VOZILI SMO TOJOTU KOROLU HEČBEK: Harizma je i dalje pod visokim naponom, ali sve ostalo je POTPUNO DRUGAČIJE!

"Auris" se od prošle godine ponovo zove "korola", što znači da će najprodavanije ime u istoriji automobilizma ponovo odmaknuti na večnoj listi, kao što će i Novak Đoković uskoro prestići sve konkurente na tabeli svih vremena! Japanci su ikonu vratili pod sloganom "automobili iz Tojote više ne smeju biti dosadni". Verovatno su se šalili, jer odlično znamo koliko je "dosadna" bila, na primer "korola" iz 1990, pa "jaris" iz 1999, pa opet "korola" iz 2005...

foto: Kurir

foto: Kurir

Isto toliko je i "dosadna" i "korola hibrid"dvanaeste generacije iz 2019. koju smo vozili na testu Kurira. Posebno u hečbek verziji, koja izgleda kao "metak". Prednja maska započinje agresiju svetlima prožetim duboko po boku, sa dve dugačke LED linije. Tamnocrvena duž u dnu maske, inspirisane katamaranom, samo pojačava dinamiku karoserije, inače spuštene za 25 milimetra. Zadnji deo sa izlomljenim linijama i efektnim spojem sa crnim spojlerom na krovu, ali i stilizovanim LED svetlima pravi moćan skulpturalni dizajn. Najbolji test su pogledi koje "korola" magnetski privlači gde god da je vozimo, ili parkiramo. Doduše fotografije govore više od 1.000 reči.

Dakle, "Tojota" sada osvaja potpuno drugačije. Pre svega moćnim dizajnom, što u prethodnom modelu nije bio najjači argument.

foto: Kurir

Enterijer je trenutno jedan od najatraktivnijih u C segmentu i jedan od glavnih faktora odlične prodaje "korole" širom planete, kao i u Srbiji. Plava instrument tabla, moderan dizajn, veoma je privlačan. I naravno, tu je i ono što nema kod konkurencije: energetski displej gde vozač u svakom momentu može da prati raspodelu električne i benzinske snage, što u "tojotama" gledamo već deceniju i po. Brzinomer i bord kompjuter prikazani su na TFT displeju, dok je centralni displej "Tojota tač 2" multimedijalnog sistem dijagonale 8-inča. Zameramo to što je zakomplikovano rukovanje opcijama putnog računara, mada u modelu sa testa imamo hed-ap displej dijagonale od čak 10 inča. Ipak, za svaku pohvalu je to što su glavne komande izdvojene manuelnim tasterima, čime je rukovanje krajne pojednostavljeno. Materijali u kabini su kvalitetni i upadljiv je kvalitet završne obrade.

foto: Kurir

foto: Kurir

Sedi se nisko, visoki vozači lako nalaze položaj, ali zamerka je to što krug upravljača nema veći radijus podešavanja po dužini. Niske klupe pozadi obezbedile su dodatni prostor za glave, ali na drugoj komotno se mogu voziti dve odrasle osobe, čemu doprinosi i međuosovinsko rastojanje od 2.640 mm. Inače, "korola" se prodaje u tri karoserijske verzije. Hečbek sa testa dugačak je 4.370 mm, sedan broji 4.630 milimetra, a karavan čak 4.650 mm. Duže varijante su prostranije, ali dizajn hečbeka ima harizmu koja osvaja na prvi pogled.

foto: Kurir

U "koroli" više nema dizela, a na testu smo vozili hibrid sa 1,8 benzincem sa 95 KS, koji sa elektromotorom od 53 kilovata proizvodi ukupnu snagu od 122 konjske snage! Reč je o četvrtoj generaciji hibridnog pogona, koja nam donosi korektne performanse. Ubrzanje do 100 km/h je 10,9 sekundi, a maksimalna brzina je elektronski ograničena na maksimalnih 180 km/h.

Najbitnije je to da je sve tiho i prefinjeno, bez trzaja, bez visokih akorda. Sem CVT automatskog menjača sa šest zamišljenih brzina, benzinski agregat radi tiho, čemu doprinosi i unapređen sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR). Drugi pogon, elektromotor, pogotovo je bešuman, ali u hibridu uvek prija zujanje budućnosti, odnosno šum visokog napona. Zanimljivo je i to da su u hečbek i karavan verziji ugrađene litijum-jonske baterije, dok se struja u sedanu skladišti u nikl-metalhidrid akumulatorima.

foto: Kurir

U stvarnosti, naša "korola" ne pokazuje preterano sportske ambicije, jer je za tu želju na raspologanju i hibrid zapremine 2,0 litra sa čak 132 kW. Ipak krstarenje gradom u jednom hibridu je elegantno, ali i jeftino jer tada auto ide samo na ampere.

Iako nije sprinter, naša "korola", kada se zaleti, može veoma efektno da prođe kroz izuvijane puteve! Nova "Tojotina" TNGA platforma obezbedila je niže težište, ali i unapređenu geometriju prednjih točkova, dok je Multilink pozadi standardan. Takođe, sada se ugrađuju amortizeri sa novom konstrukcijom ventila, a inžinjeri kažu da je sila trenja zbog toga smanjena za čak 40 odsto. Sve zajedno, "korola" iz krivine može da izađe veoma brzo i precizno.

foto: Kurir

Potrošnja u gradu, pri normalnoj vožnji iznosi oko pet litara, dok se na magistralama (ispod 90 km/h) postižu i nestvarni rezultati, koji su ispod 3,3 litara na 100 km. Nova "korola hečbek", u osnovnoj verziji (1,2 - 116 KS) košta 20.900 evra (4.000 skuplja od sedana), ali čak i jači paketi ne podižu cenu progresijski. "Tojota" nije jeftina, ali to nikada nije ni bio argument kod kupaca.

(Kurir.rs / Mladen Radulović)

TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID

Benzinski motor: 1.798 cm3, 95 KS

Elektromotor: 53 kW

Ukupna snaga: 122 KS

Obrtni moment: 142 Nm / 3600-5600 o/min

Masa: 1.360 kg

Ubrzanje 0-100 km/h: 10,9 s

Maks. brzina: 180 km/h

Dužina / širina / visina: 4.370 / 1.790 / 1.435 mm

Prtljažnik: 361 / 1.052 l

Rezervoar: 43 l

Potrošnja na testu - grad: 5,5 l

Cena: Od 20.900 evra sa PDV

foto: Kurir

Kurir