. Kompanijin Ford+ plan za rast i stvaranje vrednosti kombinuje postojeće snage, nove mogućnosti i stalne odnose sa kupcima kako bi se obogatilo iskustvo kupaca i probudila njihova lojalnost. Ford razvija i isporučuje inovativne Fordove pikapove, sportska terenska vozila, komercijalne kombije i Lincoln luksuzne automobile koje obavezno morate imati zajedno sa povezanim uslugama. Kompanija to radi kroz tri poslovna segmenta usmerena na kupca. Prvi je Ford Blue koji je zadužen za dizajniranje legendarnih vozila na benzin i hibrida. Tu je zatim Ford Model e koji osmišljava revolucionarna električna vozila zajedno sa ugrađenim softverom koji definiše izuzetna digitalna iskustva za sve kupce. Na kraju tu je i Ford Pro koji pomaže komercijalnim kupcima da transformišu i prošire svoje poslovanje sa vozilima i uslugama prilagođenim njihovim potrebama. Pored toga Ford pruža finansijske usluge preko Ford Motor Credit Company. Ford zapošljava oko 174.000 ljudi širom sveta. Više informacija o kompaniji i njenim proizvodima i uslugama dostupno je na corporate.ford.com.