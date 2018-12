VOZILI SMO MICUBIŠI EKLIPS: Vanzemaljac voli asfalt, gradski dijamanti u punom sjaju!

Svemirska trka u dizajnu se nastavlja, pa posle "Honde" i "Tojote", sada imamo i vanzemaljca sa tri dijamanta na nosu haube! Smešten iza modela ASX i "autlendera" rodio se "eklips kros" (Eclipse Cross). Podsetimo Japanci su 1989. imali "eklips" koji se proizvodio do 2012, ali sada je pred nama potpuno novi model.

"Micubiši" u Srbiji ima veliki ugled koji se prenosi iz devedesetih. Iako su prvo 4x4 vozilo napravili davne 1936. godine, za nas je presudan bio čuveni "pajero"! Novi terenac, sasvim sigurno, biće uvažen kod ljubitelja vožnje van asfalta, iako su spoljne linije ovde bitnije. U svakom slučaju prvi utisak je veoma dobar, kada je reč o voznim performansama i uživanju za volanom. Inače eklipsa znači pomračenje, npr. Meseca, Sunca i slično, ali kada smo seli za komande ovog krosovera nama je svanulo!

Enterijer je veoma prijatan, kvalitetan i ergonomičan. Kiča nema, osvetljenje je plavo, sivo i crveno, a instrumenti su trodimenzionalni i jasni. Na 7-inčom ekranu ispisuju se sve informacije, ali opet zameramo to što se sve komanduje dodirom prsta, bez osnovnih tastera. Za utehu, pored ručice automatskog menjača je tač-ped kojim se može upravljati menijem, ali za sve to je potrebno vreme, osim ako nemate 14 godina. Naravno, luksuz je prisutan u kabini, a sem toga veoma je prostrana u oba reda sedišta, pa se i korpulentniji ovde voze veoma udobno. Hvalimo i to što se zadnja klupa pomera napred-nazad za 200 mm.

Klikom na dugme, uključuje se potpuno nov 1,5 turbo-benzinac sa četiri cilindra, koji smo vozili na testu Kurira. Skromne zapremine, ali veoma neskromne snage. Naime, ima čak 163 konjske snage i obrtni moment od 250 Nm, od samo 1.800 do 4.500 o/min. Snaga je i te kako dobra, pa uz pomoć CVT menjača do stotke stiže za samo 9,8 sekundi. U gradu je veoma agilan, međuubrzanja takođe su dobra, a na međugradskim destinacijama je gotovo još bolji. Izašli smo na auto-put, gas tek što dodirujemo, kad eto 150 na sat na cajgeru. Naš "micubiši" jednostavno klizi po asfaltu, pa je praktično veoma teško kontrolisati brzinu. Morali smo da koristimo tempomat kako bi se ovaj "dijamant" obuzdao na 130 km/h, da nas ne bi sačekala "čestitka" saobraćajaca.

CVT transmisije isporučuje snagu na sva četiri točka, a u praksi ima osam stepeni prenosa. Lepo se nosi sa tonu i po "eklipsa", mada kod sportske vožnje zna da "razmišlja" o stepenima prenosa, tako da je bolje uživati u krstarenju gradom. Ipak, i za to ima leka. Iza volana su, naime, klackalice za manuelnu promenu stepena prenosa, a ovaj sistem radi veoma dobro. Po Beogradu nam je trošio nešto više od 7 litara, što je veoma solidno kada ne štedite pedalu gasa.

Sem asfalta, "eklips" se ne plaši da siđe na zemljani put. Tu je sistem, nazvan S-AWC (Super-All Wheel Drive). Kao što kaže, sve je super. Pri automatskom, standarnom režimu, na prednje točkove isporučuje 80 odsto snage, a ostatak od 20 odsto naravno pozadi. Ipak, ako uslovi na putu, ili krivini to nalažu, ovaj se odnos može promeniti u rasponu 55/45 odsto. Na raspolaganju je u mod "sneg" (Snow) kada je odnos 45/55 %, ali tu je i opcija makadam (Gravel) kada se snaga raspođuje u varijaciji 70/30 do 40/60 odsto. I po takvoj podlozi npr. možete slušati zaboravljenu grupu "Makadam" jer je zvučna izolacija veoma dobra!

Šalu na stranu, sistemi rade veoma dobro, tako da "eklips" i te kako ima X-faktor uživanja u vožnji. Što se dizajna tiče, linije su oštre, LED svetla su i napred i nazad, a ceo izgled je svemirski pa ćemo sačekati oko godinu dana da proverimo da li će ga vreme pregaziti, ili neće...

Cenu od 21.900 evra za osnovni model sa agregatom sa testa, manuelnim 6-stepenim menjačem i 2WD pogonom, smatramo za korektnu. Najbolje je to što raspon cenovnika nije veliki, pa verzija sa testa u "fullu" košta 29.990 evra.

(Mladen Radulović)

TEHNIČKI PODACI

Motor: 1.499 ccm, 4WD CVT

Snaga: 163 KS pri 5.500 o/min

Momenat: 250 Nm pri 1.800-4.500 o/min

Masa: 1.550 kg

Ubrzanje 0 - 100 km/h: 9,8 s

Maks. brzina: 200 km/h

Dužina / širina / visina:

4.405 x 1.805 x 1.685 mm

Međuos. razmak: 2.670 mm

Prtljažnik: 341/448 l

Potrošnja na testu (grad): 7,2 l

Cena: od 21.990 evra

