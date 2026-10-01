da li ste znali?

da li ste znali?

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Pitanje idealne brzine za minimalnu potrošnju goriva godinama podgreva rasprave među vozačima, pri čemu se granica od 90 km/h najčešće uzima kao nepisano pravilo. Međutim, ta brojka nije univerzalni standard za sve automobile. Istraživanje francuskog istraživačkog centra Cerema otkriva da se u određenim okolnostima najracionalnija potrošnja ostvaruje već pri brzini od oko 70 km/h.

Brzina pri kojoj je najmanja potrošnja goriva Foto: Péter Gudella / Panthermedia / Profimedia

Naravno, to ne implicira da je 70 km/h čarobna granica za svako vozilo. Na to koliko će automobil potrošiti utiče čitav niz parametara - od tipa motora, vrste menjača i ukupne mase, preko aerodinamičkih svojstava i stanja na kolovozu, pa sve do stila vožnje i pravovremene promene brzina.

Zašto izuzetno spora vožnja nije rešenje

Premda deluje logično da sporije kretanje znači i manji utrošak goriva, to u praksi nije tako. Pri malim brzinama, između 10 i 40 km/h, agregat radi u nižim stepenima prenosa i na obrtajima koji nisu optimalni za ekonomičnost. Tek kada vozilo ubrza i pređe u viši prenosni odnos, motor počinje da funkcioniše na najefikasniji način.

Brzina pri kojoj je najmanja potrošnja goriva Foto: Mihai Barbu / Panthermedia / Profimedia

Upravo tu, prema nalazima centra Cerema, brzina od oko 70 km/h pravi najbolji kompromis između iskoristivosti motora i aerodinamičkog otpora. Ipak, odstupanja su neminovna jer finalna potrošnja zavisi od snage motora, prenosnih odnosa u menjaču, pritiska u gumama, nagiba terena, pa i spoljne temperature.

Dramatičan skok potrošnje pri većim brzinama

Kada automobil ubrza, ključnu prepreku počinje da predstavlja otpor vazduha. Za njegovo savladavanje potrebna je znatno veća količina energije, što se direktno odražava na merač goriva.

Rast potrošnje je najuočljiviji na auto-putevima. Pomenuta analiza ukazuje na to da podizanje brzine sa 100 na 120 km/h može uvećati potrošnju za približno 20 procenata, u zavisnosti od modela automobila. Iz tog razloga, štedljiva vožnja ne zahteva samo izbegavanje oštrog kočenja i naglog dodavanja gasa, već i održavanje ujednačenog tempa, vožnju u odgovarajućem stepenu prenosa i izbegavanje prevelikih brzina.

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