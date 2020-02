Evo koji su automobili kandidati za titulu najboljeg u 2020. godini: Tu je i jedna „zverka“ iz komšiluka!

Trka traje do 2. marta, kada će u Ženevi biti proglašen pobednik

Ko postane šampion Mozzartovog takmičenja „Pogodi najduži tiket“ (6. februar-30. mart), taj seda za volan Jaguarovog kompaktnog eko SUV modela „I-Pace“. Reč je o aktuelnom nosiocu titule Evropskog automobila za 2019. godinu. Kažu, Britanac je iznenađenjeprošlogodišnjeg izbora, ali zašto? Skup je, ali zelen, a budući da je stručna javnost navikla da titula ide najdopadljivijem po odnosu cene i kvaliteta, ova odluka prošlogodišnjeg žirija može da se smatra presedanom…

A koji automobil će ovu laskavu titulu poneti 2020. godine? Verujete li u nekog eko četvorotočkaša, jeftinje, ili maksimalno nafilovano vozilo iz premijum segmenta? Kako smo igrali, saznaćemo 2. marta na otvaranju Salona automobila u Ženevi.

Da olakšamo stvar: pokušaćemo da pod lupu stavimo sedam finalista za koje kladionica Mozzart nudi sjajne kvote! Pre priče o prvom kandidatu, recimo da se iz šireg izbora od 35 automobila izdvojilo sedam finalista nominovanih za naslov „Evropskog automobila godine 2020“. Sada je red da žiri koji se sastoji od 60 specijalizovanih novinara iz 23 evropske zemlje odabere novog šampiona. Pred vama su svi kandidati.

BMW serije 1 - šarmantni jeretik

Trenutna kvota – 7,00

Da novinarski žiri najčešće ne zastupa ignorisanje premijum brendova (donekle 2019. revidirano s Jaguarom), BMW serije 1 okarakterisali bi kao ozbiljnog kandidata za titulu. Uostalom, Bavarci nikada nisu imali evropskog automobilskog šampiona, a nisu ni baštinili pogon na prednje točkove, što može, ali ne mora realno da im poveća šanse za pobedu.

Naime, za BMW tradicionaliste pomisao o platformi s prednjim pogonom je skoro „jeretička“. Ubacivanje prednjeg pogona možda je i glavna caka s kojom Bavarci manipulišu igrajući na kartu tržišne dopadljivosti. Ko zna, možda će zbog toga u odnosu na prethodnu generaciju minimalno kraća „jedinica“, narasla u širinu i visinu imati neki glas sedme sile više…

foto: Printscreen/ Youtube

Pežo 208 - i struja i benzin

Trenutna kvota – 4,50

Lavić je popularan, dostupan i pomalo avangardan za naše poimanje dosad nam poznatih mališana rodom iz francuske grupacije. Električna verzija modela 208 od 100 KW, odnosno 136 konjskih snaga po Pežoovim tvrdnjama poseduje autonomiju od preko 300 kilometara na osnovu kapaciteta baterije od 50 KW. A radno okruženje vozača, to već nije konfekcija, već izlet u futurističku viziju budućnosti automobila. Ako nas pitate da li 208 može da pobedi, onda razmislite da li će automobilski lobi ponoviti odluku da posle dve godine pauze ponovo Pežou dodeli evropski pehar?

foto: Printscreen/ Youtube

Reno klio - mališa se napucao iznutra

Trenutna kvota – 3,50

Možda najrealniji kandidat za zvanje prvaka je reno klio pete generacije. U odnosu na prethodnika nije se mnogo fizički promenio, ali je zato tehnološki evuluirao u nešto na šta bi se žiri mogao najpre „upecati“. Uostalom, daleki mu predak iz prve generacije 1991. već je poneo laskavu titulu, ali i onaj iz 2006. godine. Sledi ono esencijalno! U Briselu je predstavljen i Renault Clio E-Teh, konvencionalni hibrid. Tu je benzinski agregat, ali i baterija od 1.2 KW, sa kombinovanom snagom od 140 „konja“. Razmislite zašto je Reno tempirao ovu promociju baš za početak 2020. godine?

foto: Printscreen/ Youtube

Tesla model 3 - budućnost je stigla

Trenutna kvota – 10,0

Nije novitet, ali je svakako detaljno izbrušen električni model u odnosu na izvornu verziju iz 2016. Tesla model 3 ima autonomiju od 560 kilometara, a na evropskom tržištu je od prošle godine, što je takođe jedan od bitnih uslova za nominaciju. S obzirom na to da košta oko 49.600 evra, možemo smatrati da je ova za naše pojmove retka zverka vrlo interesantna novinarskom žiriju.

Dakle, ne otpisujte Teslu 3 jer on je brz, uglađen, ali i ekološki prihvatljiv! To će reći i članovi žirija koji će ga verovatno visoko oceniti s obzirom na to da cena odgovara užitku u zelenoj vožnji.

foto: Printscreen/ Youtube

Tojota korola - pamtimo je kao bestseler

Trenutna kvota – 4,50

S početka devedesetih, uoči raspada SFRJ, na našim prostorima vladala je prava jagma za korolom. Međutim, ovo niti je ta korola, niti je reč o nostalgiji, već o potpuno novom, isključivo hibridno orijentisanom vozilu. Usudićemo se da je nazovemo kandidatom iz senke, budući da hibrida iz nižeg-srednjeg automobilskog staleža članovi žirija smatraju za poželjnu opciju. Tako da moramo krenuti dalje u razgledanje, mada je ovaj automobil ono što bi mogli nazvati vrlo mudrom investicijom ukoliko se odlučite da ga kupite.

foto: Printscreen/ Youtube

Ford puma – interesantna, ali neupadljiva

Trenutna kvota – 4,50

U poslednje tri godine SUV-krosover karoserijske izvedbe su zauzimale značajna mesta na evropskim izborima. Za pumu, koja je počela da se proizvodi u oktobru u našem komšiluku, preciznije u Rumuniji, predviđene su dve verzije jednolitarskog „Eko bust“ hibridnog pogonskog sklopa. Prva varijanta razvija 123 konjske snage, a druga sasvim solidna 153 konja. Ford je odlučio da u zavisnosti od tržišta ovaj model ponudi u Titanium, Titanium X, ST-Line i ST-Line X paketima opreme. Mislite li da će žiri i ovog puta visoko vrednovati vozilo s povišenim klirensom, interesantnim dizajnom, uprkos nedostatku onog pravog, terenskim uslovima vožnje upotrebljivog šarma?

foto: Printscreen/ Youtube

Porše tajkan – više od igre

Trenutna kvota – 20,0

U Štutgartu su konačno prelomili da i luksuz mora da bude zelen kao trava. Budućnost je već započeta s „plug–in“ hibridima, a potpuno elektrifikovani tajkan nešto je što smo od renomiranog brenda i očekivali. Setite se samo Mozzartovog takmičenja „Pogodi najveću kvotu i osvoji Porše Makan“ koji je te 2016. godine zavšio u Sopotu…

Međutim, tajkan je nešto drugo. On ima sve tehničke adute da ostvari pobedu, ali problem bi mogla da bude njegova visoka cena. Ovaj model lagano može da vredi i preko 100.000 evra. Istina, pruža tajkan mnogo, a sem luksuza navodimo i 4S, Turbo i Turbo S paket pogona u rasponu od 530 do 721 konjskih snaga, uz autonomiju vožnje do 463 pređenih kilometara.

foto: Printscreen/ Youtube

Dakle, svi kandidati su tu, a ako mislite da možete da procenite kako će žiri glasati mogućnost da svoju prognozu pretvorite u sjajnu kvotu nalazi se u okviru ponude slobodne igre na mozzartbet.com sajtu.

