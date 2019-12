Dva automobila FIAT 500: Decembar u znaku nove nagradne igre kompanije NIS

Nakon uspeha velike nagradne igre kojom je NIS tokom prethodnog meseca obradovao dva dobitnika automobila kao i obezbedio pun rezervoar goriva za 1000 potrošača, NIS nastavlja da nagrađuje i u narednom periodu, u okviru nove nagradne igre „Sa nama na putu do još 2 automobila“. Do 30. decembra kompanija će dodeliti još dva automobila marke FIAT 500 dok će dodatne bonus poene na „Sa nama na putu“ kartici lojalnosti u vrednosti od 50 litara goriva osvojiti još 1000 srećnih dobitnika. Pravo učešća imaju svi potrošači koji u periodu od 1. do 30. decembra na NIS Petrol ili GAZPROM benzinskim stanicama natoče 15 ili više litara bilo koje vrste derivata, izuzev TNG, CNG i gasnog ulja, koristeći karticu lojalnosti „Sa nama na putu“. Kako bi potrošači uzeli učešće u nagradnoj igri, potrebno je da nagradni kod koji je naznačen na isečku računa pošalju putem SMS poruke na broj 6600. Troškove za slanje poruke operater naplaćuje po regularnoj ceni. Nagradna igra „Sa nama na putu do još 2 automobila“ pruža mogućnost i budućim vernim potrošačim NIS-a da osvoje vredne nagrade. Svi oni koji do sada nisu postali članovi programa lojalnosti NIS-a, točenjem 15 litara goriva na NIS Petrol ili GAZPROM benzinskoj stanici mogu da dobiju „Sa nama na putu“ karticu lojalnosti besplatno čime ostvaruju pravo da učestvuju u nagradnoj igri.

foto: Promo

„Drago nam je što je naša prethodna nagradna igra naišla na sjajan odaziv vozača. NIS je kompanija kojoj je briga o potrošačima na prvom mestu, i upravo iz tog razloga pokrenuli smo novu nagradnu igru tokom koje ćemo verne potrošače NIS-a obradovati novim vrednim nagradama. Na taj način želimo da dodatno gradimo naše odnose sa potrošačima kao i da im se zahvalimo na ukazanom poverenju koje nam služi kao podstrek da i dalje nastavimo sa ulaganjima u unapređenje kvaliteta naših proizvoda i usluga“, izjavio je ovim povodom Pavel Kandalincev, direktor Direkcije za maloprodaju NIS-a. U nagradnoj igri učestvuju svi kodovi sa nefiskalnih isečaka koji su ispravno poslati putem SMS poruke do 10 časova, 30. decembra 2019. godine. Svoju šansu da osvoje automobil FIAT 500, ili pun rezervoar goriva, učesnici decembarske nagradne igre „Sa nama na putu do još 2 automobila“ imaće tokom dva izvlačenja, i to 15. i 30. decembra. U skladu sa pravilima nagradne igre, spisak svih dobitnika biće objavljen najkasnije 7 dana nakon svakog izvlačenja na potrošačkima sajtovima NIS - www.sanamanaputu.rs, www.nispetrol.rs i www.gazprom-petrol.rs, kao i u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Srbije.

Više informacija o pravilima nagradne igre „Sa nama na putu do još 2 automobila“ dostupno je na sajtu www.sanamanaputu.rs ili besplatnim pozivom na telefon Kol centra NIS-a, 08 0000 8888.

