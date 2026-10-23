Crveni jugo 55 iz 1989. godine pre i posle obnove u emisiji „Trgovci automobilima“

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Crveni jugo 55 iz 1989. godine, kupljen u Srbiji za svega 650 evra, postao je projekat britanske ekipe emisije „Trgovci automobilima“. Majk Bruer i Mark „Elvis“ Pristli prihvatili su se njegove obnove, od kočnica i upravljačkog mehanizma do izgleda karoserije, a fotografije rezultata objavljene su na zvaničnoj Fejsbuk stranici britanskog Diskaverija.

Uz sređeni automobil stigla je i poruka koja objašnjava zbog čega je ekipa izabrala baš ovaj model:

Crveni jugo 55 iz 1989. godine pre i posle obnove u emisiji „Trgovci automobilima“ Foto: youtube/Wheeler Dealers

„Jugo je jedan od najismevanijih automobila svih vremena, ali ne i u zemlji iz koje potiče“, napisali su, uz zastavu Srbije i srce.

Najjeftinija kupovina u istoriji emisije

Bruer, trgovac automobilima i voditelj, u Srbiji je pronašao primerak za koji je procenio da zaslužuje novu priliku. Prema objavi Diskaverija, za 650 evra kupili su najjeftiniji automobil u istoriji emisije. Niska cena, međutim, značila je i dosta posla pre nego što jugo ponovo bude spreman za predstavljanje kupcima. facebook.com

Već primopredaja donela je neobičan detalj. Prema opisu priloga, prodavac Milan im je uz ključeve dao i šrafciger, jer prtljažnik nije mogao da se otvori na uobičajen način.

Crveni jugo 55 iz 1989. godine pre i posle obnove u emisiji „Trgovci automobilima“ Foto: youtube/Wheeler Dealers

Pristli, nekadašnji mehaničar u Formuli 1, nije odmah delio Bruerovo oduševljenje. Pred njim je bio automobil skromne konstrukcije, opterećen lošom međunarodnom reputacijom, kojem je trebalo posvetiti mnogo pažnje.

Bruer je kao merilo postavio golf

Zadatak nije bio samo da stari automobil ponovo izgleda pristojno. Bruer je želeo da pokaže da dobro sređen jugo može da se nosi sa Folksvagenovim golfom iz istog vremena, jednim od najcenjenijih modela tadašnje klase.

Takva zamisao postavila je obnovi konkretniji cilj: trebalo je popraviti osobine zbog kojih jugo često nije ostavljao dobar utisak, od ponašanja u vožnji do buke u kabini. Poređenje sa golfom bilo je izazov koji je Bruer postavio svom kolegi, a ne unapred dokazana jednakost dva automobila.

Šta je sve promenjeno na jugu

Crveni jugo 55 iz 1989. godine pre i posle obnove u emisiji „Trgovci automobilima“ Foto: youtube/Wheeler Dealers

Radovi su počeli od mehanike. Obnovljen je kočioni sistem, sređeni su oslanjanje i upravljački mehanizam, a ugrađen je i obnovljeni karburator. Kabina je dobila dodatnu zvučnu izolaciju, kako bi boravak u automobilu bio prijatniji.

Promenjen je i njegov spoljašnji izgled. Umesto dotadašnjih čeličnih točkova postavljene su aluminijumske felne, dok je crvena boja karoserije osvežena. Time je nekada umoran primerak dobio znatno uredniji izgled, uz očuvanu prepoznatljivu siluetu.

Fotografije pre i posle obnove pokazuju koliko izbor točkova i sređena karoserija mogu da promene utisak o automobilu koji je odavno prestao da bude nov.

U inostranstvu predmet šala, ovde prvi porodični automobil

Crveni jugo 55 iz 1989. godine pre i posle obnove u emisiji „Trgovci automobilima“ Foto: youtube/Wheeler Dealers

Jugo je na američko tržište stigao sredinom osamdesetih, privlačeći kupce početnom cenom od 3.990 dolara. Pristupačnost mu je otvorila vrata, ali su problemi sa kvalitetom i pouzdanošću ubrzo narušili njegov ugled. Vremenom je postao česta meta automobilskih viceva i podsmeha.

Na prostoru bivše Jugoslavije uspomene su drugačije. Nekome je bio prvi automobil, nekome porodično vozilo za odlazak na more, a mnogi su upravo u njemu savladali prve vozačke lekcije. Njegovi nedostaci bili su dobro poznati i domaćim vozačima, ali su uz njih ostala i lična sećanja.

Crveni jugo 55 iz 1989. godine pre i posle obnove u emisiji „Trgovci automobilima“ Foto: youtube/Wheeler Dealers

Proizvodio se u kragujevačkoj Zastavi od 1980. do 2008. godine, a pojedini primerci i dalje su deo svakodnevnog saobraćaja. Britanska ekipa sada je jednom od njih posvetila obnovu i televizijsku epizodu, sa pitanjem koliko automobil može da pruži kada se otklone posledice dugogodišnje upotrebe.

Video: Nova epizoda emisije "Auto"