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da li ste znali

da li ste znali

Automobil na nizbrdici i pravilna upotreba menjača i motornog kočenja

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Gotovo svaki vozač je barem jednom uradio isto - pred njim je duga nizbrdica, sklanja nogu sa gasa i izbacuje menjač u ler, uveren da će automobil tako potrošiti manje goriva. Na prvi pogled deluje sasvim logično: motor više ne "vuče" automobil, pa bi i potrošnja trebalo da bude manja.

Međutim, kod savremenih automobila stvar funkcioniše drugačije. Vožnja nizbrdo u leru uglavnom neće doneti očekivanu uštedu goriva, a na dugim i strmim deonicama može nepotrebno da optereti kočnice.

Reč je o navici koja vuče korene iz vremena starijih automobila sa karburatorima. Modernim motorima, međutim, upravlja elektronika koja veoma precizno određuje koliko će goriva biti ubrizgano.

Da li automobil troši gorivo kada ide nizbrdo u leru?

Foto: remik44992 / Alamy / Profimedia

Da. Kada menjač prebacite u neutralan položaj, motor mora samostalno da nastavi da radi.

Elektronska kontrolna jedinica motora (ECU) zbog toga nastavlja da dozira gorivo potrebno za održavanje broja obrtaja u praznom hodu. Kolika će potrošnja biti zavisi od motora, njegove zapremine, temperature i drugih uslova, ali jedno je važno – motor u leru i dalje troši gorivo.

Potpuno druga situacija nastaje kada automobil ostavite u brzini, sklonite nogu sa gasa i pustite ga da usporava motorom.

Tada su motor i pogonski točkovi i dalje povezani preko transmisije. Kod većine modernih vozila sa elektronskim ubrizgavanjem aktivira se sistem poznat kao "deceleration fuel cut-off" – ECU pri odgovarajućim uslovima privremeno prekida ubrizgavanje goriva.

Zbog toga putni računar u automobilu tokom spuštanja nizbrdo u brzini, bez pritiska na papučicu gasa, često može da pokaže trenutnu potrošnju od 0,0 l/100 km.

Dakle, automobil se kreće zahvaljujući sopstvenoj inerciji i nagibu puta, dok točkovi preko transmisije održavaju motor u pokretu.

Zašto je spuštanje nizbrdo u leru loša navika?

Automobil na nizbrdici i pravilna upotreba menjača i motornog kočenja Foto: David Burton / Alamy / Profimedia

Potrošnja goriva, međutim, nije najvažniji razlog zbog kojeg bi trebalo izbegavati spuštanje nizbrdo u neutralnom položaju.

Mnogo značajnije su kočnice.

Kada je automobil u odgovarajućem stepenu prenosa i pustite gas, motor pruža otpor i pomaže u usporavanju vozila. To je takozvano motorno kočenje.

Ako izbacite menjač u ler, tog efekta praktično nema. Automobil na nizbrdici počinje lakše da ubrzava pod dejstvom gravitacije, pa vozač brzinu mora mnogo češće da kontroliše nožnom kočnicom.

Na kratkoj nizbrdici to možda neće predstavljati problem, ali na dugim planinskim spustovima konstantno ili predugo pritiskanje kočnice može da dovede do ozbiljnog zagrevanja diskova i pločica.

Kočnice mogu da izgube efikasnost

Što su kočnice duže izložene visokoj temperaturi, veća je mogućnost pojave takozvanog "brake fade" efekta – privremenog slabljenja njihove efikasnosti usled pregrevanja.

Foto: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

U ekstremnim uslovima može doći i do pregrevanja kočione tečnosti, naročito ukoliko je stara ili sadrži previše vlage. Tada osećaj na papučici može da se promeni, a sposobnost automobila da uspori može ozbiljno da oslabi.

Upravo zato se na dugim nizbrdicama koristi kombinacija motornog kočenja i povremenog korišćenja radne kočnice.

Kada automobil ostane u nižem, odgovarajućem stepenu prenosa, motor pomaže da se brzina drži pod kontrolom, a kočioni sistem nije primoran da sam obavlja sav posao.

Ne plašite se kada obrtaji porastu

Neke vozače upravo zvuk motora navodi da izbace automobil iz brzine.

Kada na nizbrdici prebacite u niži stepen prenosa, broj obrtaja može da poraste. Motor će se čuti više nego kada automobil slobodno klizi u leru, ali to samo po sebi ne znači da mu štetite.

Naravno, stepen prenosa mora biti prilagođen brzini vozila i ne treba dozvoliti da motor ode u nedozvoljeno visok broj obrtaja.

Na normalnim obrtajima, motorno kočenje je predviđen način korišćenja automobila.

Koja brzina je najbolja za spuštanje nizbrdo?

Foto: Ruslan Merentsov / Alamy / Profimedia

Među vozačima postoji staro pravilo da nizbrdo treba koristiti približno onaj stepen prenosa koji bi automobilu bio potreban za penjanje uz istu takvu uzbrdicu.

To nije matematičko pravilo koje važi u svakoj situaciji, ali dobro opisuje osnovni princip – na dugoj i strmoj nizbrdici treba izabrati dovoljno nizak stepen prenosa da motor može da pomogne u kontroli brzine.

Kod automobila sa automatskim menjačem princip je sličan. U zavisnosti od vozila, mogu se koristiti manuelni režim, niži stepen prenosa ili posebni režimi namenjeni vožnji na nagibu.

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