KURIR NA SVETSKOJ PREMIJERI ELEKTRIČNE OPEL KORSE: Ovako izgleda kad planeta prvi put vidi supermunju na struju! Sve o novom modelu (KURIR TV)

Spektakularnom premijerom u Riselshajmu, kraj Frankfurta, Opel je pokazao svetu novu električnu korsu!

Od ovog trenutka, ova munja, nazvana korsa-e može da se naruči, a prve isporuke za Nemačku zakazane su za početak sledeće, 2020. godine. Osnovni model ce u Nemačkoj koštati 29.900 evra, ali prepun sofisticirane opreme.

Iako je cena na prvi pogled visoka za B segment, čelnici Opela ponavljaju da će vožnja korsom na struju biti više nego duplo jeftinija od dizela i benzinskih motora.

foto: Kurir

Električna verzija nosi oznaku korsa-e. Ima autonomiju od 330 kilometara sa jednim punjenjem (po WLTP standardima).

U početku će za poručivanje biti dostupna upravo Corsa-e, a nakon nje i verzije sa SUS agregatima.

foto: Kurir

Opel Corsa-e poseduje bateriju od 50 kWh. Ona može da se napuni do 80% na brzom punjaču za svega 30 minuta. Corsa-e je spremna za sve opcije punjenja: putem kabla, zidnog punjača ili brzog punjača. Baterija dolazi sa garancijom od osam godina. Nivo napunjenosti može da se proveri putem ,,myOpel’’ aplikacije, tako da vreme punjenja i troškovi mogu da se optimizuju u svakom trenutku.

Pored toga, domet se može menjati u zavisnosti od želje vozača. On može da izabere između tri moda vožnje, a to su Normal, Eco i Sport. Sport uvećava odziv i dinamiku u vožnji, sa umerenim smanjenjem autonomije.

foto: Kurir

Električni pogon

Pogonski sistem modela Corsa-e kombinuje vožnju bez emisija štetnih gasova sa maksimalnim faktorom ,,zabave u vožnji’’. To pre svega zahvaljujući snazi od 100 kW (136 ks) i maksimalnim obrtnim momentom od 260 Nm koji je dostupan u svakom trenutku. Ključne karakteristike uključuju snažan odziv, agilnost i performanse u vožnji. Corsa-e iz mesta do 50 km/h ubrzava za 2,8 sekundi. Za ubrzanje iz mesta do 100 km/h joj je potrebno 8,1 sekunda.

Dizajn

Opel Corsa-e izgleda dinamično zahvaljujući sportskom dizajnu. Međutim, kompaktne dimenzije prethodne generacije su sačuvane. Sa dužinom od 4,06 metara Corsa ostaje agilan, praktičan i dobro uređen automobil sa pet sedišta. Linija krova je kao kod kupea, 48 mm niža nego kod prethodnika bez žrtvovanja prostora za glavu. Vozač sedi 28 mm niže. Upravljanje i dinamika u vožnji imaju korist od nižeg centra ravnoteže. Takođe, upravljanje je sa dosta odziva i dinamike, za više zabave iza upravljača.

Enterijer

Moderan enterijer sa potpuno digitalizovanim kokpitom može čak i da se nadogradi sa kožnim sedištima. Tu je i novi Multimedia Navi infotejnemnt sistem sa ekranom dijagonale 7 inča. Kao opcija je dostupane ekran dijagonale 10 inča u Multimedia Navi Pro. Preko njega se može pristupiti korisnim funkcijama kao što su informacije o saobraćaju u realnom vremenu i slično.

foto: Kurir

Šta je još novo?

Tehnologije i sistemi asistencije koji se obično mogu naći u višim segmentima tržišta debituju u Corsi-e. Vrhunske funkcije uključuju adaptivna, IntelliLux LED® matrix svetla bez odsjaja, koja Opel nudi po prvi put u segmentu malih automobila. Osam LED elemenata, koje kontroliše najnovija generacija prednje kamere visoke rezolucije, kontinuirano podešavaju snop svetlosti u skladu sa trenutnom situacijom u saobraćaju i okolini. Napredni sistemi asistencije za vozača pružaju značajnu dodatnu bezbednost. Zahvaljujući novoj prednjoj kameri sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova sada prepoznaje dodatne informacije, kao što su LED znakovi. Ograničenja brzine koja se čuvaju u sistemu se takođe prikazuju na ekranu.

foto: Kurir

kontrola brzine za koju je zadužen radar i bočni čuvar koji se bazira na senzorima premijerno su predstavljeni u novoj Corsi. Upozorenje na vozila u mrtvom uglu i razni sistemi asistencije prilikom parkiranja su takođe dostupni.

Foto: Opel

