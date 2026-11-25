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Voditelj popularnog YouTube kanala I Do Cars rastavio je 1.2-litarski turbobenzinski motor iz Chevrolet Trailblazera iz 2021. godine i otkrio razmere oštećenja koja može da izazove raspadanje zupčastog kaiša uronjenog u ulje.

Automobil je na satu imao približno 135.000 kilometara, a snimak rastavljanja motora u samo nekoliko dana prikupio je više od pola miliona pregleda. Zupčasti kaiš je trebalo da izdrži približno 240.000 kilometara, ali je motor stradao mnogo pre predviđenog servisnog intervala.

Pogledajte kako je izgledao motor:

1/6 Vidi galeriju Automehaničar rastavio motor nakon 135.000 kilometara Foto: Printscreen/Youtube

Već nakon skidanja poklopca ventila bilo je jasno da je motor pretrpeo ozbiljna oštećenja. Na bregastim osovinama bili su vidljivi duboki tragovi oštećenja, dok je detaljniji pregled otkrio iskrivljene ventile na sva tri cilindra.

Zupčasti kaiš počeo da se raspada

Glavni uzrok problema pronađen je u donjem delu motora. Zupčasti kaiš bio je ispucao, a komadići materijala koji su se sa njega odvajali završili su u sistemu za podmazivanje.

Automehaničar rastavio motor nakon 135.000 kilometara Foto: Printscreen/Youtube

Vlakna kaiša gotovo su potpuno začepila sito usisa uljne pumpe, ozbiljno ograničavajući protok ulja kroz motor. Prema Chevroletovim servisnim uputstvima, zupčasti kaiš i pogonski kaiš uljne pumpe na ovom motoru trebalo bi da se menjaju nakon približno 241.000 kilometara ili 15 godina.

Zanimljivo je da zidovi cilindara nisu pokazivali značajna oštećenja, dok su ležajevi klipnjača imali tragove trošenja, ali nisu potpuno otkazali. Najveća šteta nastala je na ventilskom mehanizmu.

Mehaničar upozorio vlasnike

Isti 1,2-litarski trocilindrični motor sa oznakom LIH koristi se i u novijim modelima Chevrolet Trailblazer i Trax, kao i u modelima Buick Encore GX i Envista.

Mehaničar ipak nije želeo da zaključi da svi primerci ovog motora imaju isti problem. Napomenuo je da je reč o prvom takvom motoru koji je uspeo da nabavi za rastavljanje.

Dodatnu nepoznanicu predstavlja servisna istorija automobila, koja pokazuje da je na vozilu ranije obavljen niz popravki. Postoji mogućnost da je motor već bio zamenjen, pa nije poznato koliko je kilometara zaista prešao rastavljeni primerak.

Njegov je savet vlasnicima da ne čekaju krajnji propisani servisni interval kako bi proverili stanje kaiša. Prema njegovoj proceni, zamena kaiša košta između 1.200 i 1.500 dolara, dok njegovo pucanje može da izazove neuporedivo skuplja oštećenja motora.

(Kurir.rs/Tportal)

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