PROBNA VOŽNJA: Velika džipijada na Zlatiboru 19. maja! (VIDEO)

Of roud klub „Avantura Zlatibor 4h4“ organizovao je probnu vožnju u cilju promocije Of roud karavana koji će se održati 19. maja kroz zlatiborska sela Semegnjevo, Jablanica i Mokra Gora. Organizatori pozivaju sve zainteresovane sa terenskim vozilima da se priključe nastavljanju tradicije zlatiborske „džipijade“, a učešće je bespplatno.

Dinamična vožnja kroz predele koji su lepi za gledanje ali zahtevni za vožnju samo je najava za zlatiborski of roud karavan koji će se održati 19. maja. Organizatori pozivaju sve zainteresovane vlasnike džipova, terenskih i prilaznih vozila da se prijave, a učešće za sve je besplatno.

- Dragi prijatelji, zadovoljstvo mi je da vas obavestim da Of roud klub Avantura 4h4 Zlatibor posle par godina pauze ponovo organizovati of roud karavan koji će se održati 19. maja 2018. godine. Važno je da vas obavestim da nikakve kotizacije, nikakvo ućešće nećete uplaćivati. Dođite u što većem broju, pozivamo sve koji su vlasnici bilo kakvih džipova i of roud vozila da nam se priključe. Početak karavana je u osam časova ispred kafea Amaris na Zlatiboru i tu će svi biti obavešteni o planu i programu za taj dan. Kretaćemo se preko sela Semegnjevo i Jablanica, izaći na par vrhova, organizovan je i doručak, a po našem povratku i ručak za sve učesnike – to je sve potpuno basplatno, ništa se ne plaća - rekao je Nenad Maričić iz kluba.

Karavan neće imati takmičarski karakter, već je cilj druženje i uživanje u prelepim zlatiborskim predelima. Jedan od organizatora Milovan Maričić pozvao je goste sa mesta u Semegnjevu odakle se vide Bosna, Crna Gora i najlepši delovi Zlatibora:

