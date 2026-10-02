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Katalizator je već godinama na meti lopova auto-delova. U njegovom saću nalaze se plemeniti metali, među njima platina, paladijum i rodijum, zbog kojih se ovaj deo može prodati za novac. Lopovima su posebno zanimljivi automobili kod kojih se katalizator nalazi lako dostupno ispod vozila.

Katalizator je deo izduvnog sistema koji pomaže u smanjenju štetnih gasova. Njegova krađa može da se primeti čim se automobil pokrene: motor odjednom postaje znatno bučniji, a izduvni sistem može da proizvodi dubok, neobičan zvuk.

Katalizator i izduvni sistem ispod automobila, delovi koje lopovi mogu da ciljaju Foto: Lyroky / Alamy / Profimedia

Stariji benzinci i pojedini hibridi češće su na meti

Prema navodima nemačkog portala T-Online, stariji automobili sa benzinskim motorom i određeni hibridi često se navode kao posebno podložni krađi. Kod nekih od ovih modela, katalizator se nalazi na donjem delu vozila, što olakšava pristup.

Ipak, nisu svi automobili podjednako privlačni lopovima; položaj katalizatora, njegova vrednost i pristupačnost predstavljaju ključne faktore. Kod novijih benzinskih vozila, katalizator je često smešten bliže motoru, zbog čega je njegovo uklanjanje teže i dugotrajnije. Podaci nemačkog auto-kluba ADAC ukazuju na to da krađe najčešće pogađaju starija benzinska vozila, dok su dizel modeli mnogo ređe na meti.

Automehaničar, katalizator Foto: Printscreen/RTS

Treba pomenuti i kombije i kampere, mada uz važnu razliku: kod modela kao što su Volkswagen Crafter i Mercedes Sprinter, lopovi se mogu usmeriti na filtere čestica umesto na katalizator. Zbog većeg odstojanja vozila od tla, pojedinim delovima izduvnog sistema može se lakše pristupiti.

Lista modela koji su u izveštajima označeni kao posebno podložni krađi katalizatora uključuje:

Volkswagen Polo III (1994–2001)

Opel Astra G (1998–2005)

Toyota Prius III (2009–2016)

Mitsubishi Carisma (1995–2004)

Mitsubishi Space Wagon (1998–2002)

Seat Arosa

Volkswagen Lupo

Honda Jazz

To ne znači da će svaki od ovih automobila biti ukraden, niti da su drugi modeli bezbedni. Rizik zavisi od konkretnog vozila i pristupačnosti tog dela.

Kako možete prepoznati da je katalizator ukraden?

Foto: remik44992 / Alamy / Profimedia

Najočigledniji znak je promena zvuka: automobil može biti znatno bučniji nego ranije, naročito prilikom pokretanja motora ili ubrzavanja. Ostali simptomi mogu uključivati sporo ubrzavanje, gubitak snage, neuobičajen miris oko vozila ili u kabini, kao i paljenje lampice upozorenja na instrument-tabli.

Ako sumnjate da vam je ukraden katalizator, ne nastavljajte vožnju kao da se ništa nije dogodilo. Zaustavite vozilo na bezbednom mestu, prijavite krađu policiji i kontaktirajte svoje osiguravajuće društvo i servis.

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