NEZGODE NA PUTU: Evo kako da sami rešite problem sa IZDUVANOM GUMOM?

Gume se po ovakvom vremenu kakvo je sada mnogo češće izduvaju. Kada ujutru žurite na posao i nemate vremena da idete da vam je neko naduva ili kada želite da budete potpuno sigurni da ćete ovu situaciju moći da rešite sami čak i u sred puta, onda u svom autu morate imati OVO!

Air Dragon prenosiva pumpa je nešto što je potrebno svakom ko vozi! Njome može da se naduva guma od auta, motora, bicikla i pritom to možete da uradite potpuno sami: samo je priključite u upaljač u autu, vrh creva za pumpanje stavite u ventil, guma se naduva do željenog pritiska i to je sve! I ne morate da „lupate glavu“ da li ste je dovoljno naduvali, jer ima merač pritiska (ANALOGNI).

Pozovite danas na broj 011/6 888 999 ili poručite OVDE svoju Air Dragon pumpu po AKCIJSKOJ CENI od samo 2.900 rsd !



Air Dragon pumpa je idealna i za duvanje sitnijih stvarčica poput lopti, dušeka za naduvavanje, bazenčića i slično. Plus što njom možete da izduvate sve što naduvate, bez skakanja po predmetu, stiskanja i rizika da oštetite predmet.

