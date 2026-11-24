Kako proveriti da li je mačka ispod haube

Dolazak hladnog vremena i jutarnjih mrazeva tera mačke, ali neretko i kune, da spas od zime potraže na najtoplijem mestu koje im je nadohvat ruke – ispod haube tek parkiranih vozila. Ovakvo sklonište, međutim, nosi ogroman rizik, jer onog trenutka kada vozač ujutru pokrene motor, životinja može ostati priklještena među pokretnim komponentama, zadobiti ozbiljne opekotine ili smrtno stradati.

Kako proveriti da li je mačka ispod haube Foto: jeremy sutton-hibbert / Alamy / Profimedia

Iz tog razloga, organizacije koje brinu o zaštiti životinja šalju jasan apel svim učesnicima u saobraćaju: "Lupite rukom po haubi pre nego što startujete automobil, kako bi mačka stigla da pobegne na vreme."

Predstavnici holandskih službi za spasavanje životinja ističu da se sa sličnim dramama suočavaju više puta tokom svake godine, pri čemu su najugroženije mačke koje borave na otvorenom.

"U hladnijim mesecima one traže toplo mesto i lako se zavuku pod haubu, naročito ako je automobil tek stao i motor je još uvek vruć. One su poput zmija; ako to žele, mogu da provuku telo kroz gotovo svaki otvor", objašnjava Davin Lambert iz Nacionalnog društva za zaštitu životinja.

Neobične situacije

Koliko ovakve situacije mogu da se zakomplikuju najbolje pokazuje primer iz Harlema, gde je jedna žena čula mjaukanje svog mačka koje je dopiralo iz parkiranog vozila njenog komšije. Nakon podizanja haube, postalo je jasno da se životinja potpuno zaglavila. U akciju spasavanja morali su da se uključe i vatrogasci koji su uklonili donju zaštitu motora, ali kako ni taj potez nije dao rezultat, mačak je izvučen tek uz pomoć specijalne omče.

Kako proveriti da li je mačka ispod haube Foto: Firuz Mukhtarov / Panthermedia / Profimedia

Koordinatorka hitne službe za životinje Ivon Hijman prisetila se i nesvakidašnjeg spasavanja iz samog jezgra motora:

"Ponekad se mačka toliko čvrsto zaglavi da mora da reaguje i auto-moto savez kako bi izvadio deo motora. Jednom smo videli mačku koja se potpuno zaglavila i uspeli smo da je izvučemo tek pomoću flaše jestivog ulja. Na kraju smo dobili veoma masnu mačku, ali je bila živa i zdrava", navodi ona, uz napomenu da pojedine životinje na taj način neopaženo prevale i stotine kilometara auto-putem pri brzini od 120 kilometara na čas, dok veliki broj ovakvih slučajeva, nažalost, završi kobno.

Jednostavna navika koja spasava živote

Stručnjaci preporučuju kratku proveru koja oduzima svega nekoliko sekundi, a može da sačuva život životinji i spreči ozbiljne kvarove na automobilu, s obzirom na to da glodari i kune često pregrizu kablove i instalacije:

Proverite prostor oko vozila: Pre ulaska u kabinu, bacite brz pogled ispod automobila i oko samih točkova. Lagano udarite po haubi: Sasvim je dovoljno da blago kucnete rukom po limu. Zvuk lako dopire do unutrašnjosti motornog prostora, pa nema potrebe za jakim udarcima kojima biste mogli da ogrebete lak satom ili prstenjem. Osluškujte pre nego što okrenete ključ: Sačekajte par sekundi pre startovanja motora. Ukoliko dopre zvuk grebanja, mjaukanja ili bilo kakvog komešanja, nikako ne palite vozilo već otvorite haubu i proverite unutrašnjost.

Ako uočite da je životinja duboko zarobljena među delovima motora i da ne uspevate da je izvučete bezbedno, nikako je ne vucite na silu niti pokušavajte sami da demontirate delove, već odmah pozovite vatrogasce ili nadležnu službu za pomoć.

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