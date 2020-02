PRVA EDICIJA! NEUHVATLJIVI SADA "BEŽE" NA STRUJU! Džip ugrađuje plag-in, najpre u renegejd i kompas!

Uvek veran svom avanturističkom istorijatu krčenja novih puteva i rušenja barijera, brend Jeep® je spreman da uplovi u budućnost mobilnosti uz pomoć električne evolucije svojih nagrađivanih terenaca. Novi Jeep Renegade i Jeep Compass 4xe vozila biće prikazana na namenskoj internet prezentaciji na odabranim evropskim tržištima pre nego što postanu dostupni kasnije ove godine. Ovo su prvi Jeep modeli sa Plug-In hibridnom električnom tehnologijom dostupni u regionu EMEA (Evropa, Bliski istok i Afrika). Ekskluzivna verzija First Edition („prvo izdanje“), puna opreme i funkcija, predstavlja prve korake u Evropi na putu ka elektrifikaciji bez kompromisa. Hibridno rešenje bez kompromisa koje integriše nenadmašni tehnički dizajn Jeep terenskih vozila, što pretvara modele Jeep Renegade i Jeep Compass u vozila koja pružaju apsolutnu slobodu, i pritom podiže njihove kapacitete na viši nivo pomoću nekih od najnaprednijih tehnoloških elemenata, koji kombinuju poboljšane performanse (do 240 KS), poboljšanu bezbednost (4x4 je uvek dostupan) i nizak nivo uticaja na životnu sredinu (do 50 km autonomije u električnom režimu i manje od 50 g/km CO2 u hibridnom režimu). Kupci u većim evropskim državama - uključujući Italiju, Španiju, Nemačku, Francusku, UK, Holandiju, Belgiju i Austriju - biće prvi koji će otkriti verziju First Edition na specijalnom internet portalu (pogledajte link za lokalnu internet prezentaciju brenda Jeep). Specijalni internet portal je pokrenut u Italiji i Španiji, i uskoro će biti dostupan i na drugim tržištima. First Edition

Verzija First Edition je ograničena serija koja će biti dostupna za Renegade i Compass 4xe vozila samo onim kupcima koji izraze svoje interesovanje do 9. marta putem specijalne lokalne internet platforme. First Edition biće dostupan u dve različite konfiguracije (u zavisnosti od tržišta) zasnovane na vrhunskim paketima opreme: Urban, zasnovan na konfiguraciji S i Off-road, zasnovan na Trailhawk konfiguraciji. S obe konfiguracije, ekskluzivni model First Edition će i u svojoj prvobitnoj verziji imati napredne tehnološke elemente i sisteme za pomoć pri vožnji u okviru standardnog paketa, zajedno s kompletnim paketom rešenja za punjenje kod kuće i na javnim mestima. Ukupna snaga iznosi 240 KS, sa povećanjem u obrtnom momentu do 50% (u odnosu na dizel verziju modela Trailhawk sa 170 KS), što je rezultat kombinacije 1,3-litarskog turbo benzin motora s automatskim prenosom koji pokreće prednju osovinu, i električnog motora koji pokreće zadnje točkove. Električna jedinica napaja se iz baterije koja se može puniti tokom vožnje ili pomoću eksternog izvora: kod kuće, pomoću jedinice za punjenje s odgovarajućim kablom i efikasnim Wallbox uređajem koji je deo paketa First Edition; ili na javnom mestu za punjenje, sa specijalnim kablom sa 3 režima, koji takođe dolazi u okviru paketa First Edition. Kombinacija motora s unutrašnjim sagorevanjem i električne jedinice garantuje performanse i izuzetno iskustvo vožnje: ubrzanje od 0 do 100 km/h za oko sedam sekundi, emisije CO2 niže od 50 g/km (NEDC2) i maksimalnu brzinu od 130 km/h u isključivo električnom režimu, ili 200 km/h u hibridnom.

Pioniri električne evolucije bez kompromisa

„Rani kupci“ mogu da obezbede sebi vrhunske Jeep 4xe modele u pogledu performansi, opreme i posebnih konfiguracija: Urban modeli imaju sportski izgled i vrhunski paket za eleganciju, sadržaje i tehnološku opremu; Off-road modeli pružaju dokazane „Trail-rated“ kapacitete 4x4 vožnje, zahvaljujući specifičnoj standardnoj opremi dizajniranoj za klijente koji zahtevaju najbolje performanse vožnje van staze.

Ekskluzivna oprema i opcije za električnu vožnju

Zajedno s ekskluzivnom nalepnicom First Edition, novi Renegade i Compass 4xe modeli će takođe imati nove režim vožnje: Hybrid, Full Electric, E-save; posebne e-funkcije u vidu režima Sport Mode, Eco coaching i Smart Charging koje omogućavaju upravljanje punjenjem pomoću Uconnect radio sistema ili pomoću pametnog telefona vozača. 4xe takođe ima specifične funkcije i elemente dizajna, uključujući 19-inčne felne (za konfiguraciju Urban) i 17-inčne felne (za Off-road, verziju pogodniju za terensku vožnju), svetla koja omogućavaju visok nivo vidljivosti (Full LED za Renegade, Bi-Xenon za Compass), Uconnect NAV sistem sa 8,4-inčnim ekranom osetljivim na dodir, integracijom za pametne telefone i naprednim funkcijama povezanosti u automobilu (kao što je upravljanje punjenjem pomoću radio konzole ili pomoću pametnog telefona); 7-inčni TFT displej s svim informacijama o vožnji kao što su nivo napunjenosti baterije, autonomija (električna i hibridna); sistemi za pomoć pri vožnji: Blind Spot (sistem detekcije vozila u mrtvom uglu), Rear Camera (zadnja kamera), Park Assist (pomoć pri parkingu), senzori za parking, Keyless režim bez ključa za pasivan ulazak; električni retrovizori; režim 3 kabla za punjenje na javnom mestu, i drugi elementi posebni za svaki model. Pet boja eksterijera kompletiraju specifikaciju First Edition verzije: one obuhvataju Carbon Black crnu, Alpine White belu, Granite Crystal Metallic sivu, Blue Shade plavu i Sting Grey sivu.

Uvek napunjen

Modeli Jeep Renegade i Compass 4xe First Edition dolaze s petogodišnjom garancijom za vozilo i osmogodišnjom garancijom za bateriju, i biće dostupni u posebnom prvobitnom paketu koji će obuhvatati rešenja za punjenje kod kuće pomoću uređaja Hybrid Wallbox. Ovo će omogućiti vlasnicima rešenje po principu „Plug & Play“, uključujući snagu punjenja do 3 kW i vreme punjenja od 3,5 sata. Ovo rešenje takođe pruža šansu da se poveća brzina punjenja i da se vreme punjenja smanji na 100 minuta ako se odabere unapređivanje snage punjenja na 7,4 kW, uz isti hardver. Za komercijalnu upotrebu, četiri konfiguracije - Longitude, Limited, S i Trailhawk priključiće se ekskluzivnoj verziji „First Edition“ i kompletiraće ponudu Renegade i Compass 4xe modela. Potom stižu svi PHEV modeli. Novi „Jeep 4xe“ značka

Nova vozila Jeep Renegade i Compass First Edition nosiće novu „Jeep 4xe“ značku, koja će istaći elektrifikovane modele brenda Jeep. Elektrifikacija je u srcu koncepta „e-mobilnosti“ brenda, čiji su glavni stubovi efikasnost, performanse i odgovornost. Efikasnost znači vožnju sa snažnim hibridnim motorom koji omogućava do sad neviđene nivoe ekonomičnosti potrošnje. Velika autonomija u isključivo električnom režimu omogućava Jeep 4xe modelima da putuju samo pomoću električne energije tokom većine svakodnevnih putovanja u gradu, omogućavajući lako punjenje i nikakve brige. Pritom, prisutnost turbo benzin motora eliminiše svaku brigu o dužini autonomije.

Performanse nikada nisu zapostavljene. Jeep 4xe modeli su ekonomičniji, a pritom ostaju verni svojim mogućnostima vožnje po svakom terenu, i poboljšavaju vozačko iskustvo (sa snagom do 240 KS) i bezbednost sa uvek dostupnim pogonom na četiri točka (čak i kad je baterija pri kraju). U isto vreme, povećana snaga i obrtni momenat koje nudi električni motor i kontrolisanije i preciznije razvijanje obrtnog momenta pružaju još više 4x4 mogućnosti na bilo kom terenu, zarad ekstremnih avantura terenske vožnje. Pored toga, glatko, momentalno ubrzanje i rukovanje čine vožnju po betonu zabavnijom.

Konačno, društvena i ekološka odgovornost: zahvaljujući Plug-in hibridnoj električnoj tehnologiji, emisije CO2 su niže od 50 g/km u hibridnom režimu, a autonomija je 50 km u isključivo električnom režimu, pri čemu nije potrebno aktiviranje od strane vozača. Renegade i Compass 4xe će biti više ekološki - 100% podvozja modela Renegade biće napravljeno od reciklirane plastike, a 40% rezervoara za gorivo biće od recikliranih materijala. Novi Jeep 4xe modeli nude efikasno, ekološko i uzbudljivo iskustvo vožnje kako u gradu tako i van druma, osnažujući vrednosti slobode, avanture, autentičnosti i strasti, koje su uvek bile u srži DNK brenda. (Kurir.rs / FCG)

